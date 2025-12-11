Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Бургасе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 4 отзыва Фотопрогулка до 4 чел. Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами €160 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Четыре стихии Странджи: индивидуальная экскурсия по горному массиву Путешествие по горному массиву Странджа включает посещение ущелий, вершин, древних святилищ и водопадов. Уникальная возможность прикоснуться к природе и истории €250 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 24 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Таинственный заповедник Странджа Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна €250 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Бургаса

