21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Мы отправимся в путешествие по интереснейшим объектам горного массива Странджа – национального парка, покрытого дубовыми и буковыми лесами.

Вы прикоснетесь к четырем стихиям Странджи: спуститесь в горное ущелье, покорите вершину горы, посетите святилище солнечного культа древних франкийцев и отдохнете под холодными струями водопада.
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.86
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи

Что вас ожидает

Глубины горных ущелий
Вы посетите одно из самых мистических мест Странджи, где, согласно легендам, находится могила древнеегипетской богини-кошки Бастет. Это загадочная расщелина в скале, которая уходит вглубь земли и олицетворяет земную стихию в нашем путешествии. С этим местом связано множество преданий, а также предсказания Ванги и история тайных советских раскопок под руководством Людмилы Живковой.

Увидеть Странжду с высоты
По лесной тропе мы поднимемся к Голямо Градище – самой высокой точке Странджи и символу воздушной стихии. Отсюда вам откроется чудесный вид на зеленые волны гор, заповедные леса и безграничное синее небо. На вершине мы исследуем остатки старинной фракийской крепости, стоявшей на этой стратегической высоте с незапамятных времен. А затем спустимся к главному населенному пункту Странджи – городу Малко Тырново, чтобы пообедать и познакомиться с национальной кухней в местном ресторанчике.

Древнее святилище солнечного культа
Мы побываем в святилище солнечного культа древних фракийцев в местности Мишкова Нива. Вы подробно рассмотрите массивное круговое сооружение из потемневших мраморных блоков, служившее местом культа в V – III веках до нашей эры. К святилищу важно прийти в правильном настрое, с чистыми помыслами и без агрессии: этого требуют символы, изображенные на фронтоне здешнего храма. Тогда это место, соответствующее стихии огня, даст путнику заряд энергии для всех благих дел.

Живописный водопад Докузак
А в завершение экскурсии мы посетим природный водопад Докузак, в которому вода бежит сразу из девяти источников. Здесь можно окунуться в прохладную и прозрачную воду, постоять под падающими струями или просто сделать эффектные снимки на память.

Организационные детали

  • Мы встретимся около вашего отеля и завершим поездку там же (трансфер входит в стоимость экскурсии).
  • Отдельно оплачиваются расходы на обед (7-15 евро с человека).
  • С собой желательно иметь удобную обувь, головные уборы и купальные костюмы (по желанию).
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи
Четыре стихии Странджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т.д. Как большинство жителей моей «малой родины» — Петербурга, я люблю показывать места, в которых живу, и рассказывать истории о них. С 2010 года, это различные места Болгарии :)
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 октября 2019
Места очень живописные, гид Лиля обаятельная. Много легенд, сказок и эзотерики. На мой взгляд, мало интересной информации по существу. Может, для семей с детьми будет в самый раз...
29 августа 2019
Сегодня довелось посетить экскурсию по заповеднику "стрендж". Красивые места необыкновенной красоты, очень приятное сопровождение.
26 августа 2019
Большое спасибо Алексею! Нам очень понравилась эта экскурсия. Было интересно и познавательно и взрослым и детям.
15 августа 2019
Было очень интересно, много интересной информации. Все прошло в непринужденной атмосфере, легко и просто и для взрослых и для детей.
Были очень необычные места.
Наша 5-летняя девочка очень привязалась к Лилии.
По дороге кушали много лесных ягод.
Нам очень понравилось!
Если еще раз приедем в Болгарию, обязательно еще раз обратимся к Алексею и Лилии!!
10 августа 2019
Потрясающие места, реликтовый лес, Энергия стихий и любящий своё дело экскурсовод. Если бы можно было поставить 10, я бы поставила. Спасибо!
8 августа 2019
Мы в восторге! Лиля очень интересный,граммотный,тактичный экскурсовод! Содержание экскурсии и то как подана информация-все на высоте! Благодарим за Вашу энергию и позитив! Красивые виды,интересные истории и факты,да еще и в сопровождении музыкальных инструментов! Однозначно рекумендую!👌🏻👍
4 августа 2019
Мы путешествовали семьёй с тремя детьми: двои по 7 лет,одной -14 лет.Прекрасный выбор маршрута и совершенно потрясающие пейзажи и природа!Воздух такой в лесу, что можно “есть ложкой»,такой вкусный!Лилия очень хорошо рассказывала, так как дети с нами,то были иногда незапланированные остановки и несколько больше было потрачено временнее на экскурсию,но Проблем не было! Странджи это сказка и мистика,действительно охватили все стихии и увидели очень необычные вещи: кошку в скале,очень странные другие вещи...Все мои в восторге!!!Спасибо!!
3 августа 2019
Очень благодарны Алексею за интересную экскурсию.Все отлично!
1 августа 2019
Добрый день !
Экскурсия понравилась своим разнообразием (группа от 9 до 44 лет).
В начале прошли по лесной тропе к раскопкам богини-кошки Бастет, затем поднялись на холм на смотровую площадку с границей Турции. Затем по нашему желанию поехали на водопады. Они не большие, но очень красивые, в одном искупались (+14*), в жару освежает ;)) Затем поехали к останкам святилища. Интересные истории про эти места и события. Обедали мы в самом конце экскурсии, домашняя и вкусная еда. Хорошо организован трансфер: нас по времени забрали из гостиницы, максимально подвозили к тропам, в конце экскурсии доставили в гостиницу. Спасибо. Рекомендую.
31 июля 2019
Было восхитительно, дети и взрослые были в восторге. Алексей построил правильный маршрут, было все отлично. Спасибо.
Ещё 11 отзывов

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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