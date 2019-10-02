21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Глубины горных ущелий

Вы посетите одно из самых мистических мест Странджи, где, согласно легендам, находится могила древнеегипетской богини-кошки Бастет. Это загадочная расщелина в скале, которая уходит вглубь земли и олицетворяет земную стихию в нашем путешествии. С этим местом связано множество преданий, а также предсказания Ванги и история тайных советских раскопок под руководством Людмилы Живковой.

Увидеть Странжду с высоты

По лесной тропе мы поднимемся к Голямо Градище – самой высокой точке Странджи и символу воздушной стихии. Отсюда вам откроется чудесный вид на зеленые волны гор, заповедные леса и безграничное синее небо. На вершине мы исследуем остатки старинной фракийской крепости, стоявшей на этой стратегической высоте с незапамятных времен. А затем спустимся к главному населенному пункту Странджи – городу Малко Тырново, чтобы пообедать и познакомиться с национальной кухней в местном ресторанчике.

Древнее святилище солнечного культа

Мы побываем в святилище солнечного культа древних фракийцев в местности Мишкова Нива. Вы подробно рассмотрите массивное круговое сооружение из потемневших мраморных блоков, служившее местом культа в V – III веках до нашей эры. К святилищу важно прийти в правильном настрое, с чистыми помыслами и без агрессии: этого требуют символы, изображенные на фронтоне здешнего храма. Тогда это место, соответствующее стихии огня, даст путнику заряд энергии для всех благих дел.

Живописный водопад Докузак

А в завершение экскурсии мы посетим природный водопад Докузак, в которому вода бежит сразу из девяти источников. Здесь можно окунуться в прохладную и прозрачную воду, постоять под падающими струями или просто сделать эффектные снимки на память.