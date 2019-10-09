5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Это путешествие познакомит вас с жемчужинами северного болгарского побережья Черного моря.

Вы посетите знаменитый мыс Калиакра и живописные руины древней крепости.

Прогуляетесь у дворца румынской королевы и продегустируете вина "королевской винодельни".

А после – проедете через приморскую Варну в "Каменный лес", наполненный легендами и невероятной энергетикой.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью

Что вас ожидает

Пейзажи мыса Калиакра
Вы посетите легендарный и невероятно живописный мыс Калиакра, где сохранились стены и башни древней фракийско-римской крепости. Здесь мы полюбуемся замечательными морскими видами, рассмотрим памятник адмиралу Ушакову, который одержал в здешних водах победу над турецким флотом.

Очарование курортного Балчика
В приморском Балчике мы прогуляемся по фантастически красивому ботаническому саду и увидим дворец румынской королевы Марии, стоящий над морем. В одном из парковых павильонов вы сможете продегустировать исключительно вкусные вина местной «королевской винодельни», например, знаменитое «снежное вино», и при желании приобрести для себя бутылочку понравившегося сорта.

Загадочный «Каменный лес»
Далее наш маршрут пройдет через Варну – столицу болгарского побережья с чудесными пляжами и кипучей городской жизнью. Мы пообедаем в ресторанчике у моря и отправимся за город, к уникальному природному феномену «Каменный лес». Вы увидите, как прямо из земли десятками «растут» удивительные каменные столбы самых причудливых форм. Многие из них имеют свои имена, а с некоторыми столбами связны местные поверья. Например, одно из дальних мест «Каменного леса», как уверяют ученые и экстрасенсы, обладает особенной силой и энергетикой.

Организационные детали

  • Мы встретимся в Бургасе или одном из окрестных курортных мест (например, Солнечный берег, Несебр, Созополь, Приморско и др).
  • Дегустация вина в Балчике проводится бесплатно, стоимость бутылки вина в «королевской винодельне» – от 10 до 60 евро.
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью
Путешествие по северному побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т.д. Как большинство жителей моей «малой родины» — Петербурга, я люблю показывать места, в которых живу, и рассказывать истории о них. С 2010 года, это различные места Болгарии :)
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2019
Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе дороги она рассказывала не только о тех местах, которые мы проезжает, но и в целом об истории Болгарии, это происходило, когда на участках дороги смотреть было нечего. По пути заезжали перекусить в ресторанчик с национальной кухней, все вкусно и недорого, после захватывающее экскурсии по Варне зашли в кафе - пекарню, гид посоветовала, что можно попробовать из национальной выпечки, все понравилось. Юля спасибо за прекрасную экскурсию!
12 сентября 2018
В целом экскурсия понравилась. Маршрут продуман и интересен. Очень красивые виды,- разноцветные скалы и синее море, неприступные стены крепости и таинственный сад Бальчика..... и конечно же "Побитые камни"!!! - все это останется в памяти на долгое время. Но.... для меня экскурсия оказалась тяжелой... Дорога длинная -это стало для меня неожиданностью. Моя вина - сама плохо подготовилась и в результате очень устала. Конечно, тут уже и возраст сказывается.... Если бы знала бы заранее - попросила бы гида сократить экскурсию.
20 августа 2018
Добрый день! Были участниками данной экскурсии, сказать, что мы не довольны, ничего не сказать. Начнём по порядку, путешествуем мы часто и пользуемся частными(индивидуальными) гидами, поэтому опыт и понимание того, как проходит данная услуга-есть.
Итак, машина была в безобразном состоянии, я не говорю о том, что это должна быть дорогостоящая иномарка или т.п. Машина должна быть убрана и опрятна, а не с «вековой» пылью и грязью по салону, садится не очень приятно.
На просьбу через 40 минут езды, включить кондиционер, гид сообщил, что он болеет и попросил открыть окошки-возмущению конечно не было придела, т.к. ездили мы с ребёнком и данная информация нас очень огорчила...т.к. находится в тесной машине на протяжении 5 часов с больным человеком, ну мягко говоря не комильфо!!!
Далее, ехали мы в тишине, без каких либо рассказов о проезжающих городах, молча до пункта назначения, ответы и то краткие были только тогда, когда мы лично задавали вопросы! Но и в пункте назначения история повторилась, минимум информации и куча свободного времени, если обратить внимание, то всё что рассказывает гид (этот минимум) есть на информационных щитах, тоесть ничего нового, захватывающего или познавательного-вы не услышите!
Нашу поездку в двух словах можно охарактеризовать, как путешествие с таксистом...знали бы что так будет арендовали бы машину и покатались сами!!!
15 июля 2018
Маршрут хорош. Мыс Калиакра и Каменный лес великолепны. Дворец и ботанический сад тоже... познавательно. «Дегустацию» вина я бы не назвала таким красивым словом, на троечку с минусом.

Сама экскурсия... извините, гиды, «бывало и лучше», как говорится.

Кому бы рекомендовала? Кто любит красоты природы и не ждёт многого от экскурсовода.

Подробности могу рассказать в частном порядке - nzh2003@mail.ru
12 августа 2017
Все было супер. Виды чудесные. Я просто в восторге от тех мест, которые мы посетили. Экскурсия была адаптирована на наш не очень юный возраст. Двигались с той скоростью, на которую были способны. Все очень подробно и при этом не галопом...

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