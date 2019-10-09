5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие познакомит с жемчужинами северного болгарского побережья Черного моря. Посетите знаменитый мыс Калиакра и живописные руины древней крепости. Прогуляйтесь у дворца румынской королевы и продегустируйте вина "королевской винодельни". После этого проедете через приморскую Варну в "Каменный лес", наполненный легендами и невероятной энергетикой

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Описание экскурсии

Пейзажи мыса Калиакра

Вы посетите легендарный и невероятно живописный мыс Калиакра, где сохранились стены и башни древней фракийско-римской крепости. Здесь мы полюбуемся замечательными морскими видами, рассмотрим памятник адмиралу Ушакову, который одержал в здешних водах победу над турецким флотом.

Очарование курортного Балчика

В приморском Балчике мы прогуляемся по фантастически красивому ботаническому саду и увидим дворец румынской королевы Марии, стоящий над морем. В одном из парковых павильонов вы сможете продегустировать исключительно вкусные вина местной «королевской винодельни», например, знаменитое «снежное вино», и при желании приобрести для себя бутылочку понравившегося сорта.

Загадочный «Каменный лес»

Далее наш маршрут пройдет через Варну – столицу болгарского побережья с чудесными пляжами и кипучей городской жизнью. Мы пообедаем в ресторанчике у моря и отправимся за город, к уникальному природному феномену «Каменный лес». Вы увидите, как прямо из земли десятками «растут» удивительные каменные столбы самых причудливых форм. Многие из них имеют свои имена, а с некоторыми столбами связны местные поверья. Например, одно из дальних мест «Каменного леса», как уверяют ученые и экстрасенсы, обладает особенной силой и энергетикой.

Организационные детали