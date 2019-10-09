5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное путешествие по северному побережью Бургаса. Посетите мыс Калиакра, дворец румынской королевы, дегустацию вин и загадочный Каменный лес
Это путешествие познакомит с жемчужинами северного болгарского побережья Черного моря. Посетите знаменитый мыс Калиакра и живописные руины древней крепости. Прогуляйтесь у дворца румынской королевы и продегустируйте вина "королевской винодельни".
После этого проедете через приморскую Варну в "Каменный лес", наполненный легендами и невероятной энергетикой
Вы посетите легендарный и невероятно живописный мыс Калиакра, где сохранились стены и башни древней фракийско-римской крепости. Здесь мы полюбуемся замечательными морскими видами, рассмотрим памятник адмиралу Ушакову, который одержал в здешних водах победу над турецким флотом.
Очарование курортного Балчика
В приморском Балчике мы прогуляемся по фантастически красивому ботаническому саду и увидим дворец румынской королевы Марии, стоящий над морем. В одном из парковых павильонов вы сможете продегустировать исключительно вкусные вина местной «королевской винодельни», например, знаменитое «снежное вино», и при желании приобрести для себя бутылочку понравившегося сорта.
Загадочный «Каменный лес»
Далее наш маршрут пройдет через Варну – столицу болгарского побережья с чудесными пляжами и кипучей городской жизнью. Мы пообедаем в ресторанчике у моря и отправимся за город, к уникальному природному феномену «Каменный лес». Вы увидите, как прямо из земли десятками «растут» удивительные каменные столбы самых причудливых форм. Многие из них имеют свои имена, а с некоторыми столбами связны местные поверья. Например, одно из дальних мест «Каменного леса», как уверяют ученые и экстрасенсы, обладает особенной силой и энергетикой.
Организационные детали
Мы встретимся в Бургасе или одном из окрестных курортных мест (например, Солнечный берег, Несебр, Созополь, Приморско и др).
Дегустация вина в Балчике проводится бесплатно, стоимость бутылки вина в «королевской винодельне» – от 10 до 60 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€120
Дети до 12 лет
€100
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками я веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами читать дальшеуменьшить
в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т. д.
Среди нас есть гиды, которые могут провести экскурсии на русском, болгарском, английском и польском языках. Все автомобили, на которых проводятся экскурсии в хорошем техническом состоянии, с работающим кондиционером.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
И
Игорь
Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе дороги она рассказывала не только о тех местах, которые мы читать дальшеуменьшить
проезжает, но и в целом об истории Болгарии, это происходило, когда на участках дороги смотреть было нечего. По пути заезжали перекусить в ресторанчик с национальной кухней, все вкусно и недорого, после захватывающее экскурсии по Варне зашли в кафе - пекарню, гид посоветовала, что можно попробовать из национальной выпечки, все понравилось. Юля спасибо за прекрасную экскурсию!
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А
Алла
В целом экскурсия понравилась. Маршрут продуман и интересен. Очень красивые виды,- разноцветные скалы и синее море, неприступные стены крепости и таинственный сад Бальчика….. и конечно же "Побитые камни"!!! - все читать дальшеуменьшить
это останется в памяти на долгое время. Но…. для меня экскурсия оказалась тяжелой… Дорога длинная -это стало для меня неожиданностью. Моя вина - сама плохо подготовилась и в результате очень устала. Конечно, тут уже и возраст сказывается…. Если бы знала бы заранее - попросила бы гида сократить экскурсию.
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Лариса
Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды,древние руины,обворожительный ботанический сад,загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике автомобиля. На парковке каменного леса украли наши сумки со сменной одеждой и обувью. Хорошо, что всё ценное носили с собой! И ещё, учтите, что для 4 человек машина тесновата. Спасибо за экскурсию и новые впечатления!
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Л
Людмила
Все было супер. Виды чудесные. Я просто в восторге от тех мест, которые мы посетили. Экскурсия была адаптирована на наш не очень юный возраст. Двигались с той скоростью, на которую были способны. Все очень подробно и при этом не галопом…
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Н
Наталья
Маршрут хорош. Мыс Калиакра и Каменный лес великолепны. Дворец и ботанический сад тоже… познавательно. «Дегустацию» вина я бы не назвала таким красивым словом, на троечку с минусом.
Сама экскурсия… извините, гиды, «бывало и лучше», как говорится.
Кому бы рекомендовала? Кто любит красоты природы и не ждёт многого от экскурсовода.
Подробности могу рассказать в частном порядке - nzh2003@mail.ru
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А
Антон
хорошая занимательная поездка. посмотрел половину побережья страны. гид хорошо знает материал. легок в общении. подстраивает маршрут под клиента. из пожеланий: хотелось бы машину поновее и покомфортнее. все таки почти 10 часов в дороге.
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