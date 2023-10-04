15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Таинственный заповедник Странджа

Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Вас ждут самые красивые и интересные места горного заповедника Странджа, расположенного в получасе езды от Бургаса. Проводник покажет зеленые леса, причудливые скалы, целебные ключи и священные пещеры.

Вы увидите заповедник с
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высоты, прогуляетесь по колоритному поселению Брышлян и отведаете вкуснейшую местную форель.

Путешествие включает прогулку по туристической тропе вдоль реки Младежка, посещение хозяйства на реке Велека, где выращивают форель и карпов, и обед в уютном ресторанчике. В завершение экскурсии вас ждет сюрприз - секретное место с захватывающим видом

4.5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Завораживающие природные объекты
  • 🍽️ Дегустация местных рыбных деликатесов
  • 🏡 Уникальная архитектура села Брышлян
  • 📸 Невероятные фотоснимки
  • 🎣 Рыбалка на реке Велека
  • 🏞️ Прогулка по туристической тропе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «Таинственного заповедника Странджа» - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода теплая и сухая, что делает прогулки комфортными, а природа предстает во всей красе. Весной и в октябре тоже можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. В зимние месяцы, хотя природа и менее яркая, прогулки остаются возможными, но стоит учитывать низкие температуры и более короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа

Что можно увидеть

  • Река Младежка
  • Пещерные святилища
  • Обзорная башня
  • Целующиеся камни
  • Хозяйство на реке Велека
  • Село Брышлян

Описание экскурсии

Завораживающие природные объекты

Мы пройдем по прекрасно оборудованной туристической тропе вдоль реки Младежка, вьющейся через лес и скалы. Вы увидите ледяные ключи, бьющие из-под земли, узнаете об их целебных свойствах и посетите таинственные пещерные святилища. Подниметесь на обзорную башню, насладитесь мистическими пейзажами и сделаете невероятные снимки. Неподалеку нас ждут знаменитые «целующиеся камни» – скала-арка, пройдя под которой, как гласит легенда, можно обрести счастье и гармонию в личной жизни.

Местные рыбные деликатесы

Затем мы посетим «Рыбарник» – хозяйство на реке Велека, где в специальных бассейнах рыбоводы выращивают речную форель и карпов. В уютном ресторанчике хозяйства мы сделаем перерыв на обед и попробуем рыбные деликатесы, поговорим о местных традициях и национальной кухне. А после обеда, если захотите, спустимся к реке, чтобы немного искупаться!

Архитектура колоритного Брышляна

Наша следующая остановка – уникальное село Брышлян. Это архитектурный заповедник, где сохраняются в неприкосновенности многовековые дома, построенные в традиционном странджанском стиле. Вы окунетесь в удивительную, сказочную атмосферу здешних улочек, а также узнаете особенности домов Брышляна.

А в завершение прогулки вас ждет сюрприз! Мы посетим еще одно секретное место, от вида которого по-настоящему захватывает дух…

Организационные детали

  • Это видовое путешествие без насыщенного информационного содержания. Главная цель — полюбоваться видами и проникнуться колоритом!
  • Мы встретимся около вашего отеля и завершим поездку там же
  • Отдельно оплачиваются расходы на обед (7-15 евро с человека)
  • С собой желательно иметь удобную обувь, головные уборы и купальные костюмы (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками я веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами
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в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т. д. Среди нас есть гиды, которые могут провести экскурсии на русском, болгарском, английском и польском языках. Все автомобили, на которых проводятся экскурсии в хорошем техническом состоянии, с работающим кондиционером.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
2
2
1
1
М
Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении.
Всё класс. Рекомендую
Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении.
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Н
Итак первое впечатление с первых минут экскурсии было отличным,таким и осталось до конца экскурсии. Рекомендуем эту экскурсию по шикарным лесам и горам с обсоленным воздухом пропитанным целебными травами всем,кто уже
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чуть устал от шума моря и жары побережья и гула отдыхающих и крика чаек-эта экскурсия не только полный релакс,но и очень познавательная. А какие рыбные блюда из свежайшей форели вам предстоит попробовать на фабрике по ее разводу! я просто снова начинаю вам завидовать. И ещё водопад-небольшой. но неописуемой красоты и ещё много много приятных сюрпризов!обязательно рекомендую эту экскурсию всем от мала до велика! отдельное огромное спасибо нашему гиду-Алексею. Он смог передать весь колорит местности и традиций болгарского народа,спасибо за ваш труд и такую приятную экскурсию! Обязательно ещё раз воспользуемся возможностью посетить с ним и другие места прекрасной страны. Лев и Наталья -Саратов.

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О
Присоединяемся ко всем положительным отзывам.
Это очень удобно, когда экскурсия индивидуальная и подстраивается под наши пожелания. Мы не хотели смотреть фракийские могилы, поэтому начали с исторической деревни, потом поехали на водопад
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в Страндже. После этого Алексей отвез нас на заброшенный мраморный карьер, где раньше добывали мрамор. Дочка любит собирать всякие камушки и была в восторге, а нам показалось место немного нереалистичным. После этого был обед в рыбном ресторане - это просто супер, и цены очень низкие. 3 кусочка свежей осетрины (рыбу - осетров и форель - там же разводят), чипсы из карпа, рыбный суп, картофель фри, кофе, все вместе чуть меньше 2000 руб. (в рублевом эквиваленте). Там есть еще мини гостиница, место очень тихое, вдалеке от дорог. Была мысль на несколько дней снять номер и отдохнуть от Московской суеты:) В конце была основная прогулка по заповеднику - лесной реке, пещере,"целующимся камням".
Спасибо Алексею за замечательную экскурсию. А тем, кто будет заказывать экскурсию - говорите Алексею что Вы хотите увидеть, и он скомпонует поездку индивидуально под Ваши пожелания.

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П
Отдыхать в Болгарию мы приехали во второй раз и, что называется, были во всеоружии относительно того, что хотим посмотреть. Мы составили маршруты с описанием достопримечательностей и интересных мест, путеводители были
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наготове, заметки под рукой. Планировали арендовать авто и везде ездить самостоятельно. И все же, учитывая утомительность такого отдыха, приняли решение воспользоваться услугами гида и поехать куда-нибудь с бывалым человеком. Это позволило нам сэкономить время и силы и целиком погрузиться в происходящее. Наш выбор остановился на маршруте в заповеднике Странджа. Результат получился незабываемым!
Всего нас было пятеро - наша семья (папа, мама, двое мальчишек - 6 лет и 7 месяцев) и гид Алексей. Еще в Петербурге мы с Алексеем оговорили изменение маршрута по нашему вкусу - мы выбрали посещение фракийского святилища в местности Мишкова Нива, перерыв на обед в Малко Тырново и наконец фракийский некрополь Пропада.
5.06 Алексей приехал за нами к отелю (мы остановились в Созополе) и путешествие началось. До первой остановки (святилище в Мишковой Ниве) добрались быстро и благополучно, миновав по пути деревеньки с аистовыми гнездами. Посчастливилось увидать и самих аистов и даже малышей-аистят. Благодаря тому, что теперь к святилищу ведет отличная асфальтированная дорога (правда, она очень узкая), то подъехать к нему можно очень близко. Место приятное, спокойное, интересное. Погода нам благоволила и местные духи даже вышли нас встречать (так нам сказал Алексей =)) – множество красивых ящериц на радость старшему сыну дали себя рассмотреть с близкого расстояния. Исползав все в свое удовольствие и, угостившись для затравки аппетита земляникой, которая растет на полянке рядом со святилищем, мы поехали обедать в Малко-Тырново, по пути остановившись у источников питьевой воды.
Малко-Тырново – древний город с богатой историей. В нем можно увидеть типичные постройки в странджанском стиле, небольшой, но крайне интересный музей (состоящий из трех зданий: в одном история Малко-Тырново и болгарского народа, в другом – история борьбы болгарского народа за независимость от Османского ига и в третьем – природа Странджи). Если повезет – вас будет сопровождать местный энтузиаст-хранитель музея, который произвел на нас очень приятное впечатление. Если я правильно запомнил, то его имя Горан - и он тоже достопримечательность Малко-Тырново! Он с большим вниманием и уважением относится к истории и культуре своего народа и с интересом о них рассказывает. Кстати, на пути к музею нам повстречался еще один колоритный персонаж – нас немного сопроводил местный мужичок, сбренчал несколько рокерских мелодий на полурассыпавшейся и жутко расстроенной гитаре и попытался даже что-то рассказать, но мы почти ничего не поняли. А после обеда в небольшом, но приятном заведении с названием «Рай» и осмотра достопримечательностей Алексей повез нас в некрополь Пропада, неподалеку от Малко-Тырново, где обнаружено более 40 древних фракийских могил, римская и фракийская гробницы.
Пропада – настоящее царство мертвых – чтобы в него попасть надо перейти по мосту через небольшую речку-ручеек, на другой стороне которой местность резко меняется. Растительность хранит мрачный покой древних могил, солнечный свет проникает сквозь листву таким образом, что полностью соответствует атмосфере вокруг. Внутренне состояние здесь меняется вне зависимости от вашего желания. Я чувствовал покой и тишину вечности, а моя супруга – беспокойство и тревогу. Сказывается расположение некрополя – по ходу движения мы поднимались немного в гору, обстановка нагнеталась (каждому свое, мне – чем дальше, тем умиротвореннее и покойнее, супруге – тревожнее) и в самом конце мы добрались кульминации маршрута – небольшая купольная гробница, сложенная из каменных глыб. Здесь нас ждал сюрприз от Алексея – он провел с нами ритуал общения с духами. Не буду раскрывать подробностей – просто скажу, что это очень увлекательно и интересно! Надо отметить, что и в этом месте нас встретили местные духи – прямо из гробницы к нам вышел небольшой красавец-паук – с красным телом с черными пятнами и черной головой. Уже сейчас, когда я пишу эти строки, я обнаружил, что это редкий вид – паук-божья коровка, занесен в Красную книгу. Невероятная встреча!
Запланированная часть маршрута завершилась, но у нас в запасе еще оставалось немало времени. Поэтому Алексей предложил нам дополнить впечатления и отвез нас на заброшенный мраморный карьер. Такое зрелище впечатляет. Причудливое сплетение природы вокруг и рукотворное вмешательство в каменную массу – красиво и могуче. Старшему сыну в качестве трофея достались красивые прозрачные камни (вряд ли мрамор, что-то сопутствующее), а младший первый раз в жизни поползал по мраморной глыбе.
И наконец в качестве десерта – водопад на реке Докузак. Мы впервые увидели настоящий водопад. И пусть он не был очень высоким или очень широким – все равно он очень красивый. На него можно посмотреть сверху с импровизированной смотровой площадки, можно к нему спуститься и охладить натруженные походом ноги, можно даже забраться под его потоки, если вы не боитесь риска поскользнуться или просто вымочить обувь и одежду. В беседке рядом с водопадом вы можете перекусить, слушая мерный успокаивающий шум воды и любуясь могучим ветвистым деревом волшебной формы.
Все. Волшебный, загадочный, таинственный, просто красивый день закончился. Остался обратный путь по тем же уютным дорогам Страндженских гор, плавно-извилистых, окруженных умиротворяющими пейзажами природы – могучих вершин, густых лесов, скалистых мраморных стен.
Огромное спасибо Страндже - заповедная местность, которая встретила нас солнечной, но в то же время нежаркой погодой, приютила на некоторое время, дала возможность с удовольствием насладиться своими красотами. Отдельное спасибо Алексею за сэкономленное время (он прекрасно знает эту местность), за возможность просто радоваться и удивляться происходящему, за интересные комментарии. За то, что он смог нас, старательно готовившихся к этому отпуску туристов, порадовать отдельными нюансами и тонкостями, о которых никто и нигде ни в каких справочниках не напишет.

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К
Экскурсия понравилась, получилась скорее прогулка по живописному заповеднику с товарищем, с вершины горы открываются потрясающие виды, а идти вдоль горной ледяной реки,да еще и по лесу в жаркий день очень
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комфортно. Алексей рассказал легенды, связанные с мистическими местами, ответил на наши вопросы. Было очень приятно, что он немного изменил маршрут,согласно нашим предпочтениям! Желательно идти на эту экскурсию в кроссовках. Выгодно отличается от того,что предлагают местные турфирмы. Советуем для тех, кто хочет насладиться чудесной природой Болгарии!

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А
Этот заповедник однозначно обязателен к посещению, уникальная атмосфера леса и природы, лучше всего посетить как раз в индивидуальном формате, чтобы подстроить маршрут под себя: где-то сократить, где-то побыть подольше, что
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мы и сделали. Т. к. маме в силу возраста некоторые участки оказались сложноваты. Форелевый ресторан после пандемии закрылся, но есть альтернативные варианты кафе, особенно понравился один - из-за наличия бассейна. Уточняйте у Алексея при бронировании или на месте.

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Входит в следующие категории Бургаса

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