15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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наготове, заметки под рукой. Планировали арендовать авто и везде ездить самостоятельно. И все же, учитывая утомительность такого отдыха, приняли решение воспользоваться услугами гида и поехать куда-нибудь с бывалым человеком. Это позволило нам сэкономить время и силы и целиком погрузиться в происходящее. Наш выбор остановился на маршруте в заповеднике Странджа. Результат получился незабываемым!

Всего нас было пятеро - наша семья (папа, мама, двое мальчишек - 6 лет и 7 месяцев) и гид Алексей. Еще в Петербурге мы с Алексеем оговорили изменение маршрута по нашему вкусу - мы выбрали посещение фракийского святилища в местности Мишкова Нива, перерыв на обед в Малко Тырново и наконец фракийский некрополь Пропада.

5.06 Алексей приехал за нами к отелю (мы остановились в Созополе) и путешествие началось. До первой остановки (святилище в Мишковой Ниве) добрались быстро и благополучно, миновав по пути деревеньки с аистовыми гнездами. Посчастливилось увидать и самих аистов и даже малышей-аистят. Благодаря тому, что теперь к святилищу ведет отличная асфальтированная дорога (правда, она очень узкая), то подъехать к нему можно очень близко. Место приятное, спокойное, интересное. Погода нам благоволила и местные духи даже вышли нас встречать (так нам сказал Алексей =)) – множество красивых ящериц на радость старшему сыну дали себя рассмотреть с близкого расстояния. Исползав все в свое удовольствие и, угостившись для затравки аппетита земляникой, которая растет на полянке рядом со святилищем, мы поехали обедать в Малко-Тырново, по пути остановившись у источников питьевой воды.

Малко-Тырново – древний город с богатой историей. В нем можно увидеть типичные постройки в странджанском стиле, небольшой, но крайне интересный музей (состоящий из трех зданий: в одном история Малко-Тырново и болгарского народа, в другом – история борьбы болгарского народа за независимость от Османского ига и в третьем – природа Странджи). Если повезет – вас будет сопровождать местный энтузиаст-хранитель музея, который произвел на нас очень приятное впечатление. Если я правильно запомнил, то его имя Горан - и он тоже достопримечательность Малко-Тырново! Он с большим вниманием и уважением относится к истории и культуре своего народа и с интересом о них рассказывает. Кстати, на пути к музею нам повстречался еще один колоритный персонаж – нас немного сопроводил местный мужичок, сбренчал несколько рокерских мелодий на полурассыпавшейся и жутко расстроенной гитаре и попытался даже что-то рассказать, но мы почти ничего не поняли. А после обеда в небольшом, но приятном заведении с названием «Рай» и осмотра достопримечательностей Алексей повез нас в некрополь Пропада, неподалеку от Малко-Тырново, где обнаружено более 40 древних фракийских могил, римская и фракийская гробницы.

Пропада – настоящее царство мертвых – чтобы в него попасть надо перейти по мосту через небольшую речку-ручеек, на другой стороне которой местность резко меняется. Растительность хранит мрачный покой древних могил, солнечный свет проникает сквозь листву таким образом, что полностью соответствует атмосфере вокруг. Внутренне состояние здесь меняется вне зависимости от вашего желания. Я чувствовал покой и тишину вечности, а моя супруга – беспокойство и тревогу. Сказывается расположение некрополя – по ходу движения мы поднимались немного в гору, обстановка нагнеталась (каждому свое, мне – чем дальше, тем умиротвореннее и покойнее, супруге – тревожнее) и в самом конце мы добрались кульминации маршрута – небольшая купольная гробница, сложенная из каменных глыб. Здесь нас ждал сюрприз от Алексея – он провел с нами ритуал общения с духами. Не буду раскрывать подробностей – просто скажу, что это очень увлекательно и интересно! Надо отметить, что и в этом месте нас встретили местные духи – прямо из гробницы к нам вышел небольшой красавец-паук – с красным телом с черными пятнами и черной головой. Уже сейчас, когда я пишу эти строки, я обнаружил, что это редкий вид – паук-божья коровка, занесен в Красную книгу. Невероятная встреча!

Запланированная часть маршрута завершилась, но у нас в запасе еще оставалось немало времени. Поэтому Алексей предложил нам дополнить впечатления и отвез нас на заброшенный мраморный карьер. Такое зрелище впечатляет. Причудливое сплетение природы вокруг и рукотворное вмешательство в каменную массу – красиво и могуче. Старшему сыну в качестве трофея достались красивые прозрачные камни (вряд ли мрамор, что-то сопутствующее), а младший первый раз в жизни поползал по мраморной глыбе.

И наконец в качестве десерта – водопад на реке Докузак. Мы впервые увидели настоящий водопад. И пусть он не был очень высоким или очень широким – все равно он очень красивый. На него можно посмотреть сверху с импровизированной смотровой площадки, можно к нему спуститься и охладить натруженные походом ноги, можно даже забраться под его потоки, если вы не боитесь риска поскользнуться или просто вымочить обувь и одежду. В беседке рядом с водопадом вы можете перекусить, слушая мерный успокаивающий шум воды и любуясь могучим ветвистым деревом волшебной формы.

Все. Волшебный, загадочный, таинственный, просто красивый день закончился. Остался обратный путь по тем же уютным дорогам Страндженских гор, плавно-извилистых, окруженных умиротворяющими пейзажами природы – могучих вершин, густых лесов, скалистых мраморных стен.

Огромное спасибо Страндже - заповедная местность, которая встретила нас солнечной, но в то же время нежаркой погодой, приютила на некоторое время, дала возможность с удовольствием насладиться своими красотами. Отдельное спасибо Алексею за сэкономленное время (он прекрасно знает эту местность), за возможность просто радоваться и удивляться происходящему, за интересные комментарии. За то, что он смог нас, старательно готовившихся к этому отпуску туристов, порадовать отдельными нюансами и тонкостями, о которых никто и нигде ни в каких справочниках не напишет.