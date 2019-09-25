15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Завораживающие природные объекты
Мы пройдем по прекрасно оборудованной туристической тропе вдоль реки Младежка, вьющейся через лес и скалы. Вы увидите ледяные ключи, бьющие из-под земли, узнаете об их целебных свойствах и посетите таинственные пещерные святилища. Подниметесь на обзорную башню, насладитесь мистическими пейзажами и сделаете невероятные снимки. Неподалеку нас ждут знаменитые «целующиеся камни» – скала-арка, пройдя под которой, как гласит легенда, можно обрести счастье и гармонию в личной жизни.
Местные рыбные деликатесы
Затем мы посетим «Рыбарник» – хозяйство на реке Велека, где в специальных бассейнах рыбоводы выращивают речную форель и карпов. В уютном ресторанчике хозяйства мы сделаем перерыв на обед и попробуем рыбные деликатесы, поговорим о местных традициях и национальной кухне. А после обеда, если захотите, спустимся к реке, чтобы немного искупаться!
Архитектура колоритного Брышляна
Наша следующая остановка – уникальное село Брышлян. Это архитектурный заповедник, где сохраняются в неприкосновенности многовековые дома, построенные в традиционном странджанском стиле. Вы окунетесь в удивительную, сказочную атмосферу здешних улочек, а также узнаете особенности архитектуры и строительства домов Брышляна.
А в завершение прогулки вас ждет сюрприз! Мы посетим еще одно секретное место, от вида которого по-настоящему захватывает дух…
Мы встретимся около вашего отеля и завершим поездку там же.
Отдельно оплачиваются расходы на обед (7-15 евро с человека).
С собой желательно иметь удобную обувь, головные уборы и купальные костюмы (по желанию).