15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы

Алексей
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Алексей – представитель гидов
В этом путешествии вам откроются самые красивые, «вкусные» и интересные места горного заповедника Странджа, расположенного в получасе езды от Бургаса.

Наш маршрут пройдет среди зеленых лесов и причудливых скал, целебных ключей и священных пещер.

Вам предстоит увидеть заповедник с высоты, прогуляться по колоритному поселению Брышлян и отведать вкуснейшую местную форель.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.73
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа

Что вас ожидает

Завораживающие природные объекты
Мы пройдем по прекрасно оборудованной туристической тропе вдоль реки Младежка, вьющейся через лес и скалы. Вы увидите ледяные ключи, бьющие из-под земли, узнаете об их целебных свойствах и посетите таинственные пещерные святилища. Подниметесь на обзорную башню, насладитесь мистическими пейзажами и сделаете невероятные снимки. Неподалеку нас ждут знаменитые «целующиеся камни» – скала-арка, пройдя под которой, как гласит легенда, можно обрести счастье и гармонию в личной жизни.

Местные рыбные деликатесы
Затем мы посетим «Рыбарник» – хозяйство на реке Велека, где в специальных бассейнах рыбоводы выращивают речную форель и карпов. В уютном ресторанчике хозяйства мы сделаем перерыв на обед и попробуем рыбные деликатесы, поговорим о местных традициях и национальной кухне. А после обеда, если захотите, спустимся к реке, чтобы немного искупаться!

Архитектура колоритного Брышляна
Наша следующая остановка – уникальное село Брышлян. Это архитектурный заповедник, где сохраняются в неприкосновенности многовековые дома, построенные в традиционном странджанском стиле. Вы окунетесь в удивительную, сказочную атмосферу здешних улочек, а также узнаете особенности архитектуры и строительства домов Брышляна.

А в завершение прогулки вас ждет сюрприз! Мы посетим еще одно секретное место, от вида которого по-настоящему захватывает дух…

Организационные детали

Мы встретимся около вашего отеля и завершим поездку там же.
Отдельно оплачиваются расходы на обед (7-15 евро с человека).
С собой желательно иметь удобную обувь, головные уборы и купальные костюмы (по желанию).

Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа
Таинственный заповедник Странджа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т.д. Как большинство жителей моей «малой родины» — Петербурга, я люблю показывать места, в которых живу, и рассказывать истории о них. С 2010 года, это различные места Болгарии :)
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Очень красивые и живописные места. Экскурсия с учетом состава ( с нами был малыш 2,5 года) интересная и не напряженная. Спасибо большое. Когда малыш подрастет, . приедем еще.
17 сентября 2019
Экскурсия получилась интересна и познавательна для детей. Природные парки всегда привлекательны. Мне же был интересен аутентичный болгарский поселок, прям живо представила себе быт. Чудесен рыбный ресторан. Свежая вкуснейшая рыба. Весь маршрут с некоторой помощью, осилил ребенок 2,5 лет. Так что наличие маленьких детей - не повод сидеть на месте :)
13 сентября 2019
Очень красивые места, Алексей хороший гид - щедро делился знаниями и информацией, впечатления остались замечательные.
27 августа 2019
Экскурсия с Юлией была очень интересной. Мы были с ребенком, поэтому немного сократили программу, но все равно получили много впечатлений от прогулки по горным тропинкам. На обед остановились в прекрасном рыбном ресторане. Рекомендую подготовиться к экскурсии - надеть кроссовки или треккинговые ботинки, т.к. вы будете пробираться по горным тропинкам и камням.
30 июля 2019
Очарованные отзывами решились на поездку. Приятная поездка. Назвать это экскурсией не могу. На мой взгляд это поездка, с проводником. Посетили три места, находящихся в природном парке Странджа. Первая остановка-прогулка по лесу. Шли вдоль речушки к её истоку. Там же поднялись в пещеру, которую я бы назвала гротом. Красивые места. Приятно помочить ноги в речке. Потом поднялись на вершину горы к целующимся камням. Вид конечно впечатляющий. Намного красивее, чем со смотровой площадки. В лесу мы гуляли 3 часа. Потом поехали в деревушку (село) минут на 30. Познакомились с местной сельской архитектурой. Так как мы родом из Карабаха и уже не раз заезжали в болгарские деревушки из любопытства, для нас пейзаж был уже привычным. А вот узнать про то как строили раньше дома интересно. Далее остановка-водопад. Самый большой в Страндже. По сути это маленький живописный водопадик метра 4 в высоту. Мы рискнули искупаться - получили море удовольствия. Одним разом не ограничились. В конце посетили ферму по выращиванию рыбы. Всё очень простенько и симпатично. Здесь же поели. Официант, был не очень приветлив. Супы всем очень понравились, со вторым уже как кому повезло))). Картинка и описание не всегда соответствовало тому что принесли. Попросили администратора, нам отказались его позвать, шеф-повар, тоже не вышел. При заказе рыбы, ни кто не спрашивает, побольше вам или по меньше, несут на своё усмотрение. Цена стоит за 100гр. Но а в итоге сколько вам принесут остаётся сюрпризом ))). В целом ощущение после поездки приятное. Не хватило завораживающего рассказа, про Таинственный заповедник. Алексей очень доброжелательный, ни кого не торопит. Возможно его смутило обилие детей: пятеро 13-10 лет и одна малышка 3 лет. + Мы были на своей машине. В любом случае мы не пожалели о проведённом времени. Спасибо! Для тех, кто не избалован красотами природы рекомендую именно индивидуальную экскурсию. В групповой Вам не удастся насладиться красотой.
12 июля 2019
Для нас (мы - это семья из 4-х человек) это была уже вторая поездка в Странджи с Алексеем. И мы опять очень довольны. Алексей очень интересный и рассказчик, и собеседник. Маршрут отличался от первой экскурсии, Алексей всегда готов скорректировать его в зависимости от ваших пожеланий. Поездки подразумевают посещение кафе с вкусными, в том числе национальными, блюдами. А сам Странджи - это потрясающая природа, воздух, вода, древности. Это всё нужно увидеть своими глазами. Рекомендуем.
4 июля 2019
Итак первое впечатление с первых минут экскурсии было отличным,таким и осталось до конца экскурсии.Рекомендуем эту экскурсию по шикарным лесам и горам с обсоленным воздухом пропитанным целебными травами всем,кто уже чуть устал от шума моря и жары побережья и гула отдыхающих и крика чаек-эта экскурсия не только полный релакс ,но и очень познавательная.А какие рыбные блюда из свежайшей форели вам предстоит попробовать на фабрике по ее разводу!я просто снова начинаю вам завидовать. И ещё водопад-небольшой.но неописуемой красоты и ещё много много приятных сюрпризов !обязательно рекомендую эту экскурсию всем от мала до велика!отдельное огромное спасибо нашему гиду-Алексею. Он смог передать весь колорит местности и традиций болгарского народа,спасибо за ваш труд и такую приятную экскурсию!Обязательно ещё раз воспользуемся возможностью посетить с ним и другие места прекрасной страны. Лев и Наталья -Саратов.
3 июля 2019
Очень хотели экскурсию в Странджу. И не разочаровались. У нас была компания 6 человек от 10 до 60 лет. Всем понравилось, очень захотелось часть отпуска проводить в следующий раз не на пляже, а в горах: спокойствие, горный воздух, энергетика этих мест. Эта Экскурсия - к природе, здесь не будет истории почти. Самая высокая точка Странджи, водопад ( холодная вода, но окунуться - наслаждение) и фракийское святилище небольшое в лесу.
22 июня 2019
Нашим экскурсоводом была Лилия. Нам всё очень понравилось - и знание местности, и занимательные истории, и маршрут. Мы получили очень подробный инструктаж, где и как себя вести. Учитывая, что с нами были дети, экскурсовод нас не торопила. Вся прогулка по удивительным и красивым местам Странджа доставила удовольствие и взрослым, и детям. Спасибо за чудесную экскурсию.
20 июля 2018
Заповедник Странджа - очень необычное место! Мы чувствовали себя, как в сказке! Экскурсовод был хороший и все очень интересно рассказывал! В Страндже чистый воздух,приятно побывать здесь после шумного города. Там очень интересно и красиво! шум водопада, пение птиц, захватывающие пещеры, холодная вода в речках и самая высокая точка Странджи просто нас поразили!
Ещё 5 отзывов

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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