15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Завораживающие природные объекты

Мы пройдем по прекрасно оборудованной туристической тропе вдоль реки Младежка, вьющейся через лес и скалы. Вы увидите ледяные ключи, бьющие из-под земли, узнаете об их целебных свойствах и посетите таинственные пещерные святилища. Подниметесь на обзорную башню, насладитесь мистическими пейзажами и сделаете невероятные снимки. Неподалеку нас ждут знаменитые «целующиеся камни» – скала-арка, пройдя под которой, как гласит легенда, можно обрести счастье и гармонию в личной жизни.

Местные рыбные деликатесы

Затем мы посетим «Рыбарник» – хозяйство на реке Велека, где в специальных бассейнах рыбоводы выращивают речную форель и карпов. В уютном ресторанчике хозяйства мы сделаем перерыв на обед и попробуем рыбные деликатесы, поговорим о местных традициях и национальной кухне. А после обеда, если захотите, спустимся к реке, чтобы немного искупаться!

Архитектура колоритного Брышляна

Наша следующая остановка – уникальное село Брышлян. Это архитектурный заповедник, где сохраняются в неприкосновенности многовековые дома, построенные в традиционном странджанском стиле. Вы окунетесь в удивительную, сказочную атмосферу здешних улочек, а также узнаете особенности архитектуры и строительства домов Брышляна.

А в завершение прогулки вас ждет сюрприз! Мы посетим еще одно секретное место, от вида которого по-настоящему захватывает дух…