1 чел. По популярности Пешая 2 часа 7 отзывов Групповая Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах Начало: У главных ворот «Руины церкви Святых Апостолов, где позднее была мечеть, а потом — начальная школа» Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 €25 за человека Пешая 2.5 часа 2 отзыва Фотопрогулка до 15 чел. Индивидуальная фото-прогулка в Несебре Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр от €130 за всё до 15 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Аудиогид Групповая экскурсия по Старому Несебру Путешествие по Старому Несебру с аудиогидом позволит вам узнать о его богатой истории и культуре. Удобный формат экскурсии делает её доступной для всех Начало: У ветряной мельницы «Действующий храм Успения Богородицы» Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 €13 за человека Другие экскурсии Несебр Последние отзывы на экскурсии О Ольга Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами

