1 чел. По популярности Пешая 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы «Вы ощутите тишину и прохладу ночного парка, рассмотрите старинные здания в свете фонарей, таинственные волнолом и маяк, прикоснетесь к новому городскому символу и увидите световой шар обсерватории Коперника» €160 за всё до 8 чел. На велосипеде 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная На велосипедах по Варне - круглый год Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк «Катаемся только по велодорожкам и аллеям в парке» €30 за человека Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря Начало: В районе кафедрального собора «За два с половиной часа вы пройдёте часть Старого города от площади Независимости и Соборного бульвара до начала парка» €180 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Варны Последние отзывы на экскурсии Е Егор На велосипедах по Варне - круглый год Все понравилось.

Н Никита На велосипедах по Варне - круглый год читать дальше не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье. Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда

