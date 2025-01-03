Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
«Вы ощутите тишину и прохладу ночного парка, рассмотрите старинные здания в свете фонарей, таинственные волнолом и маяк, прикоснетесь к новому городскому символу и увидите световой шар обсерватории Коперника»
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
«Катаемся только по велодорожкам и аллеям в парке»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны
Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Начало: В районе кафедрального собора
«За два с половиной часа вы пройдёте часть Старого города от площади Независимости и Соборного бульвара до начала парка»
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор3 января 2025Все понравилось.
- ННикита21 октября 2024Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Варне в декабре 2025
Сейчас в Варне в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Варне (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 12 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль