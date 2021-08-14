Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Еда в Болгарии - национальный вид спорта, и на прогулке по Варне можно найти лучшие площадки для состязаний.
Вы узнаете, где находятся топ-кофейни и традиционные трактиры, отведаете свежих горячих пончиков и читать дальшеуменьшить
пообедаете в приятном ресторане на пляже.
За два с половиной часа пройдете часть Старого города от площади Независимости, пересекая Соборный бульвар, улицу Шипка и парк. Обратите внимание на все места, которые стоит внести в гастрономический «маршрутный лист».
Кроме лучших мест для обеда и ужина, увидите несколько памятных зданий города, узнаете, как складывалась история Варны и чем интересны археологические находки в Болгарии. Прогулка завершится на берегу моря, где сможете поужинать в одном из приятных ресторанчиков
Лучшее время для гастрономического путешествия по Варне - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет наслаждаться прогулками и дегустацией блюд на свежем воздухе. Весной и в октябре также приятно гулять, но может быть прохладнее, и некоторые заведения могут закрываться раньше. Зимой и в начале весны экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее комфортной для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Площадь Независимости
Соборный бульвар
Улица Шипка
Приморский парк
Античный Одессос
Описание экскурсии
Вкусные точки на карте Варны
За два с половиной часа вы пройдёте часть Старого города от площади Независимости и Соборного бульвара до начала парка. Я буду обращать ваше внимание на все места, которые стоит внести в гастрономический «маршрутный лист». Вы узнаете, где самые интересные кофейни, лучший стрит-фуд и выпечка, проверенные заведения местной и европейской кухни. А ещё оригинальные сувенирные и парфюмерно-косметические магазины. Кроме того, я расскажу об аутентичных сувенирных лавках и традиционных болгарских трактирах.
Исторические заметки по пути
Кроме лучших мест для обеда и ужина, я покажу несколько памятных зданий города, расскажу, как складывалась история Варны и чем интересны археологические находки в Болгарии. Вы увидите стены античного Одессоса и сторожевую башню сквозь пол современной кофейни. Выпьете кофе в одной из лучших кофеен города и отведаете жареный сыр на бывшем Понедельничном рынке. А завершится прогулка в порту, где вы сможете поужинать в одном из приятных ресторанов.
Организационные детали
Заказывать экскурсию стоит, если у вас есть хотя бы ещё несколько дней в городе на то, чтобы всё попробовать.
Прогулка пешеходная, детям тоже будет интересно, вкусно и красиво, но часть маршрута — это лестницы; если вы берёте с собой коляску — спуск может быть обременительным
Дополнительные расходы: кофе, местная выпечка и закуски — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 137 туристов
Я живу в Варне с 2013 года и с удовольствием изучаю её историю. Этот город — лоскутное одеяло, тысячеслойный торт и птица Феникс. Я люблю его всем сердцем! Мне нравится читать дальшеуменьшить
водить путешественников по очевидным и тайным уголкам Варны, рассказывать истории города и смотреть, как он раскрывается перед любопытными и внимательными слушателями. Каждая прогулка — это немного волшебства, мастерства, удачи и очень много впечатлений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!
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