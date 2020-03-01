Ольга проводит ещё 2 экскурсии

  1. Болгария
  2. Экскурсии

  3. Гастрономическая прогулка по Варне

Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Еда в Болгарии — национальный вид спорта, и на прогулке по Варне я покажу лучшие площадки для состязаний.

Вы узнаете, где находятся топ-кофейни и традиционные трактиры, отведаете свежих горячих пончиков и пообедаете в приятном ресторане на пляже.

А также услышите интересные факты из истории и археологии края.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе кафедрального собора
Забронировать экскурсию
Гастрономическая прогулка по Варне
Гастрономическая прогулка по Варне

Что вас ожидает

Вкусные точки на карте Варны
За два с половиной часа вы пройдете часть Старого города от площади Независимости, пересекая Соборный бульвар, улицу Шипка и парк. Я буду обращать ваше внимание на все места, которые стоит внести в гастрономический «маршрутный лист». Вы узнаете, где самые интересные кофейни, лучший стрит-фуд и выпечка, проверенные заведения местной и европейской кухни. А еще оригинальные сувенирные и парфюмерно-косметические магазины. Кроме того, я расскажу о тайном садике европейского ресторана, аутентичных лавочках и традиционных болгарских трактирах.

Исторические заметки по пути
Кроме лучших мест для обеда и ужина, я покажу несколько памятных зданий города, расскажу, как складывалась история Варны и чем интересны археологические находки в Болгарии. Вы увидите стены античного Одессоса и сторожевую башню сквозь пол современной кофейни. Выпьете кофе в одной из лучших кофеен города, открытой ребятами из Москвы, и отведаете горячих пончиков в Приморском парке. А завершится прогулка на берегу моря, где вы сможете поужинать в одном из приятных ресторанчиков.

Организационные детали

  • Заказывать экскурсию стоит, если у вас есть хотя бы ещё несколько дней в городе на то, чтобы всё попробовать.
  • Прогулка пешеходная, детям тоже будет интересно, вкусно и красиво, но часть маршрута — это лестница к морю; если вы берёте с собой коляску — спуск может быть обременительным.
  • Дополнительные расходы: кофе, местная выпечка и пончики — по желанию.
Гастрономическая прогулка по Варне
Гастрономическая прогулка по Варне
Гастрономическая прогулка по Варне
Гастрономическая прогулка по Варне
Гастрономическая прогулка по Варне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу в Варне с 2013 года и с удовольствием изучаю ее историю. Этот город — лоскутное одеяло, тысячеслойный торт и птица Феникс. Я люблю его всем сердцем! Мне нравится водить путешественников по очевидным и тайным уголкам Варны, рассказывать истории города и смотреть, как он раскрывается перед любопытными и внимательными слушателями. Каждая прогулка — это немного волшебства, мастерства, удачи и очень много впечатлений.
Напишите мне

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Античное сердце ВарныАнтичное сердце ВарныАнтичное сердце Варны
50 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Вы пройдете по всей территории Одессоса — одной из провинций Восточной Римской империи, лежащей прямо под Старой Варной. Увидите фракийские гробницы, византийские колонны, солдатские бани, форт и узнаете занимательные факты о жизни людей в древности.
Ночные миры ВарныНочные миры ВарныНочные миры Варны
50 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Вы увидите Варну спящей и шумной, древней и современной, открытой и таинственной. Я покажу ее парадную сторону и спрятанные закутки, расскажу о прошлом и настоящем, помогу ощутить всю ее потрясающую многослойность и полюбить навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Варне

ГастрономическиеНа автомобилеСо скидкойЗа городомИстория и архитектураПешкомВсеНеобычные маршрутыИндивидуальные