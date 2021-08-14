Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Еда в Болгарии - национальный вид спорта, и на прогулке по Варне можно найти лучшие площадки для состязаний.Вы узнаете, где находятся топ-кофейни и традиционные трактиры, отведаете свежих горячих пончиков и

пообедаете в приятном ресторане на пляже. За два с половиной часа пройдете часть Старого города от площади Независимости, пересекая Соборный бульвар, улицу Шипка и парк. Обратите внимание на все места, которые стоит внести в гастрономический «маршрутный лист». Кроме лучших мест для обеда и ужина, увидите несколько памятных зданий города, узнаете, как складывалась история Варны и чем интересны археологические находки в Болгарии. Прогулка завершится на берегу моря, где сможете поужинать в одном из приятных ресторанчиков

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастрономического путешествия по Варне - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет наслаждаться прогулками и дегустацией блюд на свежем воздухе. Весной и в октябре также приятно гулять, но может быть прохладнее, и некоторые заведения могут закрываться раньше. Зимой и в начале весны экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее комфортной для длительных прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.