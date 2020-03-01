Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Вкусные точки на карте Варны

За два с половиной часа вы пройдете часть Старого города от площади Независимости, пересекая Соборный бульвар, улицу Шипка и парк. Я буду обращать ваше внимание на все места, которые стоит внести в гастрономический «маршрутный лист». Вы узнаете, где самые интересные кофейни, лучший стрит-фуд и выпечка, проверенные заведения местной и европейской кухни. А еще оригинальные сувенирные и парфюмерно-косметические магазины. Кроме того, я расскажу о тайном садике европейского ресторана, аутентичных лавочках и традиционных болгарских трактирах.

Исторические заметки по пути

Кроме лучших мест для обеда и ужина, я покажу несколько памятных зданий города, расскажу, как складывалась история Варны и чем интересны археологические находки в Болгарии. Вы увидите стены античного Одессоса и сторожевую башню сквозь пол современной кофейни. Выпьете кофе в одной из лучших кофеен города, открытой ребятами из Москвы, и отведаете горячих пончиков в Приморском парке. А завершится прогулка на берегу моря, где вы сможете поужинать в одном из приятных ресторанчиков.