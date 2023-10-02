Увидеть самое главное в Варне

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Варне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебство северного побережья Черного моря
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 98 за всё до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Варне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Начало: В районе кафедрального собора
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
280 за всё до 5 чел.
На велосипедах по Варне - круглый год
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
На велосипедах по Варне - круглый год
Исследовать город в активном формате с остановками и рассказами гида у достопримечательностей
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Волшебство северного побережья Черного моря
  2. Гастрономическая прогулка по Варне
  3. Античное и природное наследие в окрестностях Варны
  4. На велосипедах по Варне - круглый год
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Варне в июне 2024
Сейчас в Варне в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Варне (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 22 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам