На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства — город Велико Тырново.



На месте Велико Тырново, уже 6000 лет назад были поселения тракийских племен.



Холм Трапезица был обитаем уже тогда.



После сюда приходили римляне, византийцы, османы.



Город строился, перестраивался и постоянно становился все красивее и интересней.