Это однодневная экскурсия. Выезжаем рано утром от вашего отеля. Наш путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства — город Велико Тырново. На месте Велико Тырново, уже 6000лет назад были поселения тракийских племен. Холм Трапезица был обитаем уже тогда. После сюда приходили римляне, византийцы, османы. Город строился, перестраивался и постоянно становился все красивее и интересней.
На самой высокой части холма, была воздвигнута патриаршая церковь «Вознесение Христово» там же находилась и резиденция патриарха. На холме было открыто и огромное количество домов людей, что давало основание считать Тырново не только крепостью, а полноценным средневековым городом.
По дороге мы посетим село Арбанаси, монастырь Петра и Павла, и Святого Николая.
Погуляем по старым улицам города, увидим город мастеров. Посидим в одном из многочисленных заведений. По вашему желанию можем заехать на дегустацию в один из местных винных заводов. После этого, к вечеру выезжаем в Варну. Трансфер до вашего отеля.
Важно:
Стоимость поездки указана на группу до 5 человек
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-5 человек
Взрослый
€250
Ответы на вопросы
Что входит
Место в автомобиле
Разработка маршрута
Топливо
Стоянки
Русскоговорящий гид
Что не входит
Обед и ужин
Личные расходы
Билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем
Начало: Приедем за Вами в отель
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.