Велико Тырново - однодневная экскурсия

На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства - город...

На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства — город Велико Тырново.

На месте Велико Тырново, уже 6000 лет назад были поселения тракийских племен.

Холм Трапезица был обитаем уже тогда.

После сюда приходили римляне, византийцы, османы.

Город строился, перестраивался и постоянно становился все красивее и интересней.
Велико Тырново - однодневная экскурсия
Велико Тырново - однодневная экскурсия
Велико Тырново - однодневная экскурсия
Велико Тырново - однодневная экскурсия
Велико Тырново - однодневная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Велико Тырново
  • Село Арбанаси
  • Монастырь Петра и Павл
  • Церковь Святого Николая
  • Город мастеров

Наш маршрут:

  • Это однодневная экскурсия. Выезжаем рано утром от вашего отеля. Наш путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства — город Велико Тырново. На месте Велико Тырново, уже 6000лет назад были поселения тракийских племен. Холм Трапезица был обитаем уже тогда. После сюда приходили римляне, византийцы, османы. Город строился, перестраивался и постоянно становился все красивее и интересней.
  • На самой высокой части холма, была воздвигнута патриаршая церковь «Вознесение Христово» там же находилась и резиденция патриарха. На холме было открыто и огромное количество домов людей, что давало основание считать Тырново не только крепостью, а полноценным средневековым городом.
  • По дороге мы посетим село Арбанаси, монастырь Петра и Павла, и Святого Николая.
  • Погуляем по старым улицам города, увидим город мастеров. Посидим в одном из многочисленных заведений. По вашему желанию можем заехать на дегустацию в один из местных винных заводов. После этого, к вечеру выезжаем в Варну. Трансфер до вашего отеля.

Важно:

    Стоимость поездки указана на группу до 5 человек

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Взрослый
    €250

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Место в автомобиле
    • Разработка маршрута
    • Топливо
    • Стоянки
    • Русскоговорящий гид
    Что не входит
    • Обед и ужин
    • Личные расходы
    • Билеты в музеи.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Приедем за Вами в отель
    Завершение: по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Oleg M.
    Oleg M.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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