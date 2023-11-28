Прогуляйтесь по Варне в своем темпе по маршруту аудиоэкскурсии в приложении с увлекательными комментариями от местного гида!
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Что вас ожидает:
- Кафедральный собор Варны
- Бульвар Князя Бориса I
- Шишкова градинка
- Улица Михаила Колони
- Приморский парк
- Порт Варны
Описание
Один из древнейших городов Европы
Аудиопрогулка начнется в сердце города у кафедрального собора, который является свидетелем многовековой истории не только города, но и всей страны, так как построен он из камней крепости османского времени. Далее вы прогуляетесь через главные площади по пешеходной улице в сторону моря и парка, погрузившись в историю о прошлом и настоящем Варны. Вы с удивлением обнаружите, что почти все скверы Варны — это бывшие кладбища, в том числе и главный городской сад. Здесь вы сможете отдохнуть в тени деревьев у фонтанов и найти источник чистой питьевой воды. Далее, на бульваре Князя Бориса I вы сможете "заглянуть" в его античное прошлое через археологические окна и узнать о древнем городе Одессос, что лежит под Варной. По пути вы услышите о жизни знаменитых варненцев, от полководцев и создателей кириллицы до мэров и путешественников. Аудиогид, созданный местным экспертом, расскажет вам о всех пластах истории города — от античных времен и периода правления Османской империи, до эпохи социализма и нашего времени. В конце маршрута вас ждет Приморский парк, где можно увидеть модель Черного моря, военные корабли и даже драконов! Гуляя по тенистым аллеям парка, вы выйдите к финальной точке маршрута — морскому порту. Здесь можно посидеть в кафе с видом на море, понаблюдать за рыбаками и знаменитыми варненскими котиками. Хорошей вам прогулки! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- пл. «Свети Свети Кирил и Методий» 2, 9000 Христо Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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