Один из древнейших городов Европы

Аудиопрогулка начнется в сердце города у кафедрального собора, который является свидетелем многовековой истории не только города, но и всей страны, так как построен он из камней крепости османского времени. Далее вы прогуляетесь через главные площади по пешеходной улице в сторону моря и парка, погрузившись в историю о прошлом и настоящем Варны. Вы с удивлением обнаружите, что почти все скверы Варны — это бывшие кладбища, в том числе и главный городской сад. Здесь вы сможете отдохнуть в тени деревьев у фонтанов и найти источник чистой питьевой воды. Далее, на бульваре Князя Бориса I вы сможете "заглянуть" в его античное прошлое через археологические окна и узнать о древнем городе Одессос, что лежит под Варной. По пути вы услышите о жизни знаменитых варненцев, от полководцев и создателей кириллицы до мэров и путешественников. Аудиогид, созданный местным экспертом, расскажет вам о всех пластах истории города — от античных времен и периода правления Османской империи, до эпохи социализма и нашего времени. В конце маршрута вас ждет Приморский парк, где можно увидеть модель Черного моря, военные корабли и даже драконов! Гуляя по тенистым аллеям парка, вы выйдите к финальной точке маршрута — морскому порту. Здесь можно посидеть в кафе с видом на море, понаблюдать за рыбаками и знаменитыми варненскими котиками. Хорошей вам прогулки! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).