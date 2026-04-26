Отправьтесь в увлекательное путешествие из Бахрейна в Саудовскую Аравию и откройте для себя город Даммам.
Вас ждёт дорога по знаменитой дамбе короля Фахада, набережные Персидского залива, культурные пространства и аутентичные рынки. Идеальный тур для знакомства с соседним королевством за один день.
Описание трансферПутешествие через границу Начните день с комфортного трансфера из Манамы и поездки по знаменитой дамбе имени короля Фахада — символу связи между Бахрейном и Саудовской Аравией. После прохождения пограничного контроля маршрут проходит через город Хобар с остановкой на живописной набережной для фотографий у Персидского залива. В Даммаме вы познакомитесь с местной жизнью — посетите традиционный рынок или современный торговый центр, а затем отправитесь в Деревню наследия, где раскрываются быт, ремёсла и история региона. Это отличная возможность почувствовать атмосферу саудовской культуры. Современный Даммам Экскурсия продолжится фотостопом на острове «Мурджан» и обедом в городе. Завершающим акцентом станет Культурный центр имени короля Абдель Азиза «ITHRA» — символ современного Саудовского Королевства, объединяющий искусство, науку и архитектуру. Насыщенный день подарит яркие впечатления и новый взгляд на регион. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая дамба имени короля Фахада
- Город Хобар
- Набережная Хобара
- Город Даммам
- Рынок Аль-Хоб
- Деревня наследия Даммама
- Остров Мурджан
- Культурный центр имени короля Абдель Азиза «ITHRA»
Что включено
- Трансфер из отеля в Манаме и обратно
- Проезд по дамбе имени короля Фахада
- Посещение набережной Хобара, рынка Аль-Хоб, Деревни наследия и острова Мурджан
- Остановки для фотографий
- Посещение Культурного центра имени короля Абдель Азиза «ITHRA»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Входные билеты в Деревню наследия
- Кофе и другие напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Не подходит для: беременные женщины, люди с проблемами со спиной, люди с ограниченными возможностями передвижения
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобную одежду, визу (если требуется)
- Не допускается: шорты, короткие юбки, рубашки без рукавов, алкоголь и наркотики
- Для прохождения пограничного контроля необходим паспорт или удостоверение личности
- Культурный центр имени короля Абдель Азиза «ITHRA» закрыт по воскресеньям
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
$438 за экскурсию

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.