От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
«Вас ждут объекты ЮНЕСКО, исторические рынки, величественная мечеть, пустыня с королевскими верблюдами и морская прогулка с видами на Манаму»
$95 за билет
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
«Идеально для пассажиров круизных лайнеров Береговая экскурсия по Манаме создана специально для гостей круизных судов»
$76 за человека
Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж
Начало: 7МВ5+2КсР, Бахрейн
«Вейк-сёрфинг, вейкбординг и катание на подводных крыльях дарят яркие эмоции, ощущение полёта и полное единение с морем»
$160 за человека
Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1
Начало: 5ПК7+ВК8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, ...
«Экскурсия проходит в комфортном темпе, с остановками для фото, шопинга и знакомства с культурой, а время отправления адаптируется под расписание вашего круиза»
$79
$100 за человека
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
«Экскурсия проходит в комфортном темпе и идеально вписывается в график стоянки круизного лайнера»
$79
$93 за человека
