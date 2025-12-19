Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы будем говорить об истории, радости в мелочах и о том, как город научился улыбаться после всего, что пережил. Будучи сарайлие (местным), я знаю потайные уголки и покажу вам Сараево для своих.



Вы почувствуете душу города: заглянете в аутентичные дворики — авлии, и выучите несколько фраз, которые открывают любые двери. А если захотите, я научу вас пить кофе по-боснийски.