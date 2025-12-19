Мы будем говорить об истории, радости в мелочах и о том, как город научился улыбаться после всего, что пережил. Будучи сарайлие (местным), я знаю потайные уголки и покажу вам Сараево для своих.
Вы почувствуете душу города: заглянете в аутентичные дворики — авлии, и выучите несколько фраз, которые открывают любые двери. А если захотите, я научу вас пить кофе по-боснийски.
Описание экскурсии
- Начнём с Себиля — питьевого фонтанчика в самом сердце Старого города. Я расскажу, почему именно это место считается символом Сараево
- Пройдём по улицам старинного рынка Башчаршия и заглянем к мастерам медного дела на улицу Казанджилук
- Осмотрим старую православную церковь и католический собор Святейшего Сердца Иисуса, узнаем их историю
- По пути встретим старинные мечети — Башчаршия, Гази-Хусрев-бея и Ферхадия, и поговорим об их тайнах
- Пересечём улицу, которая соединяет две культуры и два исторических периода города — османский и австро-венгерский
- Спустимся к южному берегу реки Миляцки, увидим место убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и поговорим о событиях, ставших началом Первой мировой войны
- Прогуляемся вдоль реки у городской ратуши, познакомимся с её историей и посетим одно тайное место
Вы узнаете:
- как сегодня здесь живут люди, чем занимаются и во что верят
- какие тайны скрывает Латинский мост и где именно прозвучал роковой выстрел
- как и почему появилось слово «inat» и что оно означает на самом деле
- какое место лучше всего сохранило дух Старого Сараево
- лайфхаки от местного жителя
Организационные детали
После экскурсии по желанию можем отправиться пробовать боснийский кофе (оплачивается отдельно, стоимость €2–3) в аутентичную кофейню в сердце Старого города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Себиля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надан — ваш гид в Сараево
Я, как местный житель, родившийся и выросший в Сараево, привношу уникальный опыт в каждую экскурсию. Я горжусь своим городом, его культурой и историей, и хочу поделиться этим с гостями. Я искренне
