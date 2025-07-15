Мои заказы

Активности – экскурсии в Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Сараево на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбалка на озере, реке или море - едем из Сараево
На машине
6 часов
20%
Водная прогулка
Рыбалка на озере, реке или море - едем из Сараево
Поймать рыбу своей мечты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€308€385 за всё до 3 чел.
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
На машине
4 часа
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Погружение в атмосферу Зимней Олимпиады и путешествие от центра столицы к заснеженным вершинам
Начало: У вашего отеля или в центре Сараево
14 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€316€395 за всё до 5 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
3 часа
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
€120€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Влада, спасибо за квест-экскурсию👍. За интересный маршрут, подачу информации, а вопросы, головоломки придавали экскурсии остроту ощущений и не позволяли расслабляться😊. Были с мужем. Провели прекрасно вечер. Рекомендую всем!
  • Н
    Наталья
    22 февраля 2025
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Привет!
    Проходили квест семьёй, - 2 ребенка и два взрослых. Отличный ненапряжный формат! Все очень компактно по расстоянию и при этом
    интересно. Есть и серьезный материал, и интересные факты, и интерактивные задачки для детей. Для нас было идеально!

    Спасибо тем, кто создал этот бот ❤️

  • A
    Anastasia
    12 января 2025
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Большое спасибо за классный квест, очень крутой формат - впервые попробовали такое, мне очень понравилось! Будто перемещаешься по городу одновременно
    с гидом (узнаешь море полезного) и без него, открывая город для себя в своем темпе. Определенно рекомендую, спасибо создателям, очень круто придумали!

  • Н
    Номеровский
    2 января 2025
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Перед новым годом думал, чем бы заняться в Сараево и решил взять экскурсию по городу. Интересный и современный формат экскурсии позволяет в удобном темпе познакомиться в городом. Теперь я знаю, где можно посидеть и выпить настоящего балканского пива 🍺
  • А
    Алина
    24 декабря 2024
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Я впервые выбрала такой формат экскурсии и осталась очень довольна!
    За два часа я посетила основные достопримечательности Сараево, узнала много интересных
    исторических фактов. Маршрут построен очень понятно. Мои переживания о том, разберусь ли я с предложенным форматом развеялись сразу же после того, как я вошла в бот по ссылке. Кстати, очень удобная оплата, прям в боте! По ходу квеста предлагаются интересные задания, которые полностью погружают в историю города. Важно, что даются ориентиры с метками на карте, благодаря чему понимаешь куда двигаться дальше.
    Я узнала много нового о городе, его истории, культуре и традициях!
    Это отличный способ провести время с пользой, узнать что-то новое и интересное. Очень приятно было после экскурсии получить в подарок гайд со ссылками на места, где можно вкусно покушать!
    Рекомендую всем, кто планирует посещение Сараево пройти этим маршрутом и увидеть его Сердце💓!

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбалка на озере, реке или море - едем из Сараево
  2. Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
  3. Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Сколько стоит экскурсия по Сараево в декабре 2025
Сейчас в Сараево в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 316 со скидкой до 20%.
Экскурсии на русском языке в Сараево (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль