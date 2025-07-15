-
Водная прогулка
Рыбалка на озере, реке или море - едем из Сараево
Поймать рыбу своей мечты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€308
€385 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Погружение в атмосферу Зимней Олимпиады и путешествие от центра столицы к заснеженным вершинам
Начало: У вашего отеля или в центре Сараево
14 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€316
€395 за всё до 5 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
€120
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 июля 2025Квест-экскурсия «Сердце Сараево»Влада, спасибо за квест-экскурсию👍. За интересный маршрут, подачу информации, а вопросы, головоломки придавали экскурсии остроту ощущений и не позволяли расслабляться😊. Были с мужем. Провели прекрасно вечер. Рекомендую всем!
- ННаталья22 февраля 2025Квест-экскурсия «Сердце Сараево»Привет!
Проходили квест семьёй, - 2 ребенка и два взрослых. Отличный ненапряжный формат! Все очень компактно по расстоянию и при этом
- AAnastasia12 января 2025Квест-экскурсия «Сердце Сараево»Большое спасибо за классный квест, очень крутой формат - впервые попробовали такое, мне очень понравилось! Будто перемещаешься по городу одновременно
- ННомеровский2 января 2025Квест-экскурсия «Сердце Сараево»Перед новым годом думал, чем бы заняться в Сараево и решил взять экскурсию по городу. Интересный и современный формат экскурсии позволяет в удобном темпе познакомиться в городом. Теперь я знаю, где можно посидеть и выпить настоящего балканского пива 🍺
- ААлина24 декабря 2024Квест-экскурсия «Сердце Сараево»Я впервые выбрала такой формат экскурсии и осталась очень довольна!
За два часа я посетила основные достопримечательности Сараево, узнала много интересных
