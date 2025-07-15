читать дальше

исторических фактов. Маршрут построен очень понятно. Мои переживания о том, разберусь ли я с предложенным форматом развеялись сразу же после того, как я вошла в бот по ссылке. Кстати, очень удобная оплата, прям в боте! По ходу квеста предлагаются интересные задания, которые полностью погружают в историю города. Важно, что даются ориентиры с метками на карте, благодаря чему понимаешь куда двигаться дальше.

Я узнала много нового о городе, его истории, культуре и традициях!

Это отличный способ провести время с пользой, узнать что-то новое и интересное. Очень приятно было после экскурсии получить в подарок гайд со ссылками на места, где можно вкусно покушать!

Рекомендую всем, кто планирует посещение Сараево пройти этим маршрутом и увидеть его Сердце💓!