Обзорные и познавательные экскурсии Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
«Далее дорога поведет нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберемся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
170 за всё до 2 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
«В районе Кариока познакомитесь со старинным монастырем святого Антония, одной из главных достопримечательностей колониальной истории Рио-де-Жанейро»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
63 за человека
Маленькая Африка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
«На экскурсии вы познакомитесь с исторически значимыми для афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
  • Y
    Yuriy
    10 апреля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
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    увидели не только туристические места, а также прочувствовали дух города и его славных и жителей. Просто захлёстывают эмоции!!! Так, что эту экскурсию мы однозначно рекомендуем, как новичкам а Рио, вроде нас, так и тем, кто тут уже был! Слава, огромное тебе спасибо!!! Ждем новые маршруты, например в Фавелы:-)

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
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    мы поехали на статую Христа, утром там нету больших очередей и удалось сделать великолепные фото в чем нам очень помог Вячеслав))) Далее наше путешествие продолжилось по Санта-Тереза, и все достопримечательности центра города, так же попили холодного пивка в местном баре за интересные рассказы о Рио. Человек живёт в этом городе давно и искренне любит его, знает улочки, историю города, где сделать красивые фото и знает все безопасные маршруты, за это время мы узнали много нового про историю города, про каждую конкретную улицу, про достопримечательности города, сделали несколько сотен фото, Слава знает где самые лучшие ракурсы на все достопримечательности, где безопаснее и лучше вид для фото на фоне фавелл)) Спасибо большое за столь увлекательную экскурсию👍

  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
  • Д
    Денис
    22 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем
  • A
    Albina
    15 декабря 2023
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Очень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет город. Моим гидом была Оксана,которая
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    великолепно разбирается в истории,в культуре жизни местных жителей. В восторге от того,что было очень легко и интересно во время тура. Оксана много знает о городе и тщетно делится своими знаниями и находками. Большое спасибо!

    Очень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет городОчень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет город
  • Н
    Наталия
    7 января 2020
    Маленькая Африка
    Замечательная и обаятельная Анна прекрасный гид, Было познавательно и интересно спасибо до новых встреч

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 170. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Изучение достопримечательностей города Рио-де-Жанейро нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Рио-де-Жанейро много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке
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