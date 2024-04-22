1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
«Далее дорога поведет нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберемся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
«В районе Кариока познакомитесь со старинным монастырем святого Антония, одной из главных достопримечательностей колониальной истории Рио-де-Жанейро»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
2 часа
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
«На экскурсии вы познакомитесь с исторически значимыми для афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2024Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
- YYuriy10 апреля 2024Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
- ААлексей27 марта 2024Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
- ААлександр27 марта 2024Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
- ДДенис22 марта 2024Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
- AAlbina15 декабря 2023Очень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет город. Моим гидом была Оксана,которая
- ННаталия7 января 2020Замечательная и обаятельная Анна прекрасный гид, Было познавательно и интересно спасибо до новых встреч
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Обзорные»
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Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 170. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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