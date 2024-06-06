1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105€95 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€122 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165€141 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «🔥 Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июле 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 141 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Скидки в Рио-де-Жанейро на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024