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фуникулерчике вместе с местными жителями. Они очень веселые! Познакомились с Пьером – местной "достопримечательностью", который вот уже 20 лет занимается с детишками музыкой, зашли в гости к одной семье, увидели площадку, где снимал клип Майкл Джексон, выпили кайпириньи в баре с прекрасными видами на район Ботафого. Несмотря на людей с автоматами в некоторых местах и строгие правила поведения в фавеле, чувствовала себя безопасно. От Оксаны узнала очень много интересного про историю фавел и жизнь в них, про пацификацию, Красное командование, социальные проекты, образование и т. д. Всем рекомендую, это самое интересное, что я увидела и узнала в Рио!