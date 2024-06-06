Необычные экскурсии по Рио-де-Жанейро

Найдено 13 экскурсий в категории «Необычные» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 3 чел.
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Курс настоящего кариоки
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
90 за всё до 8 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
73 отзыва
Фавелы Рио-де-Жанейро: индивидуальная экскурсия по Видигалу и Санта Марта
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
от 160 за всё до 4 чел.
Маленькая Африка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 130 за всё до 10 чел.
Завтрак на вершине «Педра Бонита»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Завтрак на вершине «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
от 140 за всё до 10 чел.
Покорение горы Сахарная голова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 3 чел.
Мир бразильского карнавала
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
50 за билет
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
235 за всё до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
100 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
90 за всё до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • a
    alona
    20 мая 2024
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
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    взяли еще одну). Мы получили массу удовольствия от рассказа, маршрута и атмосферы. От неформального общения, от знакомства с городом и ощущения, что окунулись в настоящий Рио. Увидели то, что самим в жизни бы не удалось. Нина провела с нами много часов, гораздо больше, чем заявлено в программе, а нам не хотелось расставаться. От всего сердца рекомендуем

  • Д
    Денис
    4 мая 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Отличная экскурсия по фавелам, большое спасибо Оксане. Рассказала много интересного, походили по улочкам, посетили детскую музыкальную школу, зашли домой к местным жителям.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы поднялись вверх на колоритном
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    фуникулерчике вместе с местными жителями. Они очень веселые! Познакомились с Пьером – местной "достопримечательностью", который вот уже 20 лет занимается с детишками музыкой, зашли в гости к одной семье, увидели площадку, где снимал клип Майкл Джексон, выпили кайпириньи в баре с прекрасными видами на район Ботафого. Несмотря на людей с автоматами в некоторых местах и строгие правила поведения в фавеле, чувствовала себя безопасно. От Оксаны узнала очень много интересного про историю фавел и жизнь в них, про пацификацию, Красное командование, социальные проекты, образование и т. д. Всем рекомендую, это самое интересное, что я увидела и узнала в Рио!

    Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. МыОчень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы
  • М
    Максим
    22 марта 2024
    Завтрак на вершине «Педра Бонита»
    Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!
  • А
    Александр
    23 февраля 2024
    Самые красочные места Рио за полдня
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!
  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
  • Н
    Николай
    21 января 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
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    только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!

    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения
  • С
    Сергей
    2 декабря 2023
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Заказывал экскурсию по фавеле, всё прошло отлично! На протяжении всей экскурсии чувствовал себя в безопасности, рекомендую!
  • С
    Степан
    15 ноября 2023
    Курс настоящего кариоки
    Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Необычные»

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  3. Курс настоящего кариоки
  4. Фавелы Рио-де-Жанейро
  5. Маленькая Африка
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