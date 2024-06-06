1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фавелы Рио-де-Жанейро: индивидуальная экскурсия по Видигалу и Санта Марта
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Завтрак на вершине «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
Билеты
1.5 часа
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
€50 за билет
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- aalona20 мая 2024Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
- ДДенис4 мая 2024Отличная экскурсия по фавелам, большое спасибо Оксане. Рассказала много интересного, походили по улочкам, посетили детскую музыкальную школу, зашли домой к местным жителям.
- ООксана27 апреля 2024Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы поднялись вверх на колоритном
- ММаксим22 марта 2024Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!
- ААлександр23 февраля 2024Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
- ССергей2 декабря 2023Заказывал экскурсию по фавеле, всё прошло отлично! На протяжении всей экскурсии чувствовал себя в безопасности, рекомендую!
- ССтепан15 ноября 2023Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Необычные»
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