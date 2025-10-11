Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Отправьтесь в ночную поездку по яркому и музыкальному Рио-де-Жанейро на панорамном автобусе Rio Samba. Вас ждут огни большого города, живые мелодии и знаковые достопримечательности. Атмосфера ночного Рио создаёт особые впечатления, наполненные ритмом, культурой и красотой. Тур подойдёт тем, кто хочет увидеть город в его самом живом и праздничном облике. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Путешествие по огням ночного Рио Исследуйте самую яркую часть Рио-де-Жанейро во время экскурсии на панорамном автобусе Rio Samba. Вас ждут знаковые пейзажи, живая музыка и энергия ночной жизни, которая делает этот город незабываемым. Город, который оживает после заката С верхней площадки автобуса открываются виды на освещённые улицы, исторические здания и динамичный центр Рио. Маршрут проходит мимо Аркос-да-Лапа, Кафедрального собора и набережной Сентро — мест, где ночью царит особая атмосфера. Музыка, создающая настроение Во время тура выступают местные артисты, исполняя лучшие произведения бразильской музыки. Самба, босса-нова и живые ритмы наполняют вечер непринуждённостью и помогают почувствовать культурную душу города.

Что не входит в цену Питание и напитки

Билеты на аттракционы Место начала и завершения? Copacabana, Rio de Janeiro - State of Rio de Janeiro Когда и сколько длится? Когда: По пятницам и субботам в 10:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.