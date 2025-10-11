Отправьтесь в ночную поездку по яркому и музыкальному Рио-де-Жанейро на панорамном автобусе Rio Samba. Вас ждут огни большого города, живые мелодии и знаковые достопримечательности. Атмосфера ночного Рио создаёт особые впечатления, наполненные ритмом, культурой и красотой. Тур подойдёт тем, кто хочет увидеть город в его самом живом и праздничном облике.
Описание экскурсииПутешествие по огням ночного Рио Исследуйте самую яркую часть Рио-де-Жанейро во время экскурсии на панорамном автобусе Rio Samba. Вас ждут знаковые пейзажи, живая музыка и энергия ночной жизни, которая делает этот город незабываемым. Город, который оживает после заката С верхней площадки автобуса открываются виды на освещённые улицы, исторические здания и динамичный центр Рио. Маршрут проходит мимо Аркос-да-Лапа, Кафедрального собора и набережной Сентро — мест, где ночью царит особая атмосфера. Музыка, создающая настроение Во время тура выступают местные артисты, исполняя лучшие произведения бразильской музыки. Самба, босса-нова и живые ритмы наполняют вечер непринуждённостью и помогают почувствовать культурную душу города.
По пятницам и субботам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аркос-да-Лапа
- Кафедральный собор
- Набережная Сентро
Что включено
- Панорамная ночная автобусная экскурсия по городу
- Выступление с живой музыкой
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Билеты на аттракционы
Место начала и завершения?
Copacabana, Rio de Janeiro - State of Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и субботам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
11 окт 2025
Атмосфера и музыка — на высоте. Отличное открытие, рекомендую!
Д
Даниил
5 июн 2025
Было потрясающе!!! Великолепные певцы и музыканты!!! Красивая экскурсия!!! Столько радости и веселья!
Э
Эмилия
17 мар 2025
Отличная атмосфера и программа. Певцы с приятными голосами. Красивые виды. Нам очень понравилось всё целиком. Жаль было бы пропустить!
