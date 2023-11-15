Ночные прогулки и экскурсии Рио-де-Жанейро

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курс настоящего кариоки
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
90 за всё до 8 чел.
Мир бразильского карнавала
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
50 за билет
Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
Индивидуальная
3 часа
Уникальный гастрономический мастер-класс в Рио-де-Жанейро: фейжуада
Погрузитесь в атмосферу бразильской кухни, научитесь готовить фейжуаду и кайпиринью, наслаждаясь видами Рио-де-Жанейро с веранды гостеприимной семьи
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 300 за всё до 5 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    15 ноября 2023
    Курс настоящего кариоки
    Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    5 апреля 2023
    Курс настоящего кариоки
    Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
    Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    13 февраля 2020
    Курс настоящего кариоки
    Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.
  • Е
    Елена
    11 февраля 2020
    Мир бразильского карнавала
    Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом
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    шли мимо стадиона Маракана, где недавно закончился футбольный матч, застали начало подготовки к вечерней репитиции. Мы увидели насколько бразильцы доброжелательные, открытые люди и умеют радоваться и отлично веселиться! Сначала немного ощутили чувство осторожности к окружающему нас, но благодаря нашему гиду Славе, это ощущение быстро прошло и мы стали частью этого действия. Большое спасибо ему за это😊

  • Г
    Гаухар
    24 февраля 2019
    Мир бразильского карнавала
    Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома,
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    где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника, увидеть шоу с танцами, музыкой!! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Курс настоящего кариоки
  2. Мир бразильского карнавала
  3. Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
  4. The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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