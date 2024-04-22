1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
«На прогулке по кварталу я расскажу о его богемном прошлом, эпохе застоя и превращении его в центр ночной жизни и вечной праздности»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
5 часов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
«По пути узнаете, что такое Квадрант, где живёт местный «король музыки», и, наконец, смешаетесь с шумной толпой кариок на парапете набережной у пивного бара «Urca», любуясь вечерним заливом в обрамлении легендарных холмов Рио-де-Жанейро»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальный гастрономический мастер-класс в Рио-де-Жанейро: фейжуада
Погрузитесь в атмосферу бразильской кухни, научитесь готовить фейжуаду и кайпиринью, наслаждаясь видами Рио-де-Жанейро с веранды гостеприимной семьи
«Сидя на веранде с роскошным видом на город, мы будем болтать обо всем на свете, мерно потягивая кайпиринью и наблюдая за тем, как на Рио опускается вечер»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от €300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2024Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
- ААлександр27 марта 2024Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
- AAlbina15 декабря 2023Очень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет город. Моим гидом была Оксана,которая
- ССтепан15 ноября 2023Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
- ААнна5 апреля 2023Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
- ЕЕлена13 февраля 2020Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Вечерние»
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