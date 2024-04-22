Е Елена Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию

А Александр Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!

A Albina Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города читать дальше великолепно разбирается в истории,в культуре жизни местных жителей. В восторге от того,что было очень легко и интересно во время тура. Оксана много знает о городе и тщетно делится своими знаниями и находками. Большое спасибо! Очень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет город. Моим гидом была Оксана,которая

С Степан Курс настоящего кариоки Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую

А Анна Курс настоящего кариоки Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!