Погрузитесь в атмосферу Лапы — самого богемного района Рио. Вас ждут классические бары, дегустация кашасы, бесплатная кайпиринья и живые самба-ритмы. Пройдёте по знаковым местам, увидите Селарону и завершите вечер в ночном клубе. Весь маршрут сопровождает местный гид, который сделает прогулку безопасной и весёлой.
Описание экскурсииАтмосфера богемной Лапы Проведите вечер в сердце богемного Рио — районе Лапа. Вы посетите классические бары, где любят отдыхать и местные жители, и туристы, попробуете разные сорта кашасы и получите бесплатную кайпиринью. Весь маршрут проходит в сопровождении местного гида, который знает каждый уголок района и позаботится о вашей безопасности и хорошем настроении. Знаковые места и живые ритмы Вы отправитесь к знаменитым Аркос-да-Лапа, познакомитесь с популярными киосками с едой и напитками и сделаете паузу у яркой лестницы Селарона. После прогулки по знаковым местам погрузитесь в атмосферу самба-бара с живой музыкой и почувствуете ритм настоящей кариокской культуры. Финал вечера в клубе Завершите ночь в оживлённом ночном клубе, где звучат бразильский фанк, поп-музыка и реггетон. Танцуйте, пробуйте новые напитки и наслаждайтесь атмосферой до закрытия клуба — идеальный финал яркого рио-де-жанейрского вечера. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (копия принимается).
- Экскурсия не подходит для детей до 18 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лапа (богемный район Рио-де-Жанейро)
- Аркос-да-Лапа
- Селарона (многоцветная лестница)
Что включено
- Вход в бары и клуб без очереди
- 4 рюмки кашасы
- Кайпиринья
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Av. Mem de Sá, 110 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20231, Brasil
Завершение: Ночной клуб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ариана
23 мая 2025
Гид Андресса и её муж сделали вечер незабываемым — мы отлично познакомились с ночной жизнью Рио. От вкусных напитков до живой музыки и дружелюбных людей — атмосфера была потрясающей. Настоятельно рекомендую!
Ю
Юлия
19 апр 2025
Не могу рекомендовать эту экскурсию сильнее. Мы так здорово повеселились — всё было идеально!
М
Максим
22 фев 2025
Андресса и Най — потрясающие гиды, самба-бары супер, отличное введение в ночную жизнь Рио. Мне очень понравилось, люди там дружелюбные. Обязательно берите этот паб-кроул в Рио!
