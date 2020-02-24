3 отзыва оставили туристы

Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома, где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника, увидеть шоу с танцами, музыкой !! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида