3 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Мир бразильского карнавала

Возможность заглянуть за кулисы самого известного шоу в мире
Именно в бразильском карнавале проявляется характер Рио-де-Жанейро. Чтобы ощутить атмосферу главного праздника города, необязательно приезжать на сам карнавал.

В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
4.4
8 отзывов
Мир бразильского карнавала
Мир бразильского карнавала
Мир бразильского карнавала

Описание билета

  • История школы Acadêmicos do Grande Rio — одной из старейших и популярных школ самбы в Рио-де-Жанейро.
  • В Cidade do samba, где проходит основная подготовка к карнавалу, вы сможете своими глазами заглянуть за кулисы самого известного в мире парада.
  • Вы побываете в огромном ангаре, где изготавливают и собирают декорации для карнавала. Увидите, как проектируются и шьются костюмы для участников.
  • Сможете примерить костюмы и сделать незабываемые фотографии.
  • А ещё для вас будет организован мастер-класс самбы, на котором вы самостоятельно попробуете разучить некоторые красивые элементы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведём мы или один из гидов нашей команды.
  • Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник$70
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше
читать дальшеуменьшить

знакомство началось в фавелах, неподалёку от самого шумного туристического района Копакабана, продолжилось в арт-районе Санта-Тереза и переросло в крепкую дружбу на улочках в Маленькой Африке. Будем рады познакомить с городом и вас, раскрыть вам его секреты. Если вы не любитель истоптанных туристами маршрутов, хотите увидеть запрятанные в недрах Рио места с историей и самые живописные природные красоты — вам точно к нам! Сомневаетесь с чего начать, нужен совет — напишите нам, мы постараемся помочь.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
1
asya
супер экспириенс: попасть в закулисье карнавала. спасибо организаторам и экскурсоводу! мы были в полном восторге!
супер экспириенс: попасть в закулисье карнавала. спасибо организаторам и экскурсоводу! мы были в полном восторге!
супер экспириенс: попасть в закулисье карнавала. спасибо организаторам и экскурсоводу! мы были в полном восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
Натали
Оксана- великолепно рассказывала! Атмосфера карнавала чувствуется на этапе создания невероятных конструкций. . А их сюрпризы в конце пути- были незабываемы!!
Оксана- великолепно рассказывала! Атмосфера карнавала чувствуется на этапе создания невероятных конструкций. . А их сюрпризы в
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Гид Оксана была милой,доброжелательной и знающей . Экскурсия прошла на одном дыхании.
Однако, не была уведомлена о смене гида. К организаторам экскурсии был запрос на автомобиль от гостиницы, и мне такую возможность подтвердили на сайте.
Увы, на этом дело и закончилось.
Итак,гид Оксана - пятёрка, гид Анна (организатор) - тройка …
Гид Оксана была милой,доброжелательной и знающей . Экскурсия прошла на одном дыхании.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома, где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника,
читать дальшеуменьшить

увидеть шоу с танцами, музыкой!! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом шли мимо стадиона Маракана, где недавно закончился футбольный матч, застали
читать дальшеуменьшить

начало подготовки к вечерней репитиции. Мы увидели насколько бразильцы доброжелательные, открытые люди и умеют радоваться и отлично веселиться!!! Сначала немного ощутили чувство осторожности к окружающему нас, но благодаря нашему гиду Славе, это ощущение быстро прошло и мы стали частью этого действия. Большое спасибо ему за это😊

Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия проходила в одной из школ бразильского карнавала. Мы познакомились с целой индустрией изготовления платформ для прохождения на карнавале, примерили костюмы. Танцоры из этой школы танцевали карнавальные танцы. Мы сами попробовали станцевать самбу. Было увлекательно и интересно. Спасибо Оксане за организованную увлекательную экскурсию в мир Самбы и Карнавала.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

Похожие экскурсии на «Мир бразильского карнавала»

Лучшее в Рио за 1 день
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Успеть всё: подняться к статуе Христа, погулять по центру и заглянуть в фавелы
19 авг в 06:30
20 авг в 06:30
от $580 за всё до 2 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Пешая
2.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы
28 авг в 16:30
29 авг в 10:00
от $189 за всё до 2 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Пешая
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
29 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $130 за человека
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
На вертолёте
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от $669 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рио-де-Жанейро. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рио-де-Жанейро
от $70 за человека