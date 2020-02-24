3 отзыва оставили туристы

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Мир бразильского карнавала!

Посещение репетиции школы самбы Мангейра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

50 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Анна и Слава
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Анна и Слава – Гид в Рио-де-Жанейро
Именно в бразильском карнавале проявляется характер Рио-де-Жанейро.

Чтобы ощутить атмосферу главного праздника города, необязательно приезжать на сам карнавал.

В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
Мир бразильского карнавала!
Мир бразильского карнавала!

Что вас ожидает

  • История школы Мангейра – одной из старейших и популярных школ самбы в Рио-де-Жанейро.
  • В Паласио да Самба, где проходят репетиции, для вас будут зарезервированы удобные посадочные места с хорошим обзором (зависит от наличия мест).
  • По желанию, для вас будет организован мастер-класс самбы, на котором вы самостоятельно попробуете разучить некоторые красивые элементы.

Альтернативный вариант
Вместо школы Мангейра можно посетить абсолютного чемпиона карнавала Рио, школу самбы Портела, или не менее знаменитую Салгейро.

Мир бразильского карнавала!
Мир бразильского карнавала!
Мир бразильского карнавала!
Мир бразильского карнавала!
Мир бразильского карнавала!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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3 отзыва оставили туристы

24 февраля 2020
Вместо Школы самба экскурсовод привёз нас на метро на улицу, где должна была быть репетиция самбы. Прождали 2 Часа, потом начался ливень, танцоры прошли 50 м под дождем танцуя и всё. Потом ещё пришлось на такси добираться до отеля. И за это 100 евро отдали. Честно говоря, не поняла, за что деньги заплатила.
11 февраля 2020
Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом шли мимо стадиона Маракана, где недавно закончился футбольный матч, застали начало подготовки к вечерней репитиции. Мы увидели насколько бразильцы доброжелательные, открытые люди и умеют радоваться и отлично веселиться!!! Сначала немного ощутили чувство осторожности к окружающему нас, но благодаря нашему гиду Славе, это ощущение быстро прошло и мы стали частью этого действия. Большое спасибо ему за это😊
24 февраля 2019
Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома, где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника, увидеть шоу с танцами, музыкой !! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида

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