3 отзыва оставили туристы

Именно в бразильском карнавале проявляется характер Рио-де-Жанейро. Чтобы ощутить атмосферу главного праздника города, необязательно приезжать на сам карнавал.
В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
Описание билета
- История школы Acadêmicos do Grande Rio — одной из старейших и популярных школ самбы в Рио-де-Жанейро.
- В Cidade do samba, где проходит основная подготовка к карнавалу, вы сможете своими глазами заглянуть за кулисы самого известного в мире парада.
- Вы побываете в огромном ангаре, где изготавливают и собирают декорации для карнавала. Увидите, как проектируются и шьются костюмы для участников.
- Сможете примерить костюмы и сделать незабываемые фотографии.
- А ещё для вас будет организован мастер-класс самбы, на котором вы самостоятельно попробуете разучить некоторые красивые элементы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведём мы или один из гидов нашей команды.
- Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
супер экспириенс: попасть в закулисье карнавала. спасибо организаторам и экскурсоводу! мы были в полном восторге!
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Оксана- великолепно рассказывала! Атмосфера карнавала чувствуется на этапе создания невероятных конструкций. . А их сюрпризы в конце пути- были незабываемы!!
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Гид Оксана была милой,доброжелательной и знающей . Экскурсия прошла на одном дыхании.
Однако, не была уведомлена о смене гида. К организаторам экскурсии был запрос на автомобиль от гостиницы, и мне такую возможность подтвердили на сайте.
Увы, на этом дело и закончилось.
Итак,гид Оксана - пятёрка, гид Анна (организатор) - тройка …
Однако, не была уведомлена о смене гида. К организаторам экскурсии был запрос на автомобиль от гостиницы, и мне такую возможность подтвердили на сайте.
Увы, на этом дело и закончилось.
Итак,гид Оксана - пятёрка, гид Анна (организатор) - тройка …
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Г
Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома, где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника,
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Е
Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом шли мимо стадиона Маракана, где недавно закончился футбольный матч, застали
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О
Экскурсия проходила в одной из школ бразильского карнавала. Мы познакомились с целой индустрией изготовления платформ для прохождения на карнавале, примерили костюмы. Танцоры из этой школы танцевали карнавальные танцы. Мы сами попробовали станцевать самбу. Было увлекательно и интересно. Спасибо Оксане за организованную увлекательную экскурсию в мир Самбы и Карнавала.
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