Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак на вершине «Педра Бонита»
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
«кофе и вкусные булочки, которые мы обязательно прихватим с собой на завтрак»
Завтра в 07:00
2 апр в 15:00
от $156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Путешествие по культовым заведениям, где раскрывается вкус и ритм города
«Дополнительно оплачиваются еда и напитки (средний чек — $60 за чел»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:30
$250 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне
Выберите между Бобо де жака и пирогом из цветка банана, соберите ингредиенты в лесу и насладитесь кулинарным приключением с местными поварами
«Узнаете много интересного о бразильской кухне, семейных традициях и менталитете»
Завтра в 14:00
2 апр в 08:00
от $329 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим22 марта 2024Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!
- ААнастасия22 августа 2019Прекрасная поездка,несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений,солнце сквозь тучи-незабываемая красота!! Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!! Очень рекомендуем!!!)))
- ЭЭлла20 мая 2019Все было супер! Очень интересно и познавательно, когда гид много лет прожил в этой стране и знает изнутри многие тонкости. Спасибо за экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в марте 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 156 до 329. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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