М Максим Завтрак на вершине Педра Бонита Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!

А Анастасия Завтрак на вершине Педра Бонита Прекрасная поездка,несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений,солнце сквозь тучи-незабываемая красота!! Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!! Очень рекомендуем!!!)))