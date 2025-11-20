Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
«Поразимся величию водопадов Игуасу и даже слетаем в Аргентину, чтобы осмотреть их со стороны обеих стран»
26 апр в 14:00
5 окт в 14:00
$3790 за человека
Большой тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых
Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое вре...
«Завершением станет грандиозное зрелище — водопады Игуасу, поражающие своей мощью»
20 фев в 14:00
$3750 за человека
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
Постоять у руля и прогуляться по джунглям, искупаться в водопаде и отдохнуть на знаменитом пляже
Начало: Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, до 14:00
«Нас ждёт посещение живописных водопадов, а также (по желанию, за дополнительную плату) — остановка на устричной ферме»
28 фев в 14:00
€3100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Рио-де-Жанейро в ноябре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 3100 до 3790. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Водопады», 3 ⭐ отзыва, цены от $3100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь