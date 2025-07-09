13 дней
Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Исследовать города, джунгли и пустыню, покататься на лодках и джипе и поймать пиранью
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р...
9 июл в 10:00
$3 100 за человека
12 дней
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
28 апр в 10:00
6 окт в 08:00
$3 790 за человека
15 дней
Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро
Побывать на Игуасу, погулять по джунглям Амазонии и посмотреть выступления лучших школ самбы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
5 мар в 10:00
$3 990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Джунгли»
Самые популярные туры этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Рио-де-Жанейро в октябре 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Джунгли" можно забронировать 3 тура от 3 100 до 3 990.
Туры на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Джунгли», цены от $3100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь