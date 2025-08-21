В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
19 фев в 08:00
$3900 за человека
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
4 фев в 10:00
$3900 за человека
Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ...
3 фев в 14:00
$3750 за человека
