Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
3 авг в 10:00
$3150 за человека
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
19 фев в 08:00
$3900 за человека
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 10:00
$2700 за человека
