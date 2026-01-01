Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 08:00
$3100 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека
Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ...
26 янв в 14:00
$3750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Сан-Паулу
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Сан-Паулу в январе 2026
Сейчас в Сан-Паулу в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 3100 до 3849.
Туры по окрестностям Сан-Паулу и местам Бразилии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии