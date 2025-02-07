15 дней
4 города Бразилии и океан: перелёты включены
Увидеть статую Христа-Искупителя, побывать на улице карнавалов и отдохнуть на лучшем курорте страны
Начало: Г. Санкт-Петербург, точное время вылета вы узнаете...
7 фев в 10:00
14 мар в 10:00
€2417 за человека
11 дней
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
6 мар в 10:00
$3900 за человека
11 дней
Туда, где встречаются страны: путешествие к тройной границе Бразилии, Аргентины и Парагвая
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 10:00
$2700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «Большое путешествие»
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