1 чел. По популярности На машине 10 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге Начало: По договоренности «Вы познакомитесь с историей курорта, попробуете воду из минеральных источников и прогуляетесь по живописным улочкам города» €260 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны Начало: Ресепшн отеля €400 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Вечные источники Карловых Вар Прогулка по Карловым Варам подарит вам встречу с историей и архитектурой, раскроет секреты курортологии и позволит насладиться уникальной атмосферой €80 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Карловых Вар Последние отзывы на экскурсии A Andrej Вечные источники Карловых Вар Валентина очень энергичный и интересный экскурсовод. .

