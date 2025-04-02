Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с историей курорта, попробуете воду из минеральных источников и прогуляетесь по живописным улочкам города»
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
12 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечные источники Карловых Вар
Прогулка по Карловым Варам подарит вам встречу с историей и архитектурой, раскроет секреты курортологии и позволит насладиться уникальной атмосферой
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrej2 апреля 2025Валентина очень энергичный и интересный экскурсовод. .
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Карловых Варах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в декабре 2025
Сейчас в Карловых Варах в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Карловых Варах (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 8 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль