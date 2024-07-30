7 часов
Групповая
до 15 чел.
Курортный треугольник и ужин «В Скале» из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
«Программа завершается ужином в уникальном ресторане с прекрасной кухней, который называется «В скале» (оплачивается отдельно)»
Расписание: Среда, суббота в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€23 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином «В скале»)
Начало: отель Pavlov
«Сочетание природы и старины, традиционной кухни и гостеприимства хозяев сделает ужин незабываемым впечатлением»
Расписание: По четвергам в 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
9 часов
Водная прогулка
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
«19:00 – 21:00 – катание по Влтаве, ужин»
Расписание: Среда в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€34 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июле 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 34. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.46 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Карловых Вар, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024