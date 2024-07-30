Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Карловых Варах на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Карловых Вар, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024