10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
3 янв в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Карловы Вары: город чудесной воды
Узнать всё о любимом курорте Гёте и увидеть знаменитые целебные источники
4 янв в 08:00
5 янв в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРашид19 сентября 2024Мне все понравилось. Гид встретил и забрал во время, очень интересно рассказывает и подаёт материал. Хорошо провел время. Буду рекомендовать друзьям.
- ААлександра10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
- ТТатьяна18 марта 2024Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в январе 2025
Сейчас в Карловых Варах в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 455. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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