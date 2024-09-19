Экскурсии выходного дня в Карловых Варах

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Карловых Варах на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
3 янв в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Карловы Вары и град Локет
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Карловы Вары: город чудесной воды
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Карловы Вары: город чудесной воды
Узнать всё о любимом курорте Гёте и увидеть знаменитые целебные источники
4 янв в 08:00
5 янв в 08:00
135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рашид
    19 сентября 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Мне все понравилось. Гид встретил и забрал во время, очень интересно рассказывает и подаёт материал. Хорошо провел время. Буду рекомендовать друзьям.
  • А
    Александра
    10 апреля 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
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    порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры.

  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
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    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в январе 2025
Сейчас в Карловых Варах в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 455. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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