3 отзыва оставили туристы

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Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар

5
3 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Ротенбург — это удивительный город 🏙️ с тысячелетней историей 📖, словно сошедший со страниц старинных романов и сказок братьев Гримм.

Во время экскурсии 🧭 вы побываете в самых необычных и интересных уголках одного из красивейших мест не только Баварии, но и всей Европы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €54 за человека

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Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
День экскурсии 🧭 будет насыщенным, выезд довольно ранний. Посадка в автобус в Карловых Варах в 8:00. По дороге вы узнаете, чем интересен, и привлекателен Ротенбург. Этот город 🏙️ почти полностью сохранил средневековый облик и выглядит, как сошедший со страниц старинных романов или сказок от братьев Грим.
Примерное время приезда – 11:00.
После этого вас ждет трехчасовая обзорная экскурсия ⛳ по центру города. Вы увидите замок 🏰 Кайзерург, история 📖 которого начинается еще в 1142 году. Его крепостные стены хорошо сохранились до наших дней.
Здесь гид расскажет вам об удивительном и непростом прошлом города. В XVII в. он пострадал от бедствий Тридцатилетней войны, но после был восстановлен. Именно к тому периоду относится большинство старинных зданий города.
Здесь вы увидите сотни аккуратных и по-своему очаровательных домов, шпили готических соборов (святого Якова и св. Вольфганга), мостовые и комплекс Рождественская деревня (работает он круглый год, оплачивается отдельно).
После осмотра группа (при желании туристов) посетит комплекс Рождественская деревня.
С 14:00 до 17:00 у туристов будет время на обед (не входит в цену) и самостоятельную прогулку 👣 по городу.
После этого группа отправляется в обратный путь. Примерное время приезда в Карловы Вары – 20:00.
Обратите внимание!
С собой на экскурсию необходимо иметь паспорт и страховку.
Перед внесением предоплаты, пожалуйста, уточните наличие мест у организатора.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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3 отзыва оставили туристы

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