3 отзыва оставили туристы

День экскурсии 🧭 будет насыщенным, выезд довольно ранний. Посадка в автобус в Карловых Варах в 8:00. По дороге вы узнаете, чем интересен, и привлекателен Ротенбург. Этот город 🏙️ почти полностью сохранил средневековый облик и выглядит, как сошедший со страниц старинных романов или сказок от братьев Грим.

Примерное время приезда – 11:00.

После этого вас ждет трехчасовая обзорная экскурсия ⛳ по центру города. Вы увидите замок 🏰 Кайзерург, история 📖 которого начинается еще в 1142 году. Его крепостные стены хорошо сохранились до наших дней.

Здесь гид расскажет вам об удивительном и непростом прошлом города. В XVII в. он пострадал от бедствий Тридцатилетней войны, но после был восстановлен. Именно к тому периоду относится большинство старинных зданий города.

Здесь вы увидите сотни аккуратных и по-своему очаровательных домов, шпили готических соборов (святого Якова и св. Вольфганга), мостовые и комплекс Рождественская деревня (работает он круглый год, оплачивается отдельно).

После осмотра группа (при желании туристов) посетит комплекс Рождественская деревня.

С 14:00 до 17:00 у туристов будет время на обед (не входит в цену) и самостоятельную прогулку 👣 по городу.

После этого группа отправляется в обратный путь. Примерное время приезда в Карловы Вары – 20:00.

Обратите внимание!

С собой на экскурсию необходимо иметь паспорт и страховку.

Перед внесением предоплаты, пожалуйста, уточните наличие мест у организатора.