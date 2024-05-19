1 чел.
По популярности
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 85€72 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
€95 за человека
Мини-группа
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMichael19 мая 2024Антонина прекрасный гид
- ЕЕлена11 апреля 2024Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
- NNatalia4 апреля 2024Замечательный экскурсовод Мартин довёз нас до Дрездена, рассказал и показал много интересного в центре города. Спасибо))
- ГГалина25 марта 2024Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаОтличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!
- KKIRYL29 февраля 2024Замечательный город с его историей.
- KKatrusi624 января 2024В Дрезден из Праги в мини-группеСамая интересная, яркая, сочная, полная эмоций экскурсия. Плохая погода и ветер не чувствовались, потому что рассказ подробный с эмоциями и таким интересом был для нас от гида Алекса! Рекомендую! Спасибо
- ММихаил25 декабря 2023Экскурсия понравилась. Видно, что Татьяна любит сале дело. Спасибо!
- ААлександр12 декабря 2023Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаМартин - прекрасный экскурсовод, профессионал своего дела. И очень интересный и приятный человек.
- ИИрина12 декабря 2023Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаМартин прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Ремендую выбирать именно его. 100% не
- MMarinapoladova197225 ноября 2023БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду
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