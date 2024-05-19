Экскурсии выходного дня в Праге

Найдено 7 экскурсий в категории «На выходные» в Праге на русском языке, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1234 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
25 за человека
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Карловы Вары
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
343 отзыва
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Первое знакомство с прекрасной Прагой
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8572 за человека
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
13 отзывов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
95 за человека
В Дрезден из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55 за человека
По городам с гидом на поезде или автобусе
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Michael
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Антонина прекрасный гид
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Карловы Вары
    Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
  • N
    Natalia
    4 апреля 2024
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    Замечательный экскурсовод Мартин довёз нас до Дрездена, рассказал и показал много интересного в центре города. Спасибо))
  • Г
    Галина
    25 марта 2024
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Отличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!
  • K
    KIRYL
    29 февраля 2024
    Первое знакомство с прекрасной Прагой
    Замечательный город с его историей.
  • K
    Katrusi6
    24 января 2024
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    Самая интересная, яркая, сочная, полная эмоций экскурсия. Плохая погода и ветер не чувствовались, потому что рассказ подробный с эмоциями и таким интересом был для нас от гида Алекса! Рекомендую! Спасибо
  • М
    Михаил
    25 декабря 2023
    Первое знакомство с прекрасной Прагой
    Экскурсия понравилась. Видно, что Татьяна любит сале дело. Спасибо!
  • А
    Александр
    12 декабря 2023
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Мартин - прекрасный экскурсовод, профессионал своего дела. И очень интересный и приятный человек.
  • И
    Ирина
    12 декабря 2023
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Мартин прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Ремендую выбирать именно его. 100% не
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    пожалеете, останетесь в восторге и увезете с собой самые приятные воспоминания. Спасибо Вам большое, Мартин. В следующий приезд в Прагу будем обращаться только к Вам

  • M
    Marinapoladova1972
    25 ноября 2023
    Прага: Всё включено
    БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду
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    и с высоты увидели всю красоту Праги. Оттуда, спускаясь по красивым улочкам дошли до Карлового моста, слушая истории о возникновении города. Старая Прага, Новая Прага, площади, улочки, годинник, базарчик! Пообедали в ресторане с вкусными блюдами. Затем в лучах заката: на кораблике по Влтаве, полюбоваться осенними красками города с реки.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На выходные»

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  1. Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
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  3. Карловы Вары
  4. Первое знакомство с прекрасной Прагой
  5. Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "На выходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 180 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1791 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на выходные, 1791 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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