M Michael Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Антонина прекрасный гид

Е Елена Карловы Вары Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!

N Natalia В Дрезден из Праги в мини-группе Замечательный экскурсовод Мартин довёз нас до Дрездена, рассказал и показал много интересного в центре города. Спасибо))

Г Галина Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града Отличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!

K KIRYL Первое знакомство с прекрасной Прагой Замечательный город с его историей.

K Katrusi6 В Дрезден из Праги в мини-группе Самая интересная, яркая, сочная, полная эмоций экскурсия. Плохая погода и ветер не чувствовались, потому что рассказ подробный с эмоциями и таким интересом был для нас от гида Алекса! Рекомендую! Спасибо

М Михаил Первое знакомство с прекрасной Прагой Экскурсия понравилась. Видно, что Татьяна любит сале дело. Спасибо!

А Александр Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града Мартин - прекрасный экскурсовод, профессионал своего дела. И очень интересный и приятный человек.

И Ирина Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града читать дальше пожалеете, останетесь в восторге и увезете с собой самые приятные воспоминания. Спасибо Вам большое, Мартин. В следующий приезд в Прагу будем обращаться только к Вам Мартин прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Ремендую выбирать именно его. 100% не