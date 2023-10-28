85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для вечерних прогулок по Праге, когда теплые ночи создают атмосферу загадочности и мистики. В это время года экскурсия становится особенно увлекательной благодаря длительным световым дням, позволяющим насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью также можно получить удовольствие от экскурсии, когда туристов меньше, а атмосфера города более спокойная и умиротворенная. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.

Представьте, как сгущаются сумерки над крышами Праги, и вы вместе с гидом в мистическом костюме отправляетесь по пустынным улицам Старого города.Вас ждет путешествие в прошлое, где на каждом углу оживают

легенды о ведьмах, алхимиках и привидениях. Вы узнаете о самых таинственных местах Праги, истории строительства Карлова моста и тайны Еврейского квартала. Эта экскурсия - уникальная возможность по-новому взглянуть на знакомые достопримечательности и открыть скрытую сторону одного из самых загадочных городов Европы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легенды и истории старой Праги

Мы пройдем по Старому городу, где древняя история переплетается с легендами и домыслами. Вы узнаете, где обитает самое страшное привидение Праги, где проводились средневековые казни и какие страсти кипели в Еврейском квартале в 16 веке. Я расскажу вам легенду о строительстве Карлова моста и поведаю историю о легендарном Големе, создании из глины, которое долгое время покровительствовало пражским евреям.

Эпоха пражских алхимиков

Поговорим о правлении короля Рудольфа II, который занимался оккультными науками и приглашал в город алхимиков и астрологов со всего света. Я расскажу вам о жизни и опытах знаменитого датского алхимика и астролога Тихо Браге, который искал эликсир жизни. Вы увидите место, где была обнаружена старинная алхимическая лаборатория, узнаете, чем занимались здесь пражские алхимики и как относились в этому суеверные горожане.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и мистических историй.

Организационные детали

Экскурсия вечерняя, время начала зависит от длины светового дня.