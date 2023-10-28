85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для вечерних прогулок по Праге, когда теплые ночи создают атмосферу загадочности и мистики. В это время года экскурсия становится особенно увлекательной благодаря длительным световым дням, позволяющим насладиться красотой города в полной мере.
Весной и осенью также можно получить удовольствие от экскурсии, когда туристов меньше, а атмосфера города более спокойная и умиротворенная. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Карлов мост
Староместская площадь
Еврейский квартал
Алхимическая лаборатория
Описание экскурсии
Легенды и истории старой Праги
Мы пройдем по Старому городу, где древняя история переплетается с легендами и домыслами. Вы узнаете, где обитает самое страшное привидение Праги, где проводились средневековые казни и какие страсти кипели в Еврейском квартале в 16 веке. Я расскажу вам легенду о строительстве Карлова моста и поведаю историю о легендарном Големе, создании из глины, которое долгое время покровительствовало пражским евреям.
Эпоха пражских алхимиков
Поговорим о правлении короля Рудольфа II, который занимался оккультными науками и приглашал в город алхимиков и астрологов со всего света. Я расскажу вам о жизни и опытах знаменитого датского алхимика и астролога Тихо Браге, который искал эликсир жизни. Вы увидите место, где была обнаружена старинная алхимическая лаборатория, узнаете, чем занимались здесь пражские алхимики и как относились в этому суеверные горожане.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и мистических историй.
Организационные детали
Экскурсия вечерняя, время начала зависит от длины светового дня.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Пороховой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1142 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из читать дальшеуменьшить
научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. Также я организовываю экскурсии на личном авто Volkswagen Passat в разные уголки Чехии в качестве гида-водителя. И готова составить индивидуальную программу под ваш запрос. До встречи в сердце Европы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Спасибо Дарине за интересную и содержательную экскурсию, мы увидели и узнали другую Прагу, загадочную и таинственную.
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А
Анна
Интересная экскурсия: в меру познавательная и в меру загадочная. Советую!
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E
Elena
Посетили экскурсию "Мистическая Прага" вдвоём с сестрой. Очень приятно, что экскурсия-прогулка может быть спланирована и на двоих - для темы и формата экскурсии небольшая группа подходит просто идеально, в большой читать дальшеуменьшить
компании не будет так увлекательно! Дарвина отличная рассказчица, очень артистичная, и в целом приятный в общении человек. Сама экскурсия посвящена городским легендам и суевериям, и в этом плане очень познавательна. Не для тех, кто ждёт сухих фактов или малоубедительных историй о паранормальном, для тех, кто ценит городскую экскурсию и фольклор. Но скорее интереснее будет тем, кто уже довольно много знает о Праге и её истории и хотел бы узнать что-то новое или взглянуть с неожиданной стороны.
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Е
Екатерина
Дарина — потрясающе красивая и эрудированная девушка, настоящий знаток истории и культуры, профессионал в своей области. Особо хочется отметить умение найти контакт с экскурсантами (у нас была индивидуальная экскурсия для читать дальшеуменьшить
семьи с двумя детьми 6 и 12 лет). Приятное общение, доступность изложения любого по сложности материала, умение быстро находить общий язык с экскурсантами и быть с ними «на одной волне» сделали экскурсию незабываемой. Несомненно, Прагу можно исследовать бесконечно, количество культурных слоев и масштабы иногда заставляют растеряться, но мы очень рады, что из огромного количества экскурсионных предложений выбрали именно её в качестве нашего гида и, однозначно, обратимся к ней в наш следующий визит. Наш сын был очень вовлечен в мистические рассказы Дарины и на обратном пути домой мы весело обсуждали увиденное и услышанное. Искренне благодарим Дарину за чудесную экскурсию, очень познавательную, глубокую, необычайно интересную!!!
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Ж
Жанна
Дарина - осень приятный гид. Экскурсия «Мистическая Прага» очень интересна и увлекательна. Подбирали ее специально для своей 9 летней дочери. И дочь и мы с удовольствием заглянули вместе с Дариной читать дальшеуменьшить
в тайные местечки Праги. По предыдущим отзывам ждали жутких ощущений, но страшно не было, даже дочери, было очень забавно и интересно. Дарина очень замечательный рассказчик,специальный плащ и перчатки очень вписываются в сюжет экскурсии. Дарина мгновенно отвечала на дополнительные вопросы в течении всей экскурсии, заметно, что очень хороший багаж знаний истории Чехии. Жаль, что экскурсия была в последний день нашего прибывания в Праге и мы не смогли воспользоваться очень интересными советами Дарины по посещению достопримечательностей. Рекомендуем с удовольствием, особенно семьями детьми! Дарина, спасибо, что оправдали наши ожидания
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О
Олег
Дарья, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Нам очень понравилось. Экскурсия супер. Экскурсия интересна как и детям (у нас их на экскурсии было двое 7 лет), так и взрослым. Получили огромное удовольствие от экскурсии. читать дальшеуменьшить
Это была 3 мистическая Прага на которую мы ходили (до этого были другие экскурсоводы). Все было супер. Очень интересно. Свое название - МИСТИЧЕСКАЯ ПРАГА, она на 101% оправдывает. Музей алхимии и его подземелья нам очень понравились. Надеюсь, что в следующий наш приезд, мы с Вами сходим еще на экскурсию. P.S. Дети передают Вам огромный привет и большое спасибо.