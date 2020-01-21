85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в мир призраков и городских легенд на костюмированной экскурсии

Дарина
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Дарина – ваш гид
Когда сумерки сгущаются над Прагой, в городе оживают старинные легенды и призраки загадочных событий прошлого.

В мистическом костюме я проведу вас по пустынным улицам Старого города в таинственный мир, где балом правят алхимики и ведьмы, привидения и легендарный Голем, обитатель Еврейского квартала.

На нашей прогулке вы узнаете темную сторону Праги и по-другому взглянете на Карлов мост, Староместскую площадь и узкие мощеные улочки…
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча около Пороховой башни
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У этой экскурсии85 отзывов
4.88
Мистическая Прага
Мистическая Прага

Что вас ожидает

Легенды и истории старой Праги
Мы пройдем по Старому городу, где древняя история переплетается с легендами и домыслами. Вы узнаете, где обитает самое страшное привидение Праги, где проводились средневековые казни и какие страсти кипели в Еврейском квартале в 16 веке. Я расскажу вам легенду о строительстве Карлова моста и поведаю историю о легендарном Големе, создании из глины, которое долгое время покровительствовало пражским евреям.

Эпоха пражских алхимиков
Поговорим о правлении короля Рудольфа II, который занимался оккультными науками и приглашал в город алхимиков и астрологов со всего света. Я расскажу вам о жизни и опытах знаменитого датского алхимика и астролога Тихо Браге, который искал эликсир жизни. Вы увидите место, где была обнаружена старинная алхимическая лаборатория, узнаете, чем занимались здесь пражские алхимики и как относились в этому суеверные горожане.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и мистических историй.

Организационные детали

Экскурсия вечерняя, время начала зависит от длины светового дня.

Мистическая Прага
Мистическая Прага
Мистическая Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Пороховой башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
За более, чем 12 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. До встречи в сердце Европы!
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
В зимнее время хорошо бы делать остановку для глинтвейна. В остальном театрально, познавательно, увлекательно, время пролетает незаметно. Появляется желание посетить ещё массу интересных мест Праги, о которых шла реч по ходу экскурсии.
15 января 2020
Очень интересная и необычная экскурсия. Легенды города сочетаются с реальной исторической информацией. Дарина прекрасный рассказчик. Эта экскурсия понравится и детям и взрослым.
11 января 2020
Были на экскурсии с детьми. Очень понравилось. Младший проникся жизнью призраков Праги и всё спрашивал «кодовую фразу»😀 Обрадовался, что в Праге задержимся не надолго😂 А сегодня пойдём на еврейское кладбище просить у Лёвы Ламборджини 😂
7 января 2020
Фантастическая экскурсия и великолепный гид. Дарья, спасибо Вам огромное!
7 января 2020
Дарина, спасибо большое! Все прошло очень хорошо. Дети довольны, много впечатлений, все конечно не запомнить, но многое из нашей прогулке по вечерней мистической Праге заинтересовало и удивило. Продолжим смотреть по вашим наводкам и советам дальше самостоятельно. Экскурсия прошла легко, время пролетело быстро. Образ и повествование отличное. Все гармонично. СПАСИБО!!!
5 января 2020
Первый раз посетили экскурсию в таком необычном формате и остались очень довольны. Слушать рассказ Дарины, гуляя по вечерним улочкам очень увлекательно. Исторические факты гармонично переплетены с легендами и привязкой к архитектурным памятникам. Ощущение, что попадаешь в прошлое. Дочке эта экскурсия понравилась и запомнилась больше всего. Спасибо, рекомендуем эту экскурсию - скучать не придется!!
3 января 2020
Были на экскурсии "Мистическая Прага" с Дариной!!! Это удивительная экскурсия! В полном восторге от гида!!! Дарина смогла в интересной форме поведать столько интересных историй, легенд и фактов о Праге, благодаря чему впечатления о Праге остались только незабываемые! Еще раз отдельная благодарность Дарине - замечательный гид))) два часа с ней пролетели незаметно на одном дыхании!
2 января 2020
Большое спасибо за эти два часа! Напугали, просветили, очаровали и влюбили в Прагу ещё больше!
20 декабря 2019
Были вчера на экскурсии у Дарины мистическая прага.экскурсия нам оочень понравилась,Дарина очень интересно рассказывает,мы остались довольны под большим впечатлением.спасибо Дарина,мы обязательно еще вернемся и обратимся к вам
13 декабря 2019
Посетили экскурсию «мистическая Прага» с Дариной,остались в полном восторге!
Экскурсия весьма увлекательна,прекрасно продуман маршрут и Дарина просто замечательный
гид и рассказчик.!!!Эмоции через край!!!Дети в восторге!!!!
Огромная благодарность Дарине за не забываемый вечер!!!
Очень рекомендуем Дарину и её экскурсии.
Спасибо Вам,ну просто огромное!!!!
Ещё 75 отзывов

Дарина проводит ещё 2 экскурсии

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