85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды и истории старой Праги

Мы пройдем по Старому городу, где древняя история переплетается с легендами и домыслами. Вы узнаете, где обитает самое страшное привидение Праги, где проводились средневековые казни и какие страсти кипели в Еврейском квартале в 16 веке. Я расскажу вам легенду о строительстве Карлова моста и поведаю историю о легендарном Големе, создании из глины, которое долгое время покровительствовало пражским евреям.

Эпоха пражских алхимиков

Поговорим о правлении короля Рудольфа II, который занимался оккультными науками и приглашал в город алхимиков и астрологов со всего света. Я расскажу вам о жизни и опытах знаменитого датского алхимика и астролога Тихо Браге, который искал эликсир жизни. Вы увидите место, где была обнаружена старинная алхимическая лаборатория, узнаете, чем занимались здесь пражские алхимики и как относились в этому суеверные горожане.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и мистических историй.