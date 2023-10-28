85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мистическая Прага

Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Представьте, как сгущаются сумерки над крышами Праги, и вы вместе с гидом в мистическом костюме отправляетесь по пустынным улицам Старого города.

Вас ждет путешествие в прошлое, где на каждом углу оживают
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легенды о ведьмах, алхимиках и привидениях.

Вы узнаете о самых таинственных местах Праги, истории строительства Карлова моста и тайны Еврейского квартала.

Эта экскурсия - уникальная возможность по-новому взглянуть на знакомые достопримечательности и открыть скрытую сторону одного из самых загадочных городов Европы

5
102 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в мистическую атмосферу Праги
  • 👻 Узнаете старинные легенды и истории
  • 🧙‍♂️ Встреча с алхимиками и астрологами
  • 🕵️‍♂️ Исследование таинственных мест
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов и семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для вечерних прогулок по Праге, когда теплые ночи создают атмосферу загадочности и мистики. В это время года экскурсия становится особенно увлекательной благодаря длительным световым дням, позволяющим насладиться красотой города в полной мере.

Весной и осенью также можно получить удовольствие от экскурсии, когда туристов меньше, а атмосфера города более спокойная и умиротворенная. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Мистическая Прага
Мистическая Прага
Мистическая Прага

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • Еврейский квартал
  • Алхимическая лаборатория

Описание экскурсии

Легенды и истории старой Праги

Мы пройдем по Старому городу, где древняя история переплетается с легендами и домыслами. Вы узнаете, где обитает самое страшное привидение Праги, где проводились средневековые казни и какие страсти кипели в Еврейском квартале в 16 веке. Я расскажу вам легенду о строительстве Карлова моста и поведаю историю о легендарном Големе, создании из глины, которое долгое время покровительствовало пражским евреям.

Эпоха пражских алхимиков

Поговорим о правлении короля Рудольфа II, который занимался оккультными науками и приглашал в город алхимиков и астрологов со всего света. Я расскажу вам о жизни и опытах знаменитого датского алхимика и астролога Тихо Браге, который искал эликсир жизни. Вы увидите место, где была обнаружена старинная алхимическая лаборатория, узнаете, чем занимались здесь пражские алхимики и как относились в этому суеверные горожане.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, семьям с детьми, а также всем любителям загадочных и мистических историй.

Организационные детали

Экскурсия вечерняя, время начала зависит от длины светового дня.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Пороховой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина
Дарина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1142 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из
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научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. Также я организовываю экскурсии на личном авто Volkswagen Passat в разные уголки Чехии в качестве гида-водителя. И готова составить индивидуальную программу под ваш запрос. До встречи в сердце Европы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
5
3
1
2
1
1
Анна
Спасибо Дарине за интересную и содержательную экскурсию, мы увидели и узнали другую Прагу, загадочную и таинственную.
Спасибо Дарине за интересную и содержательную экскурсию, мы увидели и узнали другую Прагу, загадочную и таинственную.
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А
Интересная экскурсия: в меру познавательная и в меру загадочная. Советую!
Интересная экскурсия: в меру познавательная и в меру загадочная. Советую!
Интересная экскурсия: в меру познавательная и в меру загадочная. Советую!
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E
Посетили экскурсию "Мистическая Прага" вдвоём с сестрой. Очень приятно, что экскурсия-прогулка может быть спланирована и на двоих - для темы и формата экскурсии небольшая группа подходит просто идеально, в большой
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компании не будет так увлекательно! Дарвина отличная рассказчица, очень артистичная, и в целом приятный в общении человек. Сама экскурсия посвящена городским легендам и суевериям, и в этом плане очень познавательна. Не для тех, кто ждёт сухих фактов или малоубедительных историй о паранормальном, для тех, кто ценит городскую экскурсию и фольклор. Но скорее интереснее будет тем, кто уже довольно много знает о Праге и её истории и хотел бы узнать что-то новое или взглянуть с неожиданной стороны.

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Е
Дарина — потрясающе красивая и эрудированная девушка, настоящий знаток истории и культуры, профессионал в своей области. Особо хочется отметить умение найти контакт с экскурсантами (у нас была индивидуальная экскурсия для
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семьи с двумя детьми 6 и 12 лет). Приятное общение, доступность изложения любого по сложности материала, умение быстро находить общий язык с экскурсантами и быть с ними «на одной волне» сделали экскурсию незабываемой. Несомненно, Прагу можно исследовать бесконечно, количество культурных слоев и масштабы иногда заставляют растеряться, но мы очень рады, что из огромного количества экскурсионных предложений выбрали именно её в качестве нашего гида и, однозначно, обратимся к ней в наш следующий визит. Наш сын был очень вовлечен в мистические рассказы Дарины и на обратном пути домой мы весело обсуждали увиденное и услышанное. Искренне благодарим Дарину за чудесную экскурсию, очень познавательную, глубокую, необычайно интересную!!!

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Ж
Дарина - осень приятный гид. Экскурсия «Мистическая Прага» очень интересна и увлекательна. Подбирали ее специально для своей 9 летней дочери. И дочь и мы с удовольствием заглянули вместе с Дариной
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в тайные местечки Праги. По предыдущим отзывам ждали жутких ощущений, но страшно не было, даже дочери, было очень забавно и интересно. Дарина очень замечательный рассказчик,специальный плащ и перчатки очень вписываются в сюжет экскурсии. Дарина мгновенно отвечала на дополнительные вопросы в течении всей экскурсии, заметно, что очень хороший багаж знаний истории Чехии. Жаль, что экскурсия была в последний день нашего прибывания в Праге и мы не смогли воспользоваться очень интересными советами Дарины по посещению достопримечательностей.
Рекомендуем с удовольствием, особенно семьями детьми!
Дарина, спасибо, что оправдали наши ожидания

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О
Дарья, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Нам очень понравилось. Экскурсия супер. Экскурсия интересна как и детям (у нас их на экскурсии было двое 7 лет), так и взрослым. Получили огромное удовольствие от экскурсии.
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Это была 3 мистическая Прага на которую мы ходили (до этого были другие экскурсоводы). Все было супер. Очень интересно. Свое название - МИСТИЧЕСКАЯ ПРАГА, она на 101% оправдывает. Музей алхимии и его подземелья нам очень понравились. Надеюсь, что в следующий наш приезд, мы с Вами сходим еще на экскурсию. P.S. Дети передают Вам огромный привет и большое спасибо.

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