Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Программа экскурсии:
- С 7:40 до 8:00 сбор туристов у отелей в Карловых Варах, посадка на экскурсионный автобус.
- Около 11:00 начало экскурсии 🧭 по Эрфурту.
- Примерно в 14:30 начинается время на осмотр Веймара.
- Около 17:00 начало обратного пути в Карловы Вары.
- Ориентировочное время прибытия – 20:00.
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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