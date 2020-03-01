Alexandra проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

С чего начиналась Прага

Мы проедем к старейшей окраине Праги, где перед вами предстанет крепость Вышеград — место силы, с которого берет начало чешская история. Здесь вас встретят готические шпили собора Святых Петра и Павла и утопающие в зелени улочки. Мы прогуляемся по тихим зеленым паркам, встречая на пути скульптуры героев чешских мифов и легенд. В базилике осмотрим витражи и фрески, фигурную роспись и барельеф со сценами Страшного суда. Спустимся в таинственные подземелья первых славян. А с высокого холма над Влтавой вам откроется, пожалуй, самая эффектная панорама Праги!

Какие секреты хранит Вышеград?

В стенах крепости перед вами оживут предания Чехии: вы узнаете об основании Праги и пророчестве княжны Либуше, услышите историю выбора мужа для неё и разберетесь, при чем тут пахари. Я поделюсь таинственными легендами о строительстве Собора Петра и Павла, расскажу о проклятье «чертовых столбов» и бедной вдовы. А еще мы поговорим о знаменитых чехах, захороненных на местном кладбище: от гениального Альфонса Мухи до исследователя, который первым выявил 4-ую группу крови.