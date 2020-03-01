Alexandra проводит ещё 1 экскурсию

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Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Если вы уже познакомились с Пражским Градом и Староместской площадью, самое время отправиться к старейшей цитадели города, где зарождалась его история.

Я проведу вас по паркам, смотровым площадкам и достопримечательностям Вышеграда, открою легенды готической базилики Святых Петра и Павла и поделюсь чешскими легендами — загадочными, как сама Прага.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Вышеград — пражское место силы
Вышеград — пражское место силы

Что вас ожидает

С чего начиналась Прага
Мы проедем к старейшей окраине Праги, где перед вами предстанет крепость Вышеград — место силы, с которого берет начало чешская история. Здесь вас встретят готические шпили собора Святых Петра и Павла и утопающие в зелени улочки. Мы прогуляемся по тихим зеленым паркам, встречая на пути скульптуры героев чешских мифов и легенд. В базилике осмотрим витражи и фрески, фигурную роспись и барельеф со сценами Страшного суда. Спустимся в таинственные подземелья первых славян. А с высокого холма над Влтавой вам откроется, пожалуй, самая эффектная панорама Праги!

Какие секреты хранит Вышеград?
В стенах крепости перед вами оживут предания Чехии: вы узнаете об основании Праги и пророчестве княжны Либуше, услышите историю выбора мужа для неё и разберетесь, при чем тут пахари. Я поделюсь таинственными легендами о строительстве Собора Петра и Павла, расскажу о проклятье «чертовых столбов» и бедной вдовы. А еще мы поговорим о знаменитых чехах, захороненных на местном кладбище: от гениального Альфонса Мухи до исследователя, который первым выявил 4-ую группу крови.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: транспорт и услуги водителя, питьевая вода, микрофон в автомобиле
  • Дополнительные расходы: ваши личные покупки во время экскурсии, билеты в музеи и соборы − 4 евро
  • Я заберу вас от отеля в Праге и отвезу обратно в центр города после экскурсии
  • На экскурсию советую взять удобную обувь, паспорт и медстраховку
Вышеград — пражское место силы
Вышеград — пражское место силы
Вышеград — пражское место силы
Вышеград — пражское место силы
Вышеград — пражское место силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Меня зовут Александра, я экономист по образованию, работала преподавателем в Дальневосточном государственном университете и с детства увлекалась историей и географией. Получив диплом гида в Чехии, превратила хобби в любимую работу и открыла новую страницу жизни, полную ярких красок и интересных людей!
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Alexandra проводит ещё 1 экскурсию

По Праге на автомобиле!По Праге на автомобиле!По Праге на автомобиле!
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1 отзыв
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы посетите самые интересные места города и узнаете занимательные факты его истории от основания до наших дней. Не волнуйтесь: вы увидите Прагу не только из окна автомобиля. Главные достопримечательности мы осмотрим пешком: с чувством, толком, расстановкой и лучшими ракурсами для фотографий!

Исторические экскурсии в Праге

Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
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Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
История Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часа
скидка30%
От
€55
39 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Тайны Пражского ГрадаТайны Пражского ГрадаТайны Пражского Града
9 за человека
2 часа
12 отзывов
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Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Весь Пражский ГрадВесь Пражский ГрадВесь Пражский Град
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46 отзывов
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Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
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Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Новый город и Вышеград — история и легендыНовый город и Вышеград — история и легендыНовый город и Вышеград — история и легенды
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