О Оксана Прогулка по лучшим пивоварням Праги Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)

Е Елена Карловы Вары Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!

E Evgeniia Прогулка по лучшим пивоварням Праги Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!

V Vladimir Величественный Пражский Град Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.

Ю Юлия Прогулка по лучшим пивоварням Праги Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива

В Виктория Величественный Пражский Град Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно, познавательно, с юмором

Д Дмитрий Карловы Вары читать дальше показал нам Локоть, замок, ресторан пивоварню, потом поехали а сам город-курорт. Конечно архитектура - «огонь». Жене все понравилось, девятилетний ребенок перенёс хорошо, я остался доволен. Не сколько не пожалели что поехали. Время в пути в одну сторону составляет два часа. Пока ехали туда, гид Роман рассказал что мы увидим, по приезду

Y Yulia Карловы Вары Были в Карловых Варах с супер гидом Алексом, рекомендую, было супер, золотой человек

Ю Юлия Пивной Гранд Тур Огромное спасибо Евгению за отличную, познавательную, вкусную и интересную экскурсию по пивоварням Праги. Евгений прекрасный рассказчик, знает много про пиво, ещё и закончил курсы пивоваров!