1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Я расскажу вам увлекательную историю чешского пива: в каких монастырях начали варить этот напиток и какие пивные законы издавали Чешские короли в средние века»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
«Следующая остановка — лучшая пивнушка Праги, известная своим трепетным отношением к пенному напитку»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€120 за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
«Пивницы-господки-гостинцы-пивовары — в этом городе их так много, что можно растеряться»
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией»
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
2 часа
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
«Сейчас рядом со старинной пивоварней расположены ресторан и пивоваренный двор, где можно попробовать колоритное натуральное чешское нефильтрованное пиво, которое здесь варят на протяжении столетий сами монахи И еще»
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
€15 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«На пивоварне, используя местные традиции, стали варить и темное пиво»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«5 октября 1842 года впервые увидело свет пиво Пилзнер Уркуэлл — самое лучшее пиво в мире, именно так его презентуют в пивном баре на Монмартре»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Начало: По договорённости
«Пивоварня Великопоповицкий Козел Чешское пиво «Козел» знают и ценят пивные гурманы по всему миру»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«А старинное чешское пиво, которое до сих пор варят по средневековым рецептам — это мировой бренд»
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
«Мы не будем три часа сидеть в пивных»
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€85 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 апреля 2024Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)
- ЕЕлена11 апреля 2024Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
- EEvgeniia9 марта 2024Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
- VVladimir10 февраля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
- ЮЮлия5 января 2024Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива
- ВВиктория18 мая 2023Величественный Пражский ГрадНам очень понравилась экскурсия. Было интересно, познавательно, с юмором
- ДДмитрий8 января 2023Карловы ВарыВремя в пути в одну сторону составляет два часа. Пока ехали туда, гид Роман рассказал что мы увидим, по приезду
- YYulia10 декабря 2022Карловы ВарыБыли в Карловых Варах с супер гидом Алексом, рекомендую, было супер, золотой человек
- ЮЮлия23 апреля 2022Огромное спасибо Евгению за отличную, познавательную, вкусную и интересную экскурсию по пивоварням Праги. Евгений прекрасный рассказчик, знает много про пиво, ещё и закончил курсы пивоваров!
- OOlga6 сентября 2021Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пивные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Пивные туры" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 15 до 300. Туристы уже оставили гидам 527 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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