214 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях

Григорий
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Григорий – представитель гидов
Прага может быть невероятно разной — городом средневековых рыцарей, пристанищем эмигрантов и местом идеальных романтических прогулок.

Вы увидите самые важные архитектурные памятники чешской столицы, но я не стану перегружать вас датами и фактами.

Вместо этого я расскажу самые интересные истории про события, которые когда-то происходили в Праге в разные эпохи в самом центре города, в самых «открыточных» местах.

Эта прогулка по Праге запомнится вам как небольшое путешествие в прошлое, где жили обычные люди, бродившие по тем же мощёным улочкам, и с этого момента вы будете ощущать себя в городе совсем по-другому.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
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У этой экскурсии214 отзывов
4.98
Пражские истории
Пражские истории

Что вас ожидает

Истории вместо сухих фактов
Вы побываете в самом сердце Праги — на Вацлавской площади и в Пражском Граде, пройдёте по Железной улице, полюбуетесь зданием филармонии — Рудольфинумом и видом на Карлов мост. Конечно, мы поговорим об истории чешской столицы в разные эпохи и, например, об особенностях чешского модерна. Но изюминкой экскурсии станут те занимательные происшествия и запрятанные в облике города смыслы и символы, о которых вы обязательно узнаете. Почему строительство Карлова моста началось в шестом часу утра и где был заложен первый кирпич, что случилось в городе, когда немецкий вояка перепутал двух великих композиторов, и как в городском ландшафте обнаружить один из первых примеров коррупции? История Праги полна любопытных подробностей, и я с радостью познакомлю вас с ними.

Интересные места
Я покажу вам разную Прагу: средневековую, романтичную, полную неочевидных секретов. Вы пройдёте по цветаевским местам и узнаете, как высчитать время по астрономическим часам (и всегда ли оно будет одинаковым). Увидите участок набережной реки Влтавы, спрятанный между домами, где можно покормить лебедей и провести время в полном уединении со своей второй половинкой. Я расскажу, где же попробовать самое вкусное пиво, которое варят вот уже 400 лет, и куда сходить на ужин в компании местных жителей прямо в центре города, чтобы после этого снова отправиться гулять. Виды Праги, которая хороша в любое время года, очаруют вас, как очаровывает всё загадочное.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или моя напарница Светлана, также знаток истории и секретов Праги.

Пражские истории
Пражские истории
Пражские истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Григорий
Григорий
Здравствуйте! Нас зовут Григорий и Светлана. Мы много лет занимаемся проведением экскурсий по Праге и по нескольким чешским местам. Помимо своей основной деятельности, занимаемся культурой и историей, в том числе и на профессиональном уровне. К сожалению, большинство экскурсий бывают перегружены сухими и неинтересными фактами и датами, поэтому в своих прогулках по Праге мы рассказываем самые важные и запоминающиеся вещи. Проводим экскурсии, сочетая полезное с приятным, в атмосфере непринужденного диалога. Наша задача — влюбить Вас в Прагу, как любим её мы.
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214 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Приятная экскурсовод, рассказала много необычного. 100% рекомендую
18 февраля 2020
Экскурсию для нас провела Светлана. Потрясающе владеет материалом, отлично знает город и его историю, отвечает на все вопросы, рассказывает много интересного и нового, провела по интересным места, о которых знают не все гиды в Праге))
Советую всем! Интересный рассказчик, увлеченный, умный и влюблённый в город! СВЕТА! СПАСИБО 😊
7 февраля 2020
Светлана проводила экскурсию интересно, без большого количества скучных цифр и фамилий архитекторов. Ходили не привычными для туристов улочками Праги. Мне очень понравилось, рекомендую.
5 февраля 2020
Григорий прекрасный рассказчик! Нашей семье очень понравилась экскурсия. За 2,5 часа мы получили массу интересной информации о городе и его историях!
4 февраля 2020
Григорий молодец. Рассказывает с увлечением и интересно. Мы увидели много новых мест, о которых не подозревали, хотя в Праге уже не первый раз. Для пополнения знаний о городе советую эту экскурсию.
12 января 2020
Отличная экскурсия! Рекомендую всем. Григорий- очень эрудированный молодой человек. Слушать его было приятно и интересно. В Праге мы не первый раз и при разработке маршрута экскурсии Григорий это учёл. Заходили в некоторые места и улочки, куда не водят основную массу туристов. Большое спасибо за экскурсию! Время пролетело очень не заметно.
8 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Георгию большое спасибо. Первый раз в Праге. Информация доступная. Будем всем рекомендовать.
6 января 2020
Отличная экскурсия. Светлана рассказывает живо и интересно. Много маленьких запоминающихся историй.
5 января 2020
Понравилось!
3 января 2020
Добрый день!
Экскурсию для нас проводила Светлана. Содержание экскурсии было познавательным, сопровождалось историческими фото (что мне лично всегда интересно). Светлана знает и рассказывает много некаталожных фактов, историй, отвечает на возникающие вопросы. Слушать легко и приятно. Рекомендую!
Ещё 204 отзыва

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