214 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории вместо сухих фактов

Вы побываете в самом сердце Праги — на Вацлавской площади и в Пражском Граде, пройдёте по Железной улице, полюбуетесь зданием филармонии — Рудольфинумом и видом на Карлов мост. Конечно, мы поговорим об истории чешской столицы в разные эпохи и, например, об особенностях чешского модерна. Но изюминкой экскурсии станут те занимательные происшествия и запрятанные в облике города смыслы и символы, о которых вы обязательно узнаете. Почему строительство Карлова моста началось в шестом часу утра и где был заложен первый кирпич, что случилось в городе, когда немецкий вояка перепутал двух великих композиторов, и как в городском ландшафте обнаружить один из первых примеров коррупции? История Праги полна любопытных подробностей, и я с радостью познакомлю вас с ними.

Интересные места

Я покажу вам разную Прагу: средневековую, романтичную, полную неочевидных секретов. Вы пройдёте по цветаевским местам и узнаете, как высчитать время по астрономическим часам (и всегда ли оно будет одинаковым). Увидите участок набережной реки Влтавы, спрятанный между домами, где можно покормить лебедей и провести время в полном уединении со своей второй половинкой. Я расскажу, где же попробовать самое вкусное пиво, которое варят вот уже 400 лет, и куда сходить на ужин в компании местных жителей прямо в центре города, чтобы после этого снова отправиться гулять. Виды Праги, которая хороша в любое время года, очаруют вас, как очаровывает всё загадочное.