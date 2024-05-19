1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
«Наша прогулка начнется со Староместской площади, неподалеку от которой расположился бар в стилистике Гая Фокса»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
«Потом у нас еще мороженое, крем-брюле, шоколадный торт или фруктовый десерт с готическим пейзажем в кафе прямо на городской крыше»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
«Во время нашей прогулки вы сами выбираете и оплачиваете то количество пива и еды, которое считаете нужным»
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
90€72 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
«Прогулка по городу Брно и дегустация вина»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По Праге с бокалом вина
Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия
Начало: Вацлавская площадь
«В районах, по которым мы будем прогуливаться, вы не встретите шумных туристов — обычно здесь бродят гурманы и местные жители, которые любят средневековые уголки Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: замок Мельник — 5 €/чел»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
«Думаю, как у многих, — Прага, замки, пиво»
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
«Ну а в качестве гастрономического аккомпанемента отведаем традиционные пивные закуски: от маринованного сыра до «утопленников»»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€120 за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
«А во время прогулок от бара к бару вы увидите несколько архитектурных шедевров»
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ароматом кофе: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в ароматный мир Праги, узнайте историю кофе и посетите лучшие кофейни города. Откройте для себя неожиданные факты и наслаждайтесь вкусом
Начало: площадь Крестоносцев
«В конце я отведу вас в современную и горячо любимую чехами кофейню, где вы сможете полакомиться традиционными десертами и отполировать впечатления от прогулки финальной чашечкой кофе»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты пражского пива
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
«Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Попробовать блюда национальной кухни в разных районах Праги
«В Чехии гастрономия строится на триединстве «мясо-кнедлик-пиво»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€192 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией»
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Приятная атмосфера, живая музыка, красивые виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты – все это располагает к хорошему отдыху»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Групповая
2 часа
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
«Сейчас рядом со старинной пивоварней расположены ресторан и пивоваренный двор, где можно попробовать колоритное натуральное чешское нефильтрованное пиво, которое здесь варят на протяжении столетий сами монахи И еще»
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
€15 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«На пивоварне, используя местные традиции, стали варить и темное пиво»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Групповая
3 часа
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
«На десерт Вас ждет, тающий во рту, медовник»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Групповая
3 часа
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
«На десерт Вас ждет, тающий во рту, медовник»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Групповая
5 часов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вам принесут вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне и подадут пиво, которое варится в местной пивоварне с начала XIV века»
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от €30 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«Трдельники с кремом и шоколадным соусом, традиционный торт «Прага», мороженое, марципан — все это ждет вас на увлекательной гастрономической прогулке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
«Посещения дополнительных объектов, как и обед на пивоварне, не включены в стоимость экскурсии»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€351 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«Пройдетесь по пивным подвалам, где вас ждет дегустация уникального пива, которое можно попробовать только там, глубоко под землей, прямо из дубовой бочки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Детенице: путешествие в средневековье с ужином и шоу
Окунитесь в атмосферу средневековья: вечернее приключение с рыцарскими боями и традиционным ужином
Начало: Ваш отель
«Выступление рыцарей и «пиво любви» Мы отправляемся в корчму на территории замка»
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Начало: По договорённости
«Пивоварня Великопоповицкий Козел Чешское пиво «Козел» знают и ценят пивные гурманы по всему миру»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Старинный Пивовар Козел Пиво Kozel любят и ценят гурманы по всему миру»
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
€35 за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по пражским кофейням
Начало: Отель
«Эта прогулка подойдет не только любителям кофе, а так же тем, кто хочет отведать местные десерты, закуски, выпечку и насладится атмосферой Праги вместе с местными жителями»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
5 часов
Детенице - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Выступление рыцарей и «пиво любви» Мы отправляемся в корчму на территории замка»
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
«Мы не будем три часа сидеть в пивных»
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€85 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNino19 мая 2024Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
- ДДмитрий29 апреля 2024Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.
- ММария25 апреля 2024Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!
- ООксана22 апреля 2024Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- ДДанияр15 апреля 2024Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.
- ЕЕлена11 апреля 2024Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
- EEvgeniia9 марта 2024Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
- ССимха3 марта 2024Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень
- VVladimir10 февраля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Гастрономические" можно забронировать 33 экскурсии от 15 до 351 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 808 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Праги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024