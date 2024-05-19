N Nino Средневековый ужин в Праге Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.

Д Дмитрий Традиции старинных пражских пивоварен читать дальше Хочу сразу уточнить, что маршрут экскурсии был изменен полностью, по моей просьбе. Евгений пошел нам на встречу и провел экскурсию по одному из своих роликов в YouTube. Эмоции и удовлетворение превзошли все наши ожидания. Это было потрясающе! Экскурсовод, пивоварни, пивные, пиво были на высшем уровне (добавлю, что я Праге 10 раз). А наша дружеская беседа привнесла в мои познания о Праге, о пиве, о стране множество открытий и интересных фактов. Рекомендую Евгения как одного из лучших экскурсоводов из свой практики. Уверен, что и все остальные экскурсии этого замечательного гида принесут вам не меньше восторженных эмоций, которые получил я и мой друг. Спасибо огромное!!! Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.

М Мария Традиции старинных пражских пивоварен Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!

О Оксана Прогулка по лучшим пивоварням Праги Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)

I Ina Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️

Д Данияр Традиции старинных пражских пивоварен Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.

Е Елена Карловы Вары Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!

E Evgeniia Прогулка по лучшим пивоварням Праги Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!

С Симха Авторские коктейли в тематических барах Праги читать дальше необыкновенно. Анна прекрасный рассказчик, очень интересно и увлекательно все рассказывала, отвечала на все вопросы. Просто знает все все про Чехию и Прагу! Столько всего нового узнали! В полном восторге от экскурсии! Анна умеет преподнести занимательно информацию, хочется слушать и слушать, и все это идет вместе с тематическими коктейлями! Спасибо большое за посвещение в историю этой невероятной страны и города. Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень