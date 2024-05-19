Гастрономические экскурсии Праги

Найдено 33 экскурсии в категории «Гастрономические» в Праге на русском языке, цены от €15, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторские коктейли в тематических барах Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
«Наша прогулка начнется со Староместской площади, неподалеку от которой расположился бар в стилистике Гая Фокса»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
90 за всё до 4 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
«Потом у нас еще мороженое, крем-брюле, шоколадный торт или фруктовый десерт с готическим пейзажем в кафе прямо на городской крыше»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Традиции старинных пражских пивоварен
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
«Во время нашей прогулки вы сами выбираете и оплачиваете то количество пива и еды, которое считаете нужным»
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
9072 за всё до 5 чел.
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
«Прогулка по городу Брно и дегустация вина»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
По Праге с бокалом вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
По Праге с бокалом вина
Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия
Начало: Вацлавская площадь
«В районах, по которым мы будем прогуливаться, вы не встретите шумных туристов — обычно здесь бродят гурманы и местные жители, которые любят средневековые уголки Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 4 чел.
Прогулка по лучшим пивоварням Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
106 отзывов
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 6 чел.
К Мельнику из Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: замок Мельник — 5 €/чел»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
«Думаю, как у многих, — Прага, замки, пиво»
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 6 чел.
Пивной Гранд Тур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
«Ну а в качестве гастрономического аккомпанемента отведаем традиционные пивные закуски: от маринованного сыра до «утопленников»»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
120 за всё до 8 чел.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
«А во время прогулок от бара к бару вы увидите несколько архитектурных шедевров»
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 4 чел.
Прага с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ароматом кофе: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в ароматный мир Праги, узнайте историю кофе и посетите лучшие кофейни города. Откройте для себя неожиданные факты и наслаждайтесь вкусом
Начало: площадь Крестоносцев
«В конце я отведу вас в современную и горячо любимую чехами кофейню, где вы сможете полакомиться традиционными десертами и отполировать впечатления от прогулки финальной чашечкой кофе»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
100 за всё до 5 чел.
Секреты пражского пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Секреты пражского пива
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
«Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
90 за всё до 3 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Попробовать блюда национальной кухни в разных районах Праги
«В Чехии гастрономия строится на триединстве «мясо-кнедлик-пиво»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
192 за всё до 4 чел.
Карловы Вары
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
343 отзыва
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией»
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Приятная атмосфера, живая музыка, красивые виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты – все это располагает к хорошему отдыху»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Величественный Пражский Град
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
«Сейчас рядом со старинной пивоварней расположены ресторан и пивоваренный двор, где можно попробовать колоритное натуральное чешское нефильтрованное пиво, которое здесь варят на протяжении столетий сами монахи И еще»
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
15 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«На пивоварне, используя местные традиции, стали варить и темное пиво»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
55 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
«На десерт Вас ждет, тающий во рту, медовник»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
«На десерт Вас ждет, тающий во рту, медовник»
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Замок и средневековая корчма Детенице
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вам принесут вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне и подадут пиво, которое варится в местной пивоварне с начала XIV века»
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от 30 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
9 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
35 за человека
Сладкая жизнь Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«Трдельники с кремом и шоколадным соусом, традиционный торт «Прага», мороженое, марципан — все это ждет вас на увлекательной гастрономической прогулке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99 за всё до 4 чел.
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
«Посещения дополнительных объектов, как и обед на пивоварне, не включены в стоимость экскурсии»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«Пройдетесь по пивным подвалам, где вас ждет дегустация уникального пива, которое можно попробовать только там, глубоко под землей, прямо из дубовой бочки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.
Детенице - индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Детенице: путешествие в средневековье с ужином и шоу
Окунитесь в атмосферу средневековья: вечернее приключение с рыцарскими боями и традиционным ужином
Начало: Ваш отель
«Выступление рыцарей и «пиво любви» Мы отправляемся в корчму на территории замка»
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 175 за всё до 3 чел.
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
7 часов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Начало: По договорённости
«Пивоварня Великопоповицкий Козел Чешское пиво «Козел» знают и ценят пивные гурманы по всему миру»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260 за всё до 3 чел.
Замок Емниште и пивовар Козел
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«Старинный Пивовар Козел Пиво Kozel любят и ценят гурманы по всему миру»
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
35 за человека
Экскурсия по пражским кофейням
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по пражским кофейням
Начало: Отель
«Эта прогулка подойдет не только любителям кофе, а так же тем, кто хочет отведать местные десерты, закуски, выпечку и насладится атмосферой Праги вместе с местными жителями»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Детенице - индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Детенице - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Выступление рыцарей и «пиво любви» Мы отправляемся в корчму на территории замка»
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 175 за всё до 3 чел.
Пивные радости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пивные радости
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
«Мы не будем три часа сидеть в пивных»
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
85 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nino
    19 мая 2024
    Средневековый ужин в Праге
    Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.
    читать дальше

    Хочу сразу уточнить, что маршрут экскурсии был изменен полностью, по моей просьбе. Евгений пошел нам на встречу и провел экскурсию по одному из своих роликов в YouTube. Эмоции и удовлетворение превзошли все наши ожидания. Это было потрясающе! Экскурсовод, пивоварни, пивные, пиво были на высшем уровне (добавлю, что я Праге 10 раз). А наша дружеская беседа привнесла в мои познания о Праге, о пиве, о стране множество открытий и интересных фактов. Рекомендую Евгения как одного из лучших экскурсоводов из свой практики. Уверен, что и все остальные экскурсии этого замечательного гида принесут вам не меньше восторженных эмоций, которые получил я и мой друг. Спасибо огромное!!!

    Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    22 апреля 2024
    Прогулка по лучшим пивоварням Праги
    Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)
  • I
    Ina
    22 апреля 2024
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
  • Д
    Данияр
    15 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Карловы Вары
    Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
  • E
    Evgeniia
    9 марта 2024
    Прогулка по лучшим пивоварням Праги
    Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
    Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
  • С
    Симха
    3 марта 2024
    Авторские коктейли в тематических барах Праги
    Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень
    читать дальше

    необыкновенно. Анна прекрасный рассказчик, очень интересно и увлекательно все рассказывала, отвечала на все вопросы. Просто знает все все про Чехию и Прагу! Столько всего нового узнали! В полном восторге от экскурсии! Анна умеет преподнести занимательно информацию, хочется слушать и слушать, и все это идет вместе с тематическими коктейлями! Спасибо большое за посвещение в историю этой невероятной страны и города.

    Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и
  • V
    Vladimir
    10 февраля 2024
    Величественный Пражский Град
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Антонина лаконично рассказала о Чешском граде, уверенно ответила на любые вопросы туристов. Спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Авторские коктейли в тематических барах Праги
  2. Сладкая экскурсия по исторической Праге
  3. Традиции старинных пражских пивоварен
  4. Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
  5. По Праге с бокалом вина
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Гастрономические" можно забронировать 33 экскурсии от 15 до 351 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 808 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Праги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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