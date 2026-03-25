46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя величие Пражского Града в индивидуальной экскурсии, которая позволит вам исследовать королевские покои, соборы и сокровища готической архитектуры.
Ваше путешествие по историческим местам Праги будет наполнено рассказами о святых
Ваше путешествие по историческим местам Праги будет наполнено рассказами о святых
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🕍 Исторические храмы
- 🖼️ Галерея с шедеврами
- 👑 Королевские палаты
- 📜 Тайны средневековья
- 🌳 Прогулка по садам
- ☕ Отдых с кофе и пивом
Что можно увидеть
- Собор Святого Вита
- Галерея Пражского Града
- Старый королевский дворец
- Злата уличка
Описание экскурсии
- Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день.
- Мы увидим и серебряный гроб знаменитого пражского святого — Яна Непомуцкого, именно у его памятника на Карловом мосту загадывают туристы желания (я расскажу вам, где и как правильно загадать желание, можно одно в год, но оно точно — сбудется).
- Рассмотрим со всех сторон собор святого Вита. Я расскажу о готике и её исторической роли в развитии не только христианства, но и социальной жизни в средневековой Европе.
- В наших планах и галерея Пражского Града, где собраны сокровища: оригиналы Тициана, Кранаха, Рубенса, Тинторетто.
- Мы посетим и королевские палаты, где произошел один исторический скандал, который и спровоцировал в Европе тридцатилетнюю войну.
- В Старом королевском дворце нас ждет необычная выставка одежды, мы увидим невероятные сокровища, например, медальон из саркофага Карла IV с фрагментом скатерти Тайной вечери.
- Потом мы окажемся на площади перед романской святыней Пражского града — здесь на ощупь почувствуем историю почти в две тысячи лет — это не так уж и много!
- Зайдем на разноцветную Злату уличку, одну из самых узких улиц в Праге и знаменитую своими жильцами через столетия, достаточно вспомнить гостившего здесь у кузины Франца Кафку.
- Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: на несколько объектов Пражского Града — 18 Евро, вход на все объекты — 30 Евро, вход в галерею — 4 Евро. Детям до 6 лет — бесплатно, до 16 лет — полцены. Семьям с детьми тоже скидки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 935 туристов
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
Галина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
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О
Если вы хотите гида, который с первого взгляда понимает, что вам рассказывать, как рассказывать, что показать, куда вас поставить, чтобы вы все прочувствовали, то Галина - это прямо НАХОДКА. Очень
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Е
Планируя путешествие, я всегда очень внимательно отношусь к выбору гида. В данном случае мне с друзьями очень, очень повезло с гидом Галиной. Галина -высокопрофессиональный гид. Помимо обширных знаний по истории
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О
Я в восторге! И я не преувеличиваю! Кроме очень приятного личного впечатления от общения с гидом Галиной, благодаря ее глубоким знаниям истории средних веков и современной, мне удалось получить то,
Вам был полезен этот отзыв?
Эта экскурсия – настоящее путешествие во времени! Галина умело провела нас по закоулкам истории и помогла разобраться в запутанном прошлом Праги и Чехии в целом. Мы были первый раз в
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А
Мне очень понравилась экскурсия с Галиной! Во-первых, она прекрасно знает Прагу, и увлекательно рассказывает о ней, показывая многие интересные детали, мимо которых другие группы пробегают на полном ходу, а также
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