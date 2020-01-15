46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Средневековая Прага

Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV

Средневековье. Башни, храмы, город, пиво. 1348 год. С него в Праге началось все самое интересное. Во время нашей прогулки я подробно расскажу, почему он так важен. Это год, когда королевскими указами молодого короля Карла IV в Праге начался строительный бум, был построен целый Новый Город, который, к слову, был почти в два раза больше, чем Париж того времени.