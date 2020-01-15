46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги

Galina
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Galina – ваш гид
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов.

Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений.

Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии46 отзывов
4.96
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град

Что вас ожидает

  • Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день.
  • Мы увидим и серебряный гроб знаменитого пражского святого — Яна Непомуцкого, именно у его памятника на Карловом мосту загадывают туристы желания (я расскажу вам, где и как правильно загадать желание, можно одно в год, но оно точно — сбудется).
  • Рассмотрим со всех сторон собор святого Вита. Я расскажу о готике и её исторической роли в развитии не только христианства, но и социальной жизни в средневековой Европе.
  • В наших планах и галерея Пражского Града, где собраны сокровища: оригиналы Тициана, Кранаха, Рубенса, Тинторетто.
  • Мы посетим и королевские палаты, где произошел один исторический скандал, который и спровоцировал в Европе тридцатилетнюю войну.
  • В старом королевском дворце нас ждет необычная выставка одежды, мы увидим невероятные сокровища, например, медальон из саркофага Карла IV с фрагментом скатерти Тайной вечери.
  • Потом мы окажемся на площади перед романской святыней Пражского града — здесь на ощупь почувствуем историю почти в две тысячи лет — это не так уж и много!
  • Зайдем на разноцветную Злату уличку, одну из самых узких улиц в Праге и знаменитую своими жильцами через столетия, достаточно вспомнить гостившего здесь у кузины Франца Кафку.
  • Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты: на несколько объектов Пражского Града — 10 Евро, на все объекты — 15 Евро, вход в галерею — 4 Евро. Детям до 6 лет — бесплатно, до 16 лет — полцены. Семьям с детьми тоже скидки.

Весь Пражский Град
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Добрый день! Первый раз были в Праге на новогодних каникулах, погрузились в удивительную атмосферу Праги и Пражского града в частности. Галина -отличный гид, очень интересно рассказала об истории Пражского града. Своим рассказом сумела погрузить нас в историю этого удивительного города - Прага, используя не только исторические факты и даты, но и красочные легенды. Было увлекательно слушать человека, глубоко знающего историю, архитектуру, литературу и умеющего ярко и грамотно рассказать об этом. Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию.
11 января 2020
Прекрасная экскурсия!!!!! Спасибо огромное Галине!!! Очень интересно и детям и взрослым!!! Все на одном дыхании, безумно все понравилось, ждём новых встреч
28 декабря 2019
Все прошло хорошо. Нам понравилось. И вам понравится тоже. Приготовьте блокнот и ручку. Некоторые факты вам захочется изучить поподробнее. Галина - прекрасный рассказчик и эрудированный человек.
26 декабря 2019
Галина- великолепный экскурсовод! Экскурсия очень содержательная, при этом совсем не было скучно! Узнали много нового и интересного, получили ответы на все возникшие вопросы. Спасибо!
21 ноября 2019
Галина великолепный рассказчик. Будучи преподавателем истории, знает много интересных деталей из истории Чехии. Рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, архитектурой и искусством. Я была с мужем и дочерью 16 лет. Слушали Галину с большим интересом. Галина может ответить на любой вопрос из истории Чехии. Экскурсия дорогая, но того стоит. Рекомендую.
17 октября 2019
Очень содержательная и интересная экскурсия. Экскурсовод Галина прекрасно знает материал и хорошо доносит его. Есть возможность задать вопросы. Получите интересные ответы. Очень рекомендую экскурсию именно по этой теме проходить в индивидуальной форме.
16 октября 2019
Отличная экскурсия! Галина Очень грамотный историк и отличный рассказчик. После экскурсии хо тели забронировать с ней ещё какую-нибудь экскурсию по Праге, но, к сожалению, у неё уже все было расписано. В следующий раз обязательно посетим с ней картинные галлереи. Спасибо ей за чудесный день в Пражском граде.
2 июля 2019
Галина - суперрассказчик. Человек, обладающий обширными знаниями. Все было интересно, доступно и для взрослых, и для ребёнка. Три часа пролетели незаметно. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
24 июня 2019
Потрясающе насыщенная и интересная экскурсия, большое спасибо Галине за полное и яркое знакомство с Прагой!
17 мая 2019
Пражский град с Галиной это интересный рассказ о высокой архитектуре, тайнах и секретах чешских правителей. У Галины очень легкая манера преподнесения информации - в голове не путались факты и даты, а дети слушали с широко открытыми глазами и ушами. Если вы хотите узнать о резиденции президента и о готической архитектуре в Пражском граде, то Галина как никто другой поможет вам влюбиться в это потрясающее место!
Ещё 36 отзывов

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