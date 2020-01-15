46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день.
Мы увидим и серебряный гроб знаменитого пражского святого — Яна Непомуцкого, именно у его памятника на Карловом мосту загадывают туристы желания (я расскажу вам, где и как правильно загадать желание, можно одно в год, но оно точно — сбудется).
Рассмотрим со всех сторон собор святого Вита. Я расскажу о готике и её исторической роли в развитии не только христианства, но и социальной жизни в средневековой Европе.
В наших планах и галерея Пражского Града, где собраны сокровища: оригиналы Тициана, Кранаха, Рубенса, Тинторетто.
Мы посетим и королевские палаты, где произошел один исторический скандал, который и спровоцировал в Европе тридцатилетнюю войну.
В старом королевском дворце нас ждет необычная выставка одежды, мы увидим невероятные сокровища, например, медальон из саркофага Карла IV с фрагментом скатерти Тайной вечери.
Потом мы окажемся на площади перед романской святыней Пражского града — здесь на ощупь почувствуем историю почти в две тысячи лет — это не так уж и много!
Зайдем на разноцветную Злату уличку, одну из самых узких улиц в Праге и знаменитую своими жильцами через столетия, достаточно вспомнить гостившего здесь у кузины Франца Кафку.
Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: на несколько объектов Пражского Града — 10 Евро, на все объекты — 15 Евро, вход в галерею — 4 Евро. Детям до 6 лет — бесплатно, до 16 лет — полцены. Семьям с детьми тоже скидки.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Добрый день! Первый раз были в Праге на новогодних каникулах, погрузились в удивительную атмосферу Праги и Пражского града в частности. Галина -отличный гид, очень интересно рассказала об истории Пражского града. Своим рассказом сумела погрузить нас в историю этого удивительного города - Прага, используя не только исторические факты и даты, но и красочные легенды. Было увлекательно слушать человека, глубоко знающего историю, архитектуру, литературу и умеющего ярко и грамотно рассказать об этом. Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию.
Мария
11 января 2020
Прекрасная экскурсия!!!!! Спасибо огромное Галине!!! Очень интересно и детям и взрослым!!! Все на одном дыхании, безумно все понравилось, ждём новых встреч
Эдуард
28 декабря 2019
Все прошло хорошо. Нам понравилось. И вам понравится тоже. Приготовьте блокнот и ручку. Некоторые факты вам захочется изучить поподробнее. Галина - прекрасный рассказчик и эрудированный человек.
Марина
26 декабря 2019
Галина- великолепный экскурсовод! Экскурсия очень содержательная, при этом совсем не было скучно! Узнали много нового и интересного, получили ответы на все возникшие вопросы. Спасибо!
Ольга
21 ноября 2019
Галина великолепный рассказчик. Будучи преподавателем истории, знает много интересных деталей из истории Чехии. Рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, архитектурой и искусством. Я была с мужем и дочерью 16 лет. Слушали Галину с большим интересом. Галина может ответить на любой вопрос из истории Чехии. Экскурсия дорогая, но того стоит. Рекомендую.
Владимир
17 октября 2019
Очень содержательная и интересная экскурсия. Экскурсовод Галина прекрасно знает материал и хорошо доносит его. Есть возможность задать вопросы. Получите интересные ответы. Очень рекомендую экскурсию именно по этой теме проходить в индивидуальной форме.
Евгения
16 октября 2019
Отличная экскурсия! Галина Очень грамотный историк и отличный рассказчик. После экскурсии хо тели забронировать с ней ещё какую-нибудь экскурсию по Праге, но, к сожалению, у неё уже все было расписано. В следующий раз обязательно посетим с ней картинные галлереи. Спасибо ей за чудесный день в Пражском граде.
Татьяна
2 июля 2019
Галина - суперрассказчик. Человек, обладающий обширными знаниями. Все было интересно, доступно и для взрослых, и для ребёнка. Три часа пролетели незаметно. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
Тимур
24 июня 2019
Потрясающе насыщенная и интересная экскурсия, большое спасибо Галине за полное и яркое знакомство с Прагой!
Евгения
17 мая 2019
Пражский град с Галиной это интересный рассказ о высокой архитектуре, тайнах и секретах чешских правителей. У Галины очень легкая манера преподнесения информации - в голове не путались факты и даты, а дети слушали с широко открытыми глазами и ушами. Если вы хотите узнать о резиденции президента и о готической архитектуре в Пражском граде, то Галина как никто другой поможет вам влюбиться в это потрясающее место!
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
В Чехии есть свои любимые сказочные герои, понятные и близкие русскому сердцу. Например, Либуше — легендарная владычица (как Василиса Премудрая). Или знаменитый чешский конь Шемик (конек-горбунок). Но кроме самих сказочных героев чешских летописей, сохранились места, где их невероятные истории разворачивались. Приглашаю отправится по следам чешских сказок и местных легенд!
Пройти по историческим местам с особым удовольствием в обход туристических троп
Наша задача — пройти по историческим местам с особым удовольствием. Вы будете гулять по пассажам, любоваться пейзажами, пить кофе и пробовать пражские фирменные сладости. Останавливаясь возле уникальных домов, памятников и храмов, вы узнаете познавательные подробности из жизни города, которые помогут вам лучше понять Прагу.
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
Средневековье. Башни, храмы, город, пиво. 1348 год. С него в Праге началось все самое интересное. Во время нашей прогулки я подробно расскажу, почему он так важен. Это год, когда королевскими указами молодого короля Карла IV в Праге начался строительный бум, был построен целый Новый Город, который, к слову, был почти в два раза больше, чем Париж того времени.
Исследовать экспозиции Национальной галереи и услышать о великих мастерах из разных эпох
Прага — это не только уютные улочки и средневековые церкви: в Национальной галерее вас ждут сотни шедевров со всего мира! Вы посетите один из её корпусов и погрузитесь в историю живописи конкретной эпохи. Я стану вашим проводником в мире искусства, расскажу о знаменитых художниках и помогу увидеть в изображенном нечто большее, чем пейзаж, портрет или натюрморт.
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды. Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди... Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.