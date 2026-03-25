46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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чего ждет любой турист и на что не жалеет времени, денег и сил - я получила яркие впечатления, новые знания истории, и самое главное - я познала Дух средневековой Праги!!! Дух мистической, приветливой, изысканной, древней и современной Праги, с ее еврейской, немецкой и чешской историей. Путешествие во времени – вот что самое незабываемое было во время экскурсии. Возникло желание его продолжить и вернувшись домой, в чем Галина тоже помогла, посоветовав купить правильные книги на родном языке. Именно такие экскурсии возбуждают желание снова и снова возвращаться в этот город, узнавать о нем больше. Время пролетело не заметно, притом что Галина потратила его гораздо больше заявленного. Даже холодная и дождливая погода не испортили впечатления от услышанного и увиденного. Я уже убедилась, что не всякий гид дарит радость от путешествия. Именно такого квалифицированный, высокообразованный и интеллигентный гид как Галина, гарантирует вам все удовольствия, даже рекомендации по перекусам - что и где оказались также приятны. Очень рекомендую Галину как гида!!! И в принципе, рекомендую всем наводить справки про гида – какое образование (самое вкусное - историческое и журналистское), как давно в этой профессии. Это застрахует вас от разочарований. Приятных экскурсий всем и удовольствия от путешествий с командой этого замечательного сайта – очень честного, рекомендую!!! – проверено по Праге и по Парижу в прошлом году 