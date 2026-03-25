46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Весь Пражский Град

Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
Откройте для себя величие Пражского Града в индивидуальной экскурсии, которая позволит вам исследовать королевские покои, соборы и сокровища готической архитектуры.

Ваше путешествие по историческим местам Праги будет наполнено рассказами о святых
читать дальшеуменьшить

мощах, серебряном гробе Яна Непомуцкого и тайнах средневековья.

Откройте для себя места, где история оживает, и узнайте, как правильно загадать желание у памятника на Карловом мосту.

Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсоводом, который раскроет перед вами вековые секреты Пражского Града

5
60 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🕍 Исторические храмы
  • 🖼️ Галерея с шедеврами
  • 👑 Королевские палаты
  • 📜 Тайны средневековья
  • 🌳 Прогулка по садам
  • ☕ Отдых с кофе и пивом
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град
Весь Пражский Град

Что можно увидеть

  • Собор Святого Вита
  • Галерея Пражского Града
  • Старый королевский дворец
  • Злата уличка

Описание экскурсии

  • Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день.
  • Мы увидим и серебряный гроб знаменитого пражского святого — Яна Непомуцкого, именно у его памятника на Карловом мосту загадывают туристы желания (я расскажу вам, где и как правильно загадать желание, можно одно в год, но оно точно — сбудется).
  • Рассмотрим со всех сторон собор святого Вита. Я расскажу о готике и её исторической роли в развитии не только христианства, но и социальной жизни в средневековой Европе.
  • В наших планах и галерея Пражского Града, где собраны сокровища: оригиналы Тициана, Кранаха, Рубенса, Тинторетто.
  • Мы посетим и королевские палаты, где произошел один исторический скандал, который и спровоцировал в Европе тридцатилетнюю войну.
  • В Старом королевском дворце нас ждет необычная выставка одежды, мы увидим невероятные сокровища, например, медальон из саркофага Карла IV с фрагментом скатерти Тайной вечери.
  • Потом мы окажемся на площади перед романской святыней Пражского града — здесь на ощупь почувствуем историю почти в две тысячи лет — это не так уж и много!
  • Зайдем на разноцветную Злату уличку, одну из самых узких улиц в Праге и знаменитую своими жильцами через столетия, достаточно вспомнить гостившего здесь у кузины Франца Кафку.
  • Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты: на несколько объектов Пражского Града — 18 Евро, вход на все объекты — 30 Евро, вход в галерею — 4 Евро. Детям до 6 лет — бесплатно, до 16 лет — полцены. Семьям с детьми тоже скидки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 935 туристов
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть
читать дальшеуменьшить

мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
3
2
1
Любовь
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
отличная прогулка по пражскому граду. много интересных фактов. врем пролетело быстро и познавательно
Галина
Галина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Если вы хотите гида, который с первого взгляда понимает, что вам рассказывать, как рассказывать, что показать, куда вас поставить, чтобы вы все прочувствовали, то Галина - это прямо НАХОДКА. Очень
читать дальшеуменьшить

рекомендуем ее всем, кто в Праге в первый раз. Но, точно выберем ее еще для продолжения знакомства с Прагой, когда снова приедем туда. Это человек, который получает наслаждение от того, что делится своими знаниями с другими. Не скучно! Не занудно! Точно по нашему настроению! С юмором, интересными "изюминками и секретиками". Мы не заметили, как пролетели 4 часа прогулки. Хотелось ее еще слушать. Галина с легкостью отвечала на все наши вопросы. А вопросы, наверное, не всегда были очень умные (мы, нас было 5 человек, - люди от истории далекие😅). Но мы не чувствовали себя глупыми. 😅. Галина - очень деликатный и тактичный человек. В добавок к супер-прогулке, не задумываясь, Галина своими рекомендаиями, что надо посмотреть еще в Праге, спланировала нам второй день. Мы сами могли гулять по городу (уже со знанием дела 😊). Одним словом, Галина - супер гид! Очень рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Планируя путешествие, я всегда очень внимательно отношусь к выбору гида. В данном случае мне с друзьями очень, очень повезло с гидом Галиной. Галина -высокопрофессиональный гид. Помимо обширных знаний по истории
читать дальшеуменьшить

и культуре Чехии она имеет редкую способность передавать эти знания в увлекательной форме и так, чтобы по окончании экскурсии туристу захотелось самостоятельно продолжить изучение этой истории. Прекрасный язык, очень информативный рассказ, целый ряд удивительных и малоизвестных фактов из истории страны, яркие впечатления об экскурсии! В следующий приезд в Чехию воспользуюсь возможностью обратиться к Галине с просьбой о других ее экскурсиях и рекомендую ее всем своим друзьям.
Желаю Галине успехов и еще раз огромное спасибо! С уважением, Елена

Вам был полезен этот отзыв?
О
Я в восторге! И я не преувеличиваю! Кроме очень приятного личного впечатления от общения с гидом Галиной, благодаря ее глубоким знаниям истории средних веков и современной, мне удалось получить то,
читать дальшеуменьшить

чего ждет любой турист и на что не жалеет времени, денег и сил - я получила яркие впечатления, новые знания истории, и самое главное - я познала Дух средневековой Праги!!! Дух мистической, приветливой, изысканной, древней и современной Праги, с ее еврейской, немецкой и чешской историей. Путешествие во времени – вот что самое незабываемое было во время экскурсии. Возникло желание его продолжить и вернувшись домой, в чем Галина тоже помогла, посоветовав купить правильные книги на родном языке. Именно такие экскурсии возбуждают желание снова и снова возвращаться в этот город, узнавать о нем больше. Время пролетело не заметно, притом что Галина потратила его гораздо больше заявленного. Даже холодная и дождливая погода не испортили впечатления от услышанного и увиденного. Я уже убедилась, что не всякий гид дарит радость от путешествия. Именно такого квалифицированный, высокообразованный и интеллигентный гид как Галина, гарантирует вам все удовольствия, даже рекомендации по перекусам - что и где оказались также приятны. Очень рекомендую Галину как гида!!! И в принципе, рекомендую всем наводить справки про гида – какое образование (самое вкусное - историческое и журналистское), как давно в этой профессии. Это застрахует вас от разочарований. Приятных экскурсий всем и удовольствия от путешествий с командой этого замечательного сайта – очень честного, рекомендую!!! – проверено по Праге и по Парижу в прошлом году 

Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Эта экскурсия – настоящее путешествие во времени! Галина умело провела нас по закоулкам истории и помогла разобраться в запутанном прошлом Праги и Чехии в целом. Мы были первый раз в
читать дальшеуменьшить

этом красивом городе и решили начать наше знакомство с ним именно с экскурсии по Пражскому Граду, и не ошиблись: после встречи с Галиной, мы почувствовали себя как дома, и это ощущение уюта не покидало нас в течение всей поездки. Кроме исторической информации, Галина дала нам массу полезных советов, рассказала о жизни в Праге и поделилась своими наблюдениями о пражанах. Рекомендуем Галину как грамотного экскурсовода и приятного собеседника! Большое спасибо, вам!:)

Вам был полезен этот отзыв?
А
Мне очень понравилась экскурсия с Галиной! Во-первых, она прекрасно знает Прагу, и увлекательно рассказывает о ней, показывая многие интересные детали, мимо которых другие группы пробегают на полном ходу, а также
читать дальшеуменьшить

может ответить практически на любой вопрос по истории страны. Во-вторых, она заботится о том, чтобы экскурсия была макисмально удобной и не утомительной: любезно забрала меня от отеля на машине, экскурсия шла в комфортном режиме, и даже перерыв на кофе был запланирован в самый подходящий момент. А вообще Прага - многослойный город, в котором пересекется очень много исторических и культурных пластов, есть смысл смотреть его со знающим экскурсоводом.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии на «Весь Пражский Град»

Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от €60 за всё до 8 чел.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
На машине
2.5 часа
272 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
22 авг в 20:00
25 авг в 20:00
€24 за человека
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €120 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге
от €210 за экскурсию