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Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.

Валентина
Валентина – Гид из Карловы Вар
Нюрнберг.

Индивидуальная экскурсия.
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Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.

Что вы увидите

  • Кайзербург
  • Дом А. Дюрера
  • Церковь св. Себальда
  • Рыночная площадь
  • Золотой фонтан
  • Церковь Фрауэнкирхе
  • Городская стена
  • Здание таможни Mauthalle
  • Церковь Св. Лоренца
  • Жилой дом Nassauer Haus
  • больница Святого духа на Heilig-Geist-Spital
Нюрнберг — второй по величине город 🏙️ Баварии. Центр Германской империи с 1000-летней историей 📖. Сохранившаяся с XI века крепость Кайзербург, являлась резиденцией для 32 германских королей и императоров. Первое упоминание о городе относится к 1051 году. Еще в то время, название было совсем иным. И назывался он Норис, Норенберком. Город, где жили и творили Альбрехт Дюрер, Файт Штосс, Ганс Сакс и другие великие мастера эпохи Северного Возрождения.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль/минибус.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с туристами.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина
Валентина
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