Нюрнберг — второй по величине город 🏙️ Баварии. Центр Германской империи с 1000-летней историей 📖. Сохранившаяся с XI века крепость Кайзербург, являлась резиденцией для 32 германских королей и императоров. Первое упоминание о городе относится к 1051 году. Еще в то время, название было совсем иным. И назывался он Норис, Норенберком. Город, где жили и творили Альбрехт Дюрер, Файт Штосс, Ганс Сакс и другие великие мастера эпохи Северного Возрождения.