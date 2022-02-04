Что вы можете увидеть 🤩

Обзорная экскурсия по городу-курорту, который поражает своей красотой и великолепием.

Вы начнете прогулку с Главной почты, расположенной в деловом центре города. Оттуда вы прогуляетесь вдоль реки Тепла к колоннадам и расположенным под ними источникам. Вы узнаете о применении минеральной воды и различных методах лечения на курорте.

Важная часть экскурсии — знакомство с историей курорта и знаменитыми посетителями города. На вашем пути также встретятся великолепные курортные дома и памятники культуры. Завершится экскурсия у Императорской лечебницы и памятника основателю курорта чешскому королю Карлу.

Желаем вам приятной прогулки!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты