Дрезден — небольшой, но необычайно красивый город 🏙️. Он расположен в долине Эльбы, реки, протекающей почти через всю Европу. Дрезден по праву можно назвать культурным центром Германии. В нем расположены знаменитая Дрезденская картинная галерея с шедеврами мастеров Джорджоне «Спящая Венера», Рубенса «Вирсавия у фонтана», Рембрандта «Автопортрет с Саскией на коленях», Тициана «Динарий кесаря», «Сикстинской Мадонне» Рафаэля. Театр Готфрида Земпера является вершиной немецкой архитектуры 19 столетия.