Цвингер. Дрезденская картинная галерея. Театр Готфрида Земпера. Резиденция правителей Саксонии. Золотой памятник. Белый флот Эльбы. Академия художеств. Альбертинум. Дрезденский панометр.
Дрезден — небольшой, но необычайно красивый город 🏙️. Он расположен в долине Эльбы, реки, протекающей почти через всю Европу. Дрезден по праву можно назвать культурным центром Германии. В нем расположены знаменитая Дрезденская картинная галерея с шедеврами мастеров Джорджоне «Спящая Венера», Рубенса «Вирсавия у фонтана», Рембрандта «Автопортрет с Саскией на коленях», Тициана «Динарий кесаря», «Сикстинской Мадонне» Рафаэля. Театр Готфрида Земпера является вершиной немецкой архитектуры 19 столетия.
Что входит
Услуги экскурсовода. Транспорт.
Что не входит
Входные билеты.
Начало
🚩 По договоренности с туристами.
Место завершения
🏁 По договоренности.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.