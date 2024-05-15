V Viktoriia Обзорная экскурсия по Карловым Варам Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Слушали ее на одном дыхании. С нами был 2 летний малыш, и это нам не помешало! Спасибо огромное за вашу работу! Побольше вам благодарных клиентов. Однозначно будем рекомендовать ❤️

Е Ершова Обзорная экскурсия по Карловым Варам Ольга показала нам разные стороны и особенности этого замечательного города. Экскурсия была интересной, познавательной и увлекательной. Спасибо.

М Марина Идиллические Карловы Вары Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)

L Lembit Идиллические Карловы Вары Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!

Г Гурий Обзорная экскурсия по Карловым Варам Отличный и грамотный экскурсовод провела великолепную экскурсию, все было интересно и запоминающе 🙏