Пешие экскурсии-прогулки в Карловых Варах с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Карловых Варах на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллические Карловы Вары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Начало: У Главной почты
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 24 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Начало: Главная почта, T.G. Masaryka 559/1
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 за человека
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Начало: U hlavní pošty, T.G. Masaryka, Karlovy Vary
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Viktoriia
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Слушали ее на одном дыхании. С нами был 2 летний малыш, и это нам не помешало! Спасибо огромное за вашу работу! Побольше вам благодарных клиентов. Однозначно будем рекомендовать ❤️
  • Е
    Ершова
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    Ольга показала нам разные стороны и особенности этого замечательного города. Экскурсия была интересной, познавательной и увлекательной. Спасибо.
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)
  • L
    Lembit
    24 апреля 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!
  • Г
    Гурий
    16 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    Отличный и грамотный экскурсовод провела великолепную экскурсию, все было интересно и запоминающе 🙏
  • Y
    Yana
    6 апреля 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Спасибо большое за экскурсию. Экскурсовод очень милая дама и интересно рассказывала. Много исторических фактов и личных воспоминаний Ольги, что очень оживляло экскурсию. Нам понрачилось, не смотря на неожиданно начавшийся дождь.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июне 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 24. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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