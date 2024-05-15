1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Начало: У Главной почты
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €24 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Начало: Главная почта, T.G. Masaryka 559/1
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€24 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Начало: U hlavní pošty, T.G. Masaryka, Karlovy Vary
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoriia15 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Слушали ее на одном дыхании. С нами был 2 летний малыш, и это нам не помешало! Спасибо огромное за вашу работу! Побольше вам благодарных клиентов. Однозначно будем рекомендовать ❤️
- ЕЕршова4 мая 2024Ольга показала нам разные стороны и особенности этого замечательного города. Экскурсия была интересной, познавательной и увлекательной. Спасибо.
- ММарина1 мая 2024Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)
- LLembit24 апреля 2024Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!
- ГГурий16 апреля 2024Отличный и грамотный экскурсовод провела великолепную экскурсию, все было интересно и запоминающе 🙏
- YYana6 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию. Экскурсовод очень милая дама и интересно рассказывала. Много исторических фактов и личных воспоминаний Ольги, что очень оживляло экскурсию. Нам понрачилось, не смотря на неожиданно начавшийся дождь.
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июне 2024
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