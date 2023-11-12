Что вас ожидает:
- Константиновы Лазне
- Марианские Лазне
- Франтишковы Лазне
- Карловы Вары
- Замок Локет
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Знаменитая тройка чешской бальнеологии — это Марианские Лазни, Франтишковы Лазни и Карловы Вары.
Каждый из этих городков по-своему интересен, красив и славен. И по каждому стоит погулять часок-другой, чтобы сложить в сознании мозаику чешской курортной темы.
В сущности, идея лечения на водах стара как божий мир, однако к современному состоянию она устремилось лишь в эпоху европейского Просвещения. Именно тогда мысли медиков начали отрываться от средневековой дикости. И именно в это время зародился плюрализм историзма и вошёл в моду кринолин. На волне обновлённого сознания «на воды» ринулись исцелять инфлюэнцию, а заодно и аристократично тусить.
В 1793 году росчерком пера император Франц создал Франтишковы Лазни. В 1818 году «из тьмы лесов, из топь и блат» появились Марианские Лазни. Во второй половине XIX века до Карловых Вар докатилась волна шикарной архитектуры.
Все три курорта лопаются от роскошных эклектических дворцов и шедевров эпохи сецессии. Помимо великолепных фасадов, в них широченным ассортиментом представлены тенистые аллеи, уютные улочки и бюветы со свежей минеральной водой.
Повсюду взад-вперёд передвигаются люди с кунганчиками, и день сменяет день в темпе лиричного adagio. Однако при всём подобии, Карловы Вары, Франтишковы Лазни и Марианские Лазни ничуть друг на друга не похожи.
Каждый из городов уникален особой геометрией, собственным настроением и нюансами жизненного ритма. Собрать из всего вышесказанного пазл — задача сегодняшней экскурсии по Чехии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.