Знаменитая тройка чешской бальнеологии — это Марианские Лазни, Франтишковы Лазни и Карловы Вары.

Каждый из этих городков по-своему интересен, красив и славен. И по каждому стоит погулять часок-другой, чтобы сложить в сознании мозаику чешской курортной темы.

В сущности, идея лечения на водах стара как божий мир, однако к современному состоянию она устремилось лишь в эпоху европейского Просвещения. Именно тогда мысли медиков начали отрываться от средневековой дикости. И именно в это время зародился плюрализм историзма и вошёл в моду кринолин. На волне обновлённого сознания «на воды» ринулись исцелять инфлюэнцию, а заодно и аристократично тусить.

В 1793 году росчерком пера император Франц создал Франтишковы Лазни. В 1818 году «из тьмы лесов, из топь и блат» появились Марианские Лазни. Во второй половине XIX века до Карловых Вар докатилась волна шикарной архитектуры.

Все три курорта лопаются от роскошных эклектических дворцов и шедевров эпохи сецессии. Помимо великолепных фасадов, в них широченным ассортиментом представлены тенистые аллеи, уютные улочки и бюветы со свежей минеральной водой.

Повсюду взад-вперёд передвигаются люди с кунганчиками, и день сменяет день в темпе лиричного adagio. Однако при всём подобии, Карловы Вары, Франтишковы Лазни и Марианские Лазни ничуть друг на друга не похожи.

Каждый из городов уникален особой геометрией, собственным настроением и нюансами жизненного ритма. Собрать из всего вышесказанного пазл — задача сегодняшней экскурсии по Чехии.