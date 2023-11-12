Бальнеологический треугольник

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник
Бальнеологический треугольник

Что вас ожидает:

  • Константиновы Лазне
  • Марианские Лазне
  • Франтишковы Лазне
  • Карловы Вары
  • Замок Локет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Знаменитая тройка чешской бальнеологии — это Марианские Лазни, Франтишковы Лазни и Карловы Вары.
Каждый из этих городков по-своему интересен, красив и славен. И по каждому стоит погулять часок-другой, чтобы сложить в сознании мозаику чешской курортной темы.

В сущности, идея лечения на водах стара как божий мир, однако к современному состоянию она устремилось лишь в эпоху европейского Просвещения. Именно тогда мысли медиков начали отрываться от средневековой дикости. И именно в это время зародился плюрализм историзма и вошёл в моду кринолин. На волне обновлённого сознания «на воды» ринулись исцелять инфлюэнцию, а заодно и аристократично тусить.

В 1793 году росчерком пера император Франц создал Франтишковы Лазни. В 1818 году «из тьмы лесов, из топь и блат» появились Марианские Лазни. Во второй половине XIX века до Карловых Вар докатилась волна шикарной архитектуры.

Все три курорта лопаются от роскошных эклектических дворцов и шедевров эпохи сецессии. Помимо великолепных фасадов, в них широченным ассортиментом представлены тенистые аллеи, уютные улочки и бюветы со свежей минеральной водой.

Повсюду взад-вперёд передвигаются люди с кунганчиками, и день сменяет день в темпе лиричного adagio. Однако при всём подобии, Карловы Вары, Франтишковы Лазни и Марианские Лазни ничуть друг на друга не похожи.

Каждый из городов уникален особой геометрией, собственным настроением и нюансами жизненного ритма. Собрать из всего вышесказанного пазл — задача сегодняшней экскурсии по Чехии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
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Необычные
На весь день
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