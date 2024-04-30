Экскурсии Праги об истории и архитектуре

Найдено 58 экскурсий в категории «История и архитектура» в Праге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старая Прага в историях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
130 за всё до 6 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
20 за человека
Ты наше солнце, крепость Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Легенды Вышеграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
50 за всё до 10 чел.
Прага в стиле барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
По следам крестоносцев в Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По следам крестоносцев в Праге
Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города
Начало: На Малостранской площади
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
49 за человека
История и тайны трёх Праг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 2 чел.
Вышеград - пражское место силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
130 за всё до 7 чел.
Новый город и Вышеград - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 5 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Прага короля Карла IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага короля Карла IV
История величайшего правителя, которому Прага обязана своим величием и красотой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Прага: «Terra Incognita»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
Средневековая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Средневековая Прага
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
18 июня в 10:00
28 июня в 10:30
150 за всё до 8 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
История стобашенной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
История стобашенной Праги: эксклюзивный маршрут для ценителей
Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Дрезден и Саксонская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Дрезден и Саксонская Швейцария
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
150 за экскурсию
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Карловы Вары, Крушовице и Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Карловы Вары, Крушовице и Локет
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Истоки чешской истории
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Бальнеологический треугольник
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Бальнеологический треугольник
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Изысканная Прага: замок Троя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
118 за всё до 6 чел.
Мейсен, Морицбург и Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
295 за экскурсию
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
🚗 На машине
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
Расписание: Ежедневно в 08:00
530 за экскурсию
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
375 за экскурсию
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
225 за экскурсию
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
Расписание: Ежедневно в 10:00
255 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 08:00
480 за экскурсию
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 10:00
75 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    30 апреля 2024
    Пражский Град и сказочные Градчаны
    Градчаны это часть Праги очень богатая историей, которую было бы трудно понять без хорошего гида. И Наталья полностью оправдала наши
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    надежды. Она дала много интересной информации связанной со строениями и с людьми которые жили в разные века, не нагружая нас а ведя беседу интерактивно. Очень понравилось и очень рекомендуем! Предложение: Экскурсия не включает посещение внутренних помещений. Я бы добавил как опцию посещение Лоретто, за дополнительное время деньги. Спасибо.

  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
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    ответы на все свои вопросы и даже больше при этом формат экскурсии это скорее дружеская беседа а не скучное перечисление исторических фактов!

  • М
    Марианна
    19 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.
  • Г
    Геннадий
    17 апреля 2024
    Весь Пражский Град
    Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
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    бизнес модель - содрать с клиента 3 шкуры один раз, а потом вам уже не важно, что о вас думают ваши клиенты!!! Сразу после Праги был в Дрездене и заказывал гида уже через другие сайты. Обязательно разошлю всем своим друзьям свой отзыв, чтобы не пользовались вашими услугами.

  • Д
    Дарья
    20 марта 2024
    Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
    У нас был небольшой тур по Европе, мы посетили много экскурсий, но всей компанией решили, что Инна и ее экскурсии
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    - это лучшее, что мы посетили. Мы были в Праге впервые, в первый день у нас была экскурсия по Пражскому граду, а во второй еще взяли экскурсию в Вышеград. Обе экскурсии были очень интересны! Инна очень грамотный и любящий свой город гид. Я очень рекомендую!!!

  • A
    Alexander
    21 февраля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Были сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепный гид Алекс. Рассказывает очень
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    много интересной и познавательной информации. Явно видно, что Алекс человек очень эрудированный, любит свою профессию и старается сделать экскурсию как можно приятной для клиентов. Мы с другом остались очень довольны. В конце экскурсии получили рекомендации на пару хороших ресторанов, в один из которых и пошли утолять голод, нагулянный в этой экскурсии. Благодарю орнанизаторов и Алекса!

    Были сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепный
  • В
    Виктория
    18 февраля 2024
    История стобашенной Праги
    Мы с сыном не могли пройти мимо того, чтобы поделиться нашими восторженными впечатлениями о нашей незабываемой многочасовой экскурсии с Андреем
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    по прекрасной Праге. Он не просто гид, он настоящий магистр экскурсий и истории, чьи знания просто поражают. Андрей великолепный рассказчик и прекрасно справился с тем, чтобы увлечь нас, даже несмотря на нашу разную возрастную группу. Его легкость в общении и способность подавать огромное количество материала без напряжения заставили нас восхищаться. Мы также оценили его позитивный настрой, который сделал наше общение еще более приятным и запоминающимся. После этой экскурсии мы ощутили настоящий восторг от Праги, который невозможно передать словами. Мы теперь убеждены, что каждому, кто хочет увидеть истинную красоту этого города и понять его историю, следует обратиться к Андрею Резникову. Он не просто гид, он истинный проводник в мире истории, архитектуры и культуры. Мы рекомендуем его всем, кто читает этот отзыв, с полной уверенностью, что они не пожалеют об этом выборе. Вечером мой сын мне сказал:"Нам бы такого учителя истории в школу", а это ну прямо очень высокая оценка Андрею!

  • К
    Константин
    5 февраля 2024
    История стобашенной Праги
    Вчера я совершил увлекательное путешествие по Праге в компании пражского гида Андрея. Экскурсия, посвященная "Пражским башням", оказалась настоящим открытием. Андрей
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    виртуозно рассказывал о фортификационных и служебных башнях города, погружая нас с женой в исторические события и архитектурные детали. Как учитель истории, я был приятно удивлен глубиной знаний Андрея. Он не только делился фактами, но и вдохновлял нас своей страстью к прошлому. Его рассказы о средневековых оборонительных сооружениях заставили меня по-новому взглянуть на Прагу. Андрей - истинный профессионал. Его коммуникативные навыки и дружелюбное отношение создали теплую атмосферу. Он умело подстраивался под интересы нашей маленькой группы, отвечал на вопросы и делал экскурсию увлекательной. **Рекомендация для будущих туристов:** Если вы ищете гида в Праге, несомненно обратитесь к Андрею. Его профессионализм, знание истории и приятное общение сделают ваше путешествие незабываемым. Андрей - надежный проводник в мире пражских башен и их истории. 🌟

  • А
    Артём
    26 января 2024
    История стобашенной Праги
    Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая рабочая поездка в Прагу
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    (в которой я бывал уже многажды) и один из дней я решил посвятить осмысленной прогулке по ней. Собственно, для этого мне и понадобился проводник. Посмотрев кое-какие предложения и профили гидов, я увидел одну единственную опубликованную экскурсию Андрея «История стобашенной Праги» и решил, что это может быть интересно. С Андреем мы вместе провели почти целый день и сказать, что я впечатлён его коммуникабельностью, коммуникативностью и профессионализмом – значит, не сказать ничего. Будучи университетским лектором с огромным стажем и, в общем-то, довольно придирчивым человеком, я с трудом объясняю себе, как у него получилось практически мгновенно вовлечь меня в интереснейший диалог, который был ещё и лёгким, и интригующим, и чрезвычайно познавательным. Андрей – человек удивительной образованности, с превосходным чувством юмора и исключительной интеллигентностью в самых лучших традициях этого слова. За время нашей с ним прогулки я, к своему удивлению, увидел хорошо знакомую мне Прагу абсолютно по-новому: в сочном разрезе общеевропейской эволюции, истории и культуры. В итоге у меня сложился совершенно новый образ города, появилось новое его восприятие, и родился новый к нему интерес. Андрей, спасибо и искренне рад знакомству с Вами!

    Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
  • М
    Михаил
    6 января 2024
    Весь Пражский Град
    Отличная экскурсия, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «История и архитектура»

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  5. Ты наше солнце, крепость Вышеград
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "История и архитектура" можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 20 до 530. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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