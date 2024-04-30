1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам крестоносцев в Праге
Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города
Начало: На Малостранской площади
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
€49 за человека
Индивидуальная
3 часа
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага короля Карла IV
История величайшего правителя, которому Прага обязана своим величием и красотой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Средневековая Прага
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
18 июня в 10:00
28 июня в 10:30
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
История стобашенной Праги: эксклюзивный маршрут для ценителей
Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
5.5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
Расписание: Ежедневно в 10:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
Расписание: Ежедневно в 08:00
€530 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
€375 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
Расписание: Ежедневно в 10:00
€255 за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 08:00
€480 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 10:00
€75 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor30 апреля 2024Градчаны это часть Праги очень богатая историей, которую было бы трудно понять без хорошего гида. И Наталья полностью оправдала наши
- ООльга27 апреля 2024Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
- ММарианна19 апреля 2024Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.
- ГГеннадий17 апреля 2024Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
- ДДарья20 марта 2024У нас был небольшой тур по Европе, мы посетили много экскурсий, но всей компанией решили, что Инна и ее экскурсии
- AAlexander21 февраля 2024Были сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепный гид Алекс. Рассказывает очень
- ВВиктория18 февраля 2024Мы с сыном не могли пройти мимо того, чтобы поделиться нашими восторженными впечатлениями о нашей незабываемой многочасовой экскурсии с Андреем
- ККонстантин5 февраля 2024Вчера я совершил увлекательное путешествие по Праге в компании пражского гида Андрея. Экскурсия, посвященная "Пражским башням", оказалась настоящим открытием. Андрей
- ААртём26 января 2024Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая рабочая поездка в Прагу
- ММихаил6 января 2024Отличная экскурсия, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «История и архитектура»
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