Описание экскурсии Наверное, каждый из Вас, дорогие туристы, слышал название этого чудесного города. У кого-то он ассоциируется с шедевром мировой живописи — с "Сикстинской Мадонной" художника Рафаэля. А кто-то при упоминании этого города вспоминает о страшных событиях, произошедших здесь в 1945 году. Да, да, верно, все эти намёки указывают на столицу Саксонии — Дрезден. Во время экскурсии мы с Вами посетим самые примечательные места Дрездена, а также узнаем массу интересных фактов: например, почему город называют птицей Феникс, или же в чём заключается главная изюминка знаменитого дрезденского панно "Шествие князей". Так же Дрезден удивит Вас, мои дорогие друзья, своей пестрой архитектурой: ансамблей, подобных дрезденским, осталось не так много. В чём секрет уникальной архитектуры города — расскажу при встрече. Так же для самых экстремальных туристов есть возможность посетить самую высокую точку Дрездена — колокольню церкви Фраункирхе, и оттуда полюбоваться панорамными видами этого потрясающего города. Все это и многое другое мы с Вами увидим во время посещения Дрездена, который часто называют Флоренцией на Эльбе. Стоит посетить Дрезден однажды — и тёплые воспоминания о нём остаются с Вами навсегда.

