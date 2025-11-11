Наверное, каждый из Вас, дорогие туристы, слышал название этого чудесного города. У кого-то он ассоциируется с шедевром мировой живописи — с "Сикстинской Мадонной" художника Рафаэля. А кто-то при упоминании этого города вспоминает о страшных событиях, произошедших здесь в 1945 году. Да, да, верно, все эти намёки указывают на столицу Саксонии — Дрезден.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНаверное, каждый из Вас, дорогие туристы, слышал название этого чудесного города. У кого-то он ассоциируется с шедевром мировой живописи — с "Сикстинской Мадонной" художника Рафаэля. А кто-то при упоминании этого города вспоминает о страшных событиях, произошедших здесь в 1945 году. Да, да, верно, все эти намёки указывают на столицу Саксонии — Дрезден. Во время экскурсии мы с Вами посетим самые примечательные места Дрездена, а также узнаем массу интересных фактов: например, почему город называют птицей Феникс, или же в чём заключается главная изюминка знаменитого дрезденского панно "Шествие князей". Так же Дрезден удивит Вас, мои дорогие друзья, своей пестрой архитектурой: ансамблей, подобных дрезденским, осталось не так много. В чём секрет уникальной архитектуры города — расскажу при встрече. Так же для самых экстремальных туристов есть возможность посетить самую высокую точку Дрездена — колокольню церкви Фраункирхе, и оттуда полюбоваться панорамными видами этого потрясающего города. Все это и многое другое мы с Вами увидим во время посещения Дрездена, который часто называют Флоренцией на Эльбе. Стоит посетить Дрезден однажды — и тёплые воспоминания о нём остаются с Вами навсегда.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1) Цвингер (музейный комплекс)
- 2 Собор Св. Троицы
- 3 Панно «Шествие князей»
- 4 Фраункирхе
- 5 Балкон Европы
Что включено
- 1 Транспорт
- 2 Услуги гида
Что не входит в цену
- 1 Личные расходы
- 2 Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: На рецепции Вашего отеля
Завершение: На рецепции Вашего отеля или в любой для Вас удобной точки города Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
-
9%
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Дрезден
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
€50
€55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Красавец Дрезден - авто-путешествие
Отправляйтесь в Дрезден из Праги и откройте для себя великолепие саксонской столицы с её дворцами и живописными видами
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
€59 за человека