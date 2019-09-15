2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вдохновляющая дорога

Из окна автобуса вы полюбуетесь Северной Чехией: средневековые крепости и сторожевые башни в объятии живописной природы, бурная и широкая река Эльба, заповедник Саксонская Швейцария — исполинский остров природы посреди нашего пути. Дорогу саму по себе можно назвать сказочной достопримечательностью, не привязанной к конкретному городу.

Большое знакомство со столицей Саксонии

Во время автобусной экскурсии по городу вы полюбуетесь православным храмом святого Симеона, Техническим Университетом, Главным железнодорожным вокзалом, Санкт-Петербург штрассе и Новым городом с памятником золотому Августу на коне.

В пешеходной части экскурсии вас ждет знакомство с Дрезденской Оперой Земпера, Театральной и Дворцовой площадями, резиденцией правителей Саксонии, стеной Шествие князей, Брюльской террасой — балконом Европы, Католическим собором и Фрауенкирхе — собором Богоматери, который был недавно восстановлен после разрушения во время Второй Мировой войны.

Обязательная часть прогулки — знакомство с городскими площадями Дрездена, где во времена Рождества проходят веселые ярмарки, известные на весь мир!

Дрезден в вашем ритме

За 4 часа свободного времени вы сможете посетить картинную Галерею Старых Мастеров и Сокровищницу «Зеленые Своды», где собраны богатства правителей Саксонии, бережно хранимые еще с 16 столетия. Многих путешественников не оставляют равнодушными местные торговые центры, где можно купить подарки родным и близким. А наш гид обязательно посоветует, где приобрести вкуснейшие колбаски и отведать местного пива.