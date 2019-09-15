2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги

Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе — и навсегда оставить в сердце

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Если вы думаете, что после великолепия Праги мало что может удивить — вы ещё не были в Дрездене! Золотые фигуры на старинных куполах, филигранная выделка построек, роскошные королевские дворцы.

Настоящий город-музей под открытым небом, кропотливо воссозданный в первоначальном виде после войны.

Вы увидите самые яркие и важные символы Дрездена, а живописный путь до саксонской столицы изумит пышностью природы и седыми замками.
34 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги

Что вас ожидает

Вдохновляющая дорога
Из окна автобуса вы полюбуетесь Северной Чехией: средневековые крепости и сторожевые башни в объятии живописной природы, бурная и широкая река Эльба, заповедник Саксонская Швейцария — исполинский остров природы посреди нашего пути. Дорогу саму по себе можно назвать сказочной достопримечательностью, не привязанной к конкретному городу.

Большое знакомство со столицей Саксонии
Во время автобусной экскурсии по городу вы полюбуетесь православным храмом святого Симеона, Техническим Университетом, Главным железнодорожным вокзалом, Санкт-Петербург штрассе и Новым городом с памятником золотому Августу на коне.

В пешеходной части экскурсии вас ждет знакомство с Дрезденской Оперой Земпера, Театральной и Дворцовой площадями, резиденцией правителей Саксонии, стеной Шествие князей, Брюльской террасой — балконом Европы, Католическим собором и Фрауенкирхе — собором Богоматери, который был недавно восстановлен после разрушения во время Второй Мировой войны.

Обязательная часть прогулки — знакомство с городскими площадями Дрездена, где во времена Рождества проходят веселые ярмарки, известные на весь мир!

Дрезден в вашем ритме
За 4 часа свободного времени вы сможете посетить картинную Галерею Старых Мастеров и Сокровищницу «Зеленые Своды», где собраны богатства правителей Саксонии, бережно хранимые еще с 16 столетия. Многих путешественников не оставляют равнодушными местные торговые центры, где можно купить подарки родным и близким. А наш гид обязательно посоветует, где приобрести вкуснейшие колбаски и отведать местного пива.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги
Красавец Дрезден — авто-путешествие из Праги

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Мы — команда гидов в Праге, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных туристов — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На рынке Праги и Чехии наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Приезжайте — будем рады познакомить вас с красотами Чехии!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Мне очень понравилось, что всё время экскурсии было грамотно распланировано.
11 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Отличный гид Алексей с хорошим чувством юмора.
Рекомендую!

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