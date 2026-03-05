11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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мы за несколько часов, проведённых в Дрездене, твёрдо решили вернуться в этот город на более длительное время, так нам он понравился!

В Праге мы тоже были на экскурсии с Евгением и вообще он организовал нам просто потрясающий отдых!

Если вы хотите вкусно, весело, и со вкусом провести отпуск в Праге, то вам к Евгению! А его знания и эрудиция расширят ваш кругозор и пополнят ваши знания. Рекомендую прекрасного гида и обаятельного человека-Евгения.