11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
Чарующая природа, богатая история и секреты пивоварения знаменитого курорта в живописной долине
Не возможно приехать в Чехию и не посетить этот знаменитый город-курорт. Ведь Карловы вары — это не только место отдыха и оздоровления, но и место вдохновения многих известных людей в мире. История Карловых Вар во многом связана с именем русского царя Петра I, гениального немецкого поэта Гете, который приезжал сюда 13 раз. Павлов, Чехов, Шопен, Бетховен, Гоголь, Тургенев, Толстой и многие другие — может именно здесь и вас посетит муза?