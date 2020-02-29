11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Евгений – ваш гид

Великолепный Дрезден пережил немало взлетов и падений за свою 800 летнюю историю.



Был стерт с лица земли в 1945 году и восстал как птица Феникс из пепла несколько десятилетий назад.



Этот город был гостеприимным домом для Гете, Вагнера, Достоевского, Тургенева и других выдающихся личностей.



На экскурсии я познакомлю вас с историей, прекрасной барочной архитектурой, богатыми коллекциями живописи и уникальных экспонатов сокровищницы Дрездена.



Здесь каждый найдет то, что интересно именно ему.