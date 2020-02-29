11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дрезден — немецкая Флоренция

История, красоты и вкусы культурной столицы Саксонии на автомобильной экскурсии

Евгений
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Евгений – ваш гид
Великолепный Дрезден пережил немало взлетов и падений за свою 800 летнюю историю.

Был стерт с лица земли в 1945 году и восстал как птица Феникс из пепла несколько десятилетий назад.

Этот город был гостеприимным домом для Гете, Вагнера, Достоевского, Тургенева и других выдающихся личностей.

На экскурсии я познакомлю вас с историей, прекрасной барочной архитектурой, богатыми коллекциями живописи и уникальных экспонатов сокровищницы Дрездена.

Здесь каждый найдет то, что интересно именно ему.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
5
Дрезден — немецкая Флоренция
Дрезден — немецкая Флоренция

Программа

  • Мы посетим тематическую ярмарку на главной площади старого города.
  • Прогуляемся по роскошным террасам Цвингера.
  • Осмотрим королевский дворец и его уникальные кабинеты с сокровищами.
  • Выпьем чашечку кофе в самом красивом магазине-кафе в мире.
  • Рассмотрим шедевры мировой живописи из собраний Дрезденской галереи.
  • Восхитимся величием собора Девы Марии.
  • Совершим променад по «балкону Европы».
  • Увидим православный храм, где Достоевский крестил свою дочь.
  • Попробуем знаменитые баварские колбаски с лучшим немецким пивом.

Я буду рассказывать:

  • об истории Чехии и Саксонии, о самых знаменитых правителях этих земель, о том, какие времена пришлось пережить этому прекрасному городу;
  • о судьбе Августа Сильного и его прекрасных фаворитках;
  • о том, как появился знаменитый на весь мир Мейсенский фарфор, прославивший саксонских художников и ювелиров на весь мир;
  • о том, какую роль на Европейской политической арене играл род Веттинов и почему без их участия не мог избираться император Священной Римской Империи.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы.
  • Эта экскурсия идеально подойдет для всей семьи, так как разнообразие выставок и музеев удовлетворит любое любопытство. Немаловажен и тот факт, что все музеи абсолютно бесплатны для детей до 17 лет. В предрождественское время Дрезден превращается в настоящую зимнюю сказку. На каждой площади открываются рынки, манящие к себе яркой палитрой сувениров и новогодних украшений. А в воздухе витает неповторимый аромат корицы, пряников и глинтвейна.
Дрезден — немецкая Флоренция
Дрезден — немецкая Флоренция
Дрезден — немецкая Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ гида.
20 ноября 2019
Отличная экскурсия! Евгений профессиональный гид, и просто приятный человек. Рассказал нам много интересного о Дрездене, его истории, архитектуре, показал заповедные уголки города, подсказал, где можно попить вкусного кофе)). Экскурсия была индивидуальная, на современном комфортабельном автомобиле. По дороге мы получили много интересной и полезной информации. Водитель Евгений также отменный. Мы благодарны как Евгению, так и команде Трипстера за то, что помогли нам организовать отдых на таком высоком уровне. Спасибо!!! Всем советуем воспользоваться услугами сервиса и конкретно гида Еввгения.
24 сентября 2019
Очень комфортная экскурсия на машине в Дрезден. По дороге Евгений рассказывал много интересного, отвечал на вопросы. Экскурсия более полная, чем групповая, посетили обо берега города. Спасибо за экскурсию!
20 сентября 2019
Очень все понравилось! Гид сумел найти сразу подход ко мне. Все пожелания были учтены
17 марта 2019
Огромное спасибо Евгению за прекрасный вояж в Дрезден, за познавательную экскурсию и душевное тепло. Евгений отличный гид, мастер своего дела и хороший собеседник. Дрезденская картинная галерея и сокровищница Зеленые своды нас сразили своим великолепием.
11 апреля 2018
В целом не плохо, Евгений интересный собеседник. Побывали в современном районе Дрездена и посетили исторический центр. На мой взгляд можно чуть больше именно прогулки и информации, может все-таки включать посещение чего-то небольшого. Но если не любите музеи и длинные лекции - как для вас!
24 марта 2018
Очень хороший гид, отлично знающий тему. Расскажет все по экскурсии и не только, подскажет нужные лайфхаки. Рекомендую Евгения.
7 февраля 2018
Евгений - замечательный экскурсовод. Много рассказывал о Чехии, Германии. Мы погуляли по центру. успели зайти в сокровищницу, послушать аудиогид, а также посетить картинную галерею. Спасибо за интересную поездку!
16 декабря 2017
Очень рекомендую данного гида и экскурсию! Очень дружелюбный и внимательный человек, интересно рассказывающий историю Праги и Дрездена, рекомендующий хорошие места которые известны только местным жителям! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень живо и увлекательно! Евгений рассказал много нюансов и традиций Рождества ( так как мы ездили именно в это время) местных жителей, много исторических фактов , легенд и Праги и Дрездена.
Екатерина
19 июля 2017
Нам повезло и с погодой, и с гидом) Дрезден прекрасен. Спасибо Евгению. Благодаря Жене отлично провели время. Грамотно выстроенный тайминг, правильная подача информации- мы были с детьми), успели в галерею, осмотрели весь исторический центр, конечно, не без пива)))). приятные бонусы после экскурсии по Дрездену- замок, в котором снимали фильм "Три орешка для Золушки" и фермерское хозяйство (выращивают клубнику, малину, голубику и др; с зоной семейного отдыха-кафе и развлечения для детей) отлично провели день, масса приятный впечатлений и воспоминаний.
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