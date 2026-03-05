11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в Дрезден начинается с площади старого города, где вас встретит тематическая ярмарка.
Далее маршрут приведет к террасам Цвингера, королевскому дворцу с его уникальными кабинетами и сокровищами.
После кофе в знаменитом кафе,
Далее маршрут приведет к террасам Цвингера, королевскому дворцу с его уникальными кабинетами и сокровищами.
После кофе в знаменитом кафе,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🏛 Уникальная барочная архитектура
- 🎨 Богатые коллекции живописи
- 💎 Уникальные экспонаты сокровищницы
- ☕ Кофе в самом красивом магазине-кафе
- 🍺 Дегустация баварских колбасок и немецкого пива
- 🎄 Волшебная атмосфера предрождественского Дрездена
Что можно увидеть
- Главная площадь старого города
- Террасы Цвингера
- Королевский дворец
- Дрезденская галерея
- Собор Девы Марии
- Балкон Европы
- Православный храм
- Магазин-кафе
Описание экскурсии
Программа
- Мы посетим тематическую ярмарку на главной площади старого города.
- Прогуляемся по роскошным террасам Цвингера.
- Осмотрим королевский дворец и его уникальные кабинеты с сокровищами.
- Выпьем чашечку кофе в самом красивом магазине-кафе в мире.
- Рассмотрим шедевры мировой живописи из собраний Дрезденской галереи.
- Восхитимся величием собора Девы Марии.
- Совершим променад по «балкону Европы».
- Увидим православный храм, где Достоевский крестил свою дочь.
- Попробуем знаменитые баварские колбаски с лучшим немецким пивом.
Я буду рассказывать:
- об истории Чехии и Саксонии, о самых знаменитых правителях этих земель, о том, какие времена пришлось пережить этому прекрасному городу;
- о судьбе Августа Сильного и его прекрасных фаворитках;
- о том, как появился знаменитый на весь мир Мейсенский фарфор, прославивший саксонских художников и ювелиров на весь мир;
- о том, какую роль на Европейской политической арене играл род Веттинов и почему без их участия не мог избираться император Священной Римской Империи.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные расходы.
- Эта экскурсия идеально подойдет для всей семьи, так как разнообразие выставок и музеев удовлетворит любое любопытство. Немаловажен и тот факт, что все музеи абсолютно бесплатны для детей до 17 лет. В предрождественское время Дрезден превращается в настоящую зимнюю сказку. На каждой площади открываются рынки, манящие к себе яркой палитрой сувениров и новогодних украшений. А в воздухе витает неповторимый аромат корицы, пряников и глинтвейна.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Договариваемся индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений потрясающий ГИД. знающий историю Праги и Дрездена со всеми датами и правителями. наша семья была полностью погружена в историю Праги и Дрездена. мы безмерно благодарны за потрясающие экскурсии Евгению. ВСЕМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ЕВГЕНИЯ и желаю всех благ и благодарных вам туристов. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ ЗА ПОТРЯСАЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ!!!
+10
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Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и, что не мало важно, с прекрасным чувством юмора. Благодаря Евгению,
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Е
Отличная экскурсия! Евгений профессиональный гид, и просто приятный человек. Рассказал нам много интересного о Дрездене, его истории, архитектуре, показал заповедные уголки города, подсказал, где можно попить вкусного кофе)). Экскурсия была
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Нам повезло и с погодой, и с гидом) Дрезден прекрасен. Спасибо Евгению. Благодаря Жене отлично провели время. Грамотно выстроенный тайминг, правильная подача информации- мы были с детьми), успели в галерею,
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Р
Очень рекомендую данного гида и экскурсию! Очень дружелюбный и внимательный человек, интересно рассказывающий историю Праги и Дрездена, рекомендующий хорошие места которые известны только местным жителям! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень живо и увлекательно! Евгений рассказал много нюансов и традиций Рождества (так как мы ездили именно в это время) местных жителей, много исторических фактов, легенд и Праги и Дрездена.
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М
В целом не плохо, Евгений интересный собеседник. Побывали в современном районе Дрездена и посетили исторический центр. На мой взгляд можно чуть больше именно прогулки и информации, может все-таки включать посещение чего-то небольшого. Но если не любите музеи и длинные лекции - как для вас!
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